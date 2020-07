BTV thời trang gọi tên 4 items trông thì đơn giản, ai cũng mặc được nhưng lại có sức mạnh "sang xịn hóa" style ghê gớm

Nhiều nàng nghĩ rằng, muốn nâng cấp style lên một tầm cao mới, sang chảnh và thời thượng hơn thì phải sắm sửa những món đồ kiểu cách, "ghê gớm" lắm. Ấy thế mà lại không phải, trò chuyện với blogger Elaine Davis tại New York, BTV kỳ cựu Bobby Schuessler của chuyên trang Who What Where đã "vỡ" ra được những items giúp style lên level một cách ngoạn mục nhưng điều đáng nói ở đây là, tất cả những món thời trang ấy đều rất đơn giản, ai cũng có thể mặc đẹp.

1. Quần jeans trắng

Quần jeans trắng vốn là item không quá xa lạ đối với các chị em nhưng nhiều người không để ý rằng, sự xuất hiện của item này sẽ giúp mọi set trang phục từ nhạt nhẽo, tầm thường trở nên thanh lịch, xịn mịn và tinh tế hơn hẳn. Nếu bạn muốn vẻ ngoài đạt ngưỡng sang chảnh level max thì bí kíp nho nhỏ ở đây là, hãy mix quần jeans trắng với những kiểu áo cũng mang gam màu nhã nhặn, chẳng hạn như áo trắng kem, màu be, màu nâu nhạt hay pastel…

2. Váy thoải mái

Những chiếc váy đứng dáng sẽ chỉ khiến style của bạn trở nên cứng nhắc, còn váy dáng ôm thì không phải ai mặc cũng đẹp. Thay vào đó, hãy ưu ái hơn những chiếc váy thoải mái như dáng suông hoặc nhấn eo nhẹ, có thêm chi tiết tay bồng thì càng tốt. Sự dễ chịu, bay bổng và phóng khoáng của những kiểu váy này sẽ giúp style của bạn thêm thời thượng, sành điệu mà nét nữ tính cũng không hề mất đi.

3. Chân váy midi

Chân váy midi dễ dàng giúp bạn tạo nên những set đồ thanh lịch, dù đi làm hay đi chơi cũng đều ổn. Ở thời điểm hiện tại, chân váy xếp li, chân váy suông, họa tiết hoa hay chân váy cuốn đang là mốt… bạn sắm đủ thì phong cách chắc chắn sẽ thêm phần sinh động và thời thượng.

4. Một chiếc túi xách xịn mịn

Túi xách xịn mịn không có nghĩa là bạn phải sắm những "vật phẩm xa xỉ" đắt đỏ. Miễn là chiếc túi xách ấy có phom chắc chắn, chất liệu bền đẹp và kiểu dáng classic, set đồ của bạn sẽ trở nên thanh lịch và sang trọng hơn rất nhiều. Nếu bạn chọn túi xách mang gam màu trung tính như: đen, nâu, be thì lại càng "lời", lý do là vì chúng có thể ăn nhập hoàn hảo với mọi kiểu trang phục.

