Bức ảnh bàn chân vương bột trắng của "công chúa scandal", Hollywood tới giờ cũng chưa có khoảnh khắc nào drama bằng

Trước khi có màn trở lại đầy ấn tượng trong những năm gần đây, Lindsay Lohan từng trải qua quãng thời gian đen tối nhất sự nghiệp với hàng loạt scandal liên quan đến tiệc tùng, chất kích thích và nhiều lần phải vào trung tâm cai nghiện. Chính bối cảnh ấy khiến bức ảnh paparazzi chụp cô trên đường phố vào năm 2010 nhanh chóng bị hiểu theo hướng tiêu cực. Chỉ một lớp bột trắng bám trên bàn chân cũng đủ làm dấy lên nghi vấn về chất cấm, biến khoảnh khắc này thành một trong những bức ảnh gây hiểu lầm nổi tiếng nhất Hollywood.

Thời gian gần đây, nhiều tài khoản chuyên lưu giữ hình ảnh ngôi sao thập niên 2000 liên tục đào lại khoảnh khắc Lindsay Lohan rời nhà một người bạn ở Los Angeles vào cuối tháng 5/2010. Chỉ trong vài giờ, loạt ảnh nhanh chóng được lan truyền khắp Instagram, TikTok và X, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận.

Trong bức ảnh, Lindsay Lohan diện một chiếc váy mini màu đen ôm sát với chất liệu pha ren và sequin, phần cổ chữ V sâu cùng các mảng ren xuyên thấu ở ngực và hai bên hông tạo cảm giác gợi cảm đặc trưng của thời trang cuối thập niên 2000. Nữ diễn viên để tóc đen dài xõa tự nhiên, gần như không tạo kiểu, kết hợp lớp trang điểm khá nhạt và trắng bợt như sau một đêm tiệc tùng.

Đi cùng bộ váy là đôi cao gót màu đen mũi nhọn với phần gót rất cao. Quanh mũi giày và mắt cá chân xuất hiện lớp bột trắng khiến bức ảnh trở nên nổi tiếng nhiều năm sau. Trên tay, Lindsay cầm một chiếc tui Chanel màu xanh ngọc ánh kim với họa tiết chần quả trám (quilted) đặc trưng của nhà mốt Pháp, kết hợp trang sức tối giản chỉ gồm vài chiếc nhẫn bản lớn.

Trong bối cảnh nữ diễn viên “Mean Girls” khi ấy liên tục xuất hiện trên mặt báo vì những bê bối đời tư, không ít người lập tức nghi ngờ đây có thể là dấu vết của chất cấm. Các trang tin giải trí và báo lá cải nhanh chóng khai thác loạt ảnh, biến nó thành một trong những câu chuyện được bàn tán nhiều nhất Hollywood thời điểm đó.

Đến nay, khi bức ảnh được chia sẻ trở lại, nhiều bình luận vẫn hài hước nhắc đến "một trong những bức ảnh gây hiểu lầm nổi tiếng nhất lịch sử paparazzi". Một số người viết: "Internet năm 2010 đúng là không cho ai cơ hội giải thích", "Chỉ một lớp bột trắng cũng đủ thành scandal", hay "Đây là bức ảnh định nghĩa luôn thời kỳ paparazzi thống trị Hollywood".

Sau nhiều ngày để tin đồn lan truyền, Lindsay Lohan cũng lên tiếng giải thích. Nữ diễn viên cho biết lớp bột trắng thực chất chỉ là phấn rôm (baby powder) cô rắc vào bên trong đôi giày cao gót để hút ẩm và giúp phần da cứng bớt cọ vào chân khi phải mang giày trong thời gian dài. Một mẹo khá phổ biến với phụ nữ, nhưng lại vô tình trở thành nguồn cơn của một trong những bức ảnh tai tiếng nhất sự nghiệp cô.

Lời giải thích tuy đơn giản nhưng không thể ngăn bức ảnh trở thành biểu tượng của "kỷ nguyên paparazzi", thời điểm mọi khoảnh khắc của các ngôi sao đều có thể bị phóng đại thành scandal chỉ sau một cú bấm máy.

Lindsay Lohan từng phải lên tiếng vì một bức ảnh dạo phố tưởng chừng như rất đơn giản này:" Tôi có phấn rôm trên giày, chứ không phải ma tuý".

Thực tế, năm 2010 cũng là giai đoạn đầy biến động trong cuộc đời Lindsay Lohan. Sau thành công vang dội với The Parent Trap , Freaky Friday , Confessions of a Teenage Drama Queen và đặc biệt là Mean Girls , cô từng được xem là một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất Hollywood. Thế nhưng ánh hào quang nhanh chóng bị che phủ bởi hàng loạt bê bối. Lindsay nhiều lần bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu, vướng các vụ việc liên quan đến chất kích thích, liên tục phải ra hầu tòa và nhiều lần vào trung tâm cai nghiện. Cô gần như trở thành "khách quen" của các trang báo lá cải trong suốt cuối những năm 2000.

Có một thời, Lindsay thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo với loạt bê bối liên quan tới pháp luật hay các hình ảnh ăn chơi, say xỉn.

Nữ diễn viên từng là một biểu tượng "Party Girl" kinh điển trong văn hoá đại chúng thập niên 2000.

Lindsay Lohan, Britney Spears, Paris Hilton lái xe sau khi rời khỏi hộp đêm và cùng xuất hiện trong bức ảnh nổi tiếng gây chấn động thời bấy giờ.

Lindsay và Paris Hilton - 2 It girl đình đám của thập niên 2000.

Dẫu vậy, cũng chính giai đoạn ấy đã tạo nên vô số khoảnh khắc thời trang khó quên. Lindsay là một trong những "It Girl" tiêu biểu của Hollywood với váy bodycon, kính oversized, túi IT Bag và những đôi platform cao ngất ngưởng.

Những rắc rối với pháp luật cũng vô tình biến Lindsay Lohan thành nhân vật chính của một trong những câu chuyện thời trang kỳ lạ nhất Hollywood. Từ năm 2007, sau hàng loạt vụ lái xe khi say rượu (DUI) và thời gian cai nghiện, nữ diễn viên phải đeo SCRAM - thiết bị điện tử theo dõi nồng độ cồn gắn ở mắt cá chân trong 1 khoảng thời gian dài. Mọi chuyện dần lắng xuống và đến năm 2010, sau khi bỏ lỡ một phiên điều trần vì tham dự Liên hoan phim Cannes, cô một lần nữa bị tòa án yêu cầu đeo thiết bị này trong 35 ngày và chấp nhận các cuộc kiểm tra ma túy ngẫu nhiên.

Điều đáng nói là thay vì luôn tìm cách che giấu, Lindsay nhiều lần tự tin chụp hình hay xuất hiện trước ống kính paparazzi với chiếc vòng theo dõi lộ rõ dưới những chiếc váy ngắn và đôi giày cao gót. Hình ảnh một minh tinh Hollywood sải bước trên phố cùng thiết bị vốn gắn liền với phạm nhân nhanh chóng trở thành biểu tượng của "paparazzi era", được các tờ báo giải trí khai thác liên tục.

Lindsay Lohan tự tin "thả dáng" với thiết bị quản chế.

Những hình ảnh Lindsay dạo phố với thiết bị theo dõi này viral đến nỗi một vài trang tin giải trí còn "vui tính" gọi đây là item thời trang phải có trong mùa hè.

Câu chuyện thậm chí còn được giới mộ điệu nhắc đến khi Karl Lagerfeld đưa mẫu Chanel 2.55 Micro Bag - chiếc túi siêu nhỏ đeo quanh mắt cá chân - vào các thiết kế của Chaneltrong BST Xuân/Hè 2008. Dù chưa từng xác nhận lấy cảm hứng trực tiếp từ Lindsay Lohan, thiết kế này thường xuyên được đặt cạnh những hình ảnh của nữ diễn viên như một ví dụ điển hình cho cách thời trang cao cấp và văn hóa đại chúng giao thoa đầy mỉa mai trong những năm cuối thập niên 2000.

Mẫu Chanel 2.55 Micro Bag khi ra mắt có giá bán khoảng 1,3 nghìn USD (36 triệu đồng), chỉ đủ chỗ cho một thỏi son và vài chiếc thẻ. Dù từng bị xem là một thiết kế "điên rồ", chiếc túi nhanh chóng cháy hàng và đến nay vẫn là món đồ được giới sưu tầm săn đón. Trên thị trường đồ hiệu second-hand, các phiên bản còn tốt thường được giao dịch từ vài trăm đến hơn 1 nghìn Euro (khoảng 30 triệu đồng), thậm chí xuất hiện tại các phiên đấu giá của Christie’s.

Từng là "công chúa scandal" của Hollywood, Lindsay Lohan giờ đây lại được nhắc đến như hình mẫu của một màn tái xuất ngoạn mục. Cuộc sống tại Dubai giúp cô tránh xa sự săn đón của paparazzi, trong khi cuộc hôn nhân với doanh nhân Bader Shammas và vai trò làm mẹ mang đến cho nữ diễn viên hình ảnh trưởng thành, điềm tĩnh hơn hẳn quá khứ.

Nhan sắc của người đẹp sinh năm 1986 khi 17 tuổi và khi 40 tuổi.

Năm 2023, nữ diễn viên đã chào đón con trai đầu lòng.

Những năm gần đây, cô cũng trở lại màn ảnh với loạt dự án của Netflix và được khán giả đón nhận tích cực, đồng thời xuất hiện ngày càng nhiều tại các sự kiện thời trang với phong cách thanh lịch, tối giản.

Sau nhiều năm tránh xa ánh đèn sân khấu, Lindsay Lohan dần lấy lại thiện cảm với công chúng nhờ màn tái xuất trong điện ảnh và hình ảnh trưởng thành, thanh lịch hơn. Chính vì vậy, mỗi khi những bức ảnh cũ năm tháng nổi loạn của cô được "đào" lại, người hâm mộ không chỉ nhớ về một thời kỳ đầy hỗn độn của Hollywood mà còn thấy rõ hành trình thay đổi của nữ diễn viên.

16 năm sau, lớp bột trắng trên đôi giày của Lindsay Lohan vẫn đủ sức khiến Internet xôn xao. Nhưng thay vì trở thành bằng chứng cho một scandal mới, nó giờ được xem như lời nhắc về thời đại mà chỉ một bức ảnh chưa có lời giải thích cũng có thể định đoạt danh tiếng của một ngôi sao.

Ảnh: Instagram, Getty Images