BTV làm đẹp gợi ý 5 lọ sữa rửa mặt dịu nhẹ, phù hợp với mọi loại da

Sữa rửa mặt đóng vai trò quan trọng trong quy trình skincare. Sản phẩm này giúp loại bỏ những yếu tố gây bít tắc lỗ chân lông, sinh mụn như bụi bẩn, chất ô nhiễm, tàn dư kem chống nắng và mỹ phẩm… Nhờ vậy, làn da trở nên thoáng sạch và sẵn sàng hấp thu dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc da kế tiếp.

Khi chọn mua sữa rửa mặt, bạn nên ưu tiên loại dịu nhẹ nhưng vẫn làm sạch tốt để không bào mòn hàng rào bảo vệ tự nhiên hay khiến da trở nên khô căng, kích ứng. Và muốn rút ngắn thời gian lựa chọn, bạn hãy tham khảo 5 lọ sữa rửa mặt dịu nhẹ, phù hợp với mọi loại da dưới đây:

KraveBeauty Matcha Hemp Hydrating Cleanser

Lọ sữa rửa mặt của KraveBeauty khá nổi tiếng với những tín đồ làm đẹp. Lọ sữa rửa mặt Hàn Quốc này có chất kem mượt như lụa, dễ tạo bọt. Sản phẩm chứa các chất hoạt động bề mặt có nguồn gốc từ quả dừa. Bên cạnh đó, công thức sản phẩm còn có sự xuất hiện của matcha và dầu hạt cây gai dầu cho hiệu quả chống oxy hóa, dưỡng ẩm. Sau khi dùng lọ sữa rửa mặt này, bạn sẽ cảm nhận thấy làn da trở nên thoáng sạch, tươi mới. Dù "quét dọn" bụi bẩn, dầu thừa hiệu quả, lọ sữa rửa mặt không khiến làn da trở nên khô căng.

Nơi mua: SonAuth Cosmetics

CeraVe Hydrating Facial Cleanser

Nhắc đến những lọ sữa rửa mặt dịu nhẹ và làm sạch tốt, khó có thể quên nói tới sản phẩm đình đám nhà CeraVe. Với các thành phần như ceramide và hyaluronic acid, lọ sữa rửa mặt sẽ duy trì độ ẩm cho làn da, nhưng vẫn làm sạch tốt. Theo thời gian, sản phẩm còn góp phần củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da thêm khỏe mạnh. Lọ sữa rửa mặt không gây bít tắc lỗ chân lông, không chứa hương liệu, phù hợp với mọi loại da, kể cả da khô và da nhạy cảm.

Nơi mua: Chiaki

Vanicream Gentle Facial Cleanser

Ngay cả làn da nhạy cảm cũng sẽ cảm thấy hài lòng với lọ sữa rửa mặt của Vanicream. Công thức của sản phẩm vắng bóng những thành phần dễ gây kích ứng như xà phòng, hương liệu nhân tạo, chất tạo màu hay gluten. Lọ sữa rửa mặt chứa glycerin cấp ẩm cho làn da, cùng những chất hoạt động bề mặt có nguồn gốc từ dừa để làm sạch hiệu quả. Sản phẩm không khiến da trở nên khô hay căng kéo sau khi dùng, trái lại còn mang đến cảm giác dễ chịu, ẩm mềm cho làn da. Tuy nhiên, ngay cả khi chọn đúng loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, chất lượng tốt, bạn vẫn cần bước tẩy trang trước đó để làn da được làm sạch tối ưu hơn.

Nơi mua: Ritashopvn

The Ordinary Squalane Cleanser

Lọ sữa rửa mặt của The Ordinary sẽ loại bỏ nốt những tàn dư còn sót lại sau khi tẩy trang, giúp làn da của bạn thoáng sạch, tươi mới hơn. Sản phẩm còn có điểm nổi bật, đó là chứa thành phần squalane. Đây là hoạt chất dưỡng ẩm hiệu quả, giúp da mềm mại và căng mọng. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, và đặc biệt hữu ích với làn da khô trong mùa lạnh sắp tới. Công thức của lọ sữa rửa mặt không gây bít tắc lỗ chân lông, không chứa xà phòng nên thích hợp dùng hàng ngày, vào cả hai buổi sáng và tối.

Nơi mua: Seun

The Inkey List Oat Cleansing Balm

The Inkey List có nhiều sản phẩm chất lượng với giá bình dân, và sữa rửa mặt yến mạch cũng không phải là ngoại lệ. Sản phẩm chứa chiết xuất yến mạch cho hiệu quả xoa dịu làn da, giảm mẩn đỏ rất tốt. Do đó, đây là lựa chọn lý tưởng cho làn da khô, nhạy cảm, dễ bị kích ứng trong mùa lạnh. Bạn còn có thể dùng lọ sữa rửa mặt của The Inkey List như một loại mặt nạ để tăng cường độ ẩm, nuôi dưỡng làn da. Cụ thể, hãy thoa một lượng sản phẩm thích hợp lên da mặt và cổ, chờ đợi trong khoảng 10 phút để da hấp thu dưỡng chất. Tiếp đó, bạn nhũ hóa sản phẩm, rồi xả sạch với nước, làn da sau đó sẽ trở nên sạch sẽ, mềm mại.

Ảnh: Sưu tầm