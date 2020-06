Buộc tóc thì phải diện chun vải giống Jennie mới sành điệu và đây là loạt shop cực nhiều mẫu xinh giá tốt dành cho bạn

Đúng là Jennie có cả tủ đồ hàng hiệu đắt giá, fan muốn "đu" theo đâu phải dễ. Nhưng bạn cũng đừng quên, Jennie còn lăng xê cả những món phụ kiện giá vài trăm, mà điển hình là những chiếc chun buộc tóc xinh xẻo. Nhắc đến chun buộc tóc thì phải nói đây là một trong những món phụ kiện được săn đón nhất hè này, nhìn gái Hàn diện đầy cả ra thì bạn phải biết em nó đắc sủng thế nào rồi đấy! Giả sử muốn diện phụ kiện buộc tóc y chang Jennie hoặc chỉ đơn giản là sắm chun buộc tóc vải cute thì những shop dưới đây bạn nên tăm tia từ giờ.

Để ý sẽ thấy Jennie nhiều lần lăng xê những chiếc chun buộc tóc làm bằng lụa tự nhiên của Slip, vậy nên nếu muốn có "cheap moment" với thần tượng thì bạn cứ mạnh dạn sở hữu một "em", vừa không lo ngấn tóc, gãy tóc vừa giúp vẻ ngoài trendy, hay ho hơn. Liperie cũng vừa "cập bến" những chiếc chun lụa siêu xinh với giá 100k/bé, bạn mà thích thì nên nhích ngay kẻo hàng "hot" vụt qua tay thì phí.

Instagram: @liperie 118C Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, TP.HCM

Scrunchies Vibess



Ở tầm giá tốt hơn với 25k/chiếc chun buộc tóc, thì các món phụ kiện của Scrunchies Vibess chắc chắn sẽ chiều lòng bạn. Với chất liệu lụa nhung mang đến vẻ nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang chảnh, chun buộc tóc thể nào cũng giúp các cô gái xinh yêu hơn, dùng để buộc tóc thì khó chê mà đeo cổ tay cũng xịn sò nốt.

IG: @scrunchies.vibess

The Little Brownie



Mê tít những món phụ kiện tóc "cute" như gái Hàn thì bạn không cần order đâu xa, "lượn lờ" đến Instagram của The Little Brownie thì kiểu gì cũng tìm được chiếc chun buộc ưng ý. Ngoài chun buộc chất liệu lụa nhẹ nhàng, The Little Brownie cũng có loạt chun bằng nhung, vải linen nhiều màu sắc. Chưa kể, bạn cũng có thể tìm thấy những chiếc nơ buộc xinh hết nút ở đây. Mức giá dao động khoảng 40-55k.

IG: @the.little.bownie

H2 Store

Cần tìm chun buộc tóc xinh yêu, nhiều hoạ tiết thì bạn chỉ cần "ghé" H2 Store là xong. Đây có thể nói là "thiên đường" của những chiếc chun vì kiểu nào dường như cũng có đủ, ai khó tính mấy cũng trở nên dễ tính ngay. Không chỉ có chun buộc giá rẻ từ 15-20k, H2 Store còn bổ sung vào danh sách các phụ kiện với khăn vải hoa nhí giá 45k.

H2 Store IG: @h2storee 66A Ngõ Núi Trúc

Unicorn Magic

Unicorn Magic cũng là nơi mang đến bạn những chiếc chun lụa, chun vải xịn sò, giá thì "mềm" không cần hỏi chỉ từ 20-22k. Sở dĩ những chiếc chun đang được săn đón mạnh mẽ là nhờ tạo điểm nhấn nổi bật cho vẻ ngoài, khiến phong cách của bạn trông hay ho hẳn đấy!

Unicorn Magic IG: @unicornmagic_scrun

Ssiu Room

Chun buộc vải, lụa mềm mại "iu thương" tóc thế kia nên các cô gái khó cưỡng lại được cũng đúng. Những chiếc chun màu sắc nhã nhặn ngọt ngào hoặc hoạ tiết da beo lạ mắt dao động từ 20-30k tại Ssiu Room xứng đáng là món phụ kiện "must-have" ngon bổ trong hè.