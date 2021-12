Bức thư xé lòng của cô bé có bố mẹ ly hôn, hứa hẹn sẽ chăm sóc con nhưng rồi mỗi người lại có gia đình mới

Vì rất nhiều lý do mà không ít cặp vợ chồng lựa chọn cách chia tay nhau sau quãng thời gian chung sống. Với những cặp đôi chưa có con cái, việc ly hôn diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều so với gia đình đã có con. Bởi lúc này, đứa bé chính là sợi dây ràng buộc lớn nhất giữa hai người.

Sau khi chia tay, cách quan tâm, chăm sóc của bố mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và tính cách của các bé. Việc bỏ bê, thiếu sự sát sao sẽ khiến các con phải chịu những tổn thương rất lớn, thậm chí uất hận đi theo tới suốt cuộc đời. Mới đây, một bức thư của cô bé có bố mẹ ly hôn rồi mỗi người lại có gia đình mới được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

''Bố mẹ con đã chia tay rồi.

Con ở với bố. Bố hứa với con: Bố sẽ không tìm người nào về nhà, làm mẹ kế của con, vì bố lo con sẽ phải chịu tổn thương...

Mẹ con cũng rời đi rồi. Trước khi đi, mẹ ôm chặt con khóc không ngừng, liên tục nói: Mẹ xin lỗi con...

Mẹ còn nói: Con đợi mẹ nhé, đến khi nào mẹ đủ khả năng nuôi con đến lớn, mẹ sẽ quay lại dẫn con đi cùng...

Một thời gian sau, bố con yêu người khác rồi. Bố dẫn con đi gặp dì ấy, dì đối xử rất tốt với con, dì còn đảm bảo sẽ chăm sóc con, quan tâm con, không để con có chút cảm giác tủi thân nào. Rất nhanh, bố với dì kết hôn. Rất nhanh, bố và dì sinh một em bé. Bố bảo con nhường hết đồ chơi cho em bé nhé, rồi sau này bố mua cho con đồ chơi khác.

Nhưng sau đó, bố lại quên mất, bố không mua cho con món đồ chơi nào nữa. Bố đã phải xếp hàng rất lâu để mua món bánh mà em bé thích ăn, còn món con thích bố nói: Bố bận lắm, hôm nào rảnh bố mua cho con sau nhé.

Em bé lớn rồi, một hôm em chạy đến nói với con, mẹ em dẫn em đi ăn kem ngon lắm, nhưng dặn em không được nói cho con biết. Đi công viên chơi, một bên bố nắm tay em, một bên bố nắm tay dì, còn con đi ở phía sau...

Sinh nhật em, bố xin nghỉ hẳn một ngày để dẫn em đi chơi, còn đi ăn rất nhiều món ăn ngon nữa, thêm cả một đống đồ chơi mới. Con thì không có. Sắp nghỉ hè, bố bảo năm nay cả nhà mình đi du lịch nhé. Con cứ háo hức mãi, chỉ mong hè ơi đến thật nhanh.

Con muốn đi biển, muốn ăn hải sản, ngắm mặt trời lặn ở biển, con đã chuẩn bị rất nhiều quần áo thật đẹp để đi chơi mấy hôm liền. Nhưng cuối cùng, con vẫn không đi, vì bố nói con chuẩn bị thi lên cấp rồi, phải ở nhà ôn thi.

Bố, dì và em đi du lịch rồi, một mình con ở nhà ăn mì tôm hoặc thức ăn dì chuẩn bị từ trước. Con và em cãi nhau, em chạy về phía dì, khóc trong vòng tay và sự an ủi của dì, bố đứng trước mặt con, bảo con xin lỗi em đi, nhưng do em làm rách cuốn sổ của con mà. Em khóc càng to hơn, bố mắng con càng lớn, giận dữ nói con phải ra xin lỗi em ngay, đột nhiên con nghĩ, phải chăng bố đã thành bố của người khác rồi, vậy bố của con đâu rồi.

Bảy năm sau, cuối cùng mẹ cũng đã quay trở về thăm con. Con muốn đi cùng mẹ, rời khỏi đây nhưng mẹ không đồng ý. Hóa ra, mẹ cũng đã kết hôn cùng một người khác, cũng đã sinh một em bé nữa, cũng trở thành mẹ của người khác mất rồi.

Con mong sao con nhanh lớn khôn. Con sẽ tự đi tìm cuộc đời riêng cho con''.

Suốt những năm tháng tuổi thơ của mình, cô bé chưa một lần cảm thấy hạnh phúc. Lúc nào cũng phải sống trong sự đố kị, nhẫn nhịn và mong ước được yêu thương. Sự ích kỉ của người lớn đã khiến cho một em bé phải đóng trái tim mình, bao nhiêu kỳ vọng rồi lại thất vọng bấy nhiêu.

Dưới phần bình luận, nhiều phụ huynh đã bật khóc vì thương bé và mong sau này bé sẽ có một cuộc sống hạnh phúc vì con xứng đáng nhận được quan tâm và nhận được nhiều tình yêu thương hơn.

- Mình không biết mọi người như thế nào nhưng mình nghĩ 1 lần là quá đủ. Thêm nữa mình có 2 đứa con, chỉ cần ở bên và cùng chúng nó lớn lên là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Đàn ông có thể dễ dàng đi bước nữa chứ phụ nữ thì rất khó. Như mình, nếu có lỡ rung động với 1 ai đó khác thì có lẽ chỉ dừng lại ở rung động mà thôi, không thể tiến tới hôn nhân được.

- Xót xa, thương con mà không biết làm thế nào. Tổn thương ấy lớn quá mà không ai bù đắp được. Trách người bố và càng trách người mẹ, nhưng bản thân mình không thể can thiệp vào cuộc sống của họ được. Mong họ được được những dòng thư xé ruột này, và một lần nghĩ lại đến con gái của mình, bé có quyền và xứng đáng được yêu thương nhưng bố mẹ em lại tước đi quyền cơ bản đó.

