BTV làm đẹp bình chọn ra 8 sản phẩm tốt nhất cho da nhạy cảm, đặc biệt phù hợp với các cô gái châu Á

Allure Best of Beauty Awards là giải thưởng thường niên do tạp chí Allure tổ chức nhằm bình chọn ra các sản phẩm làm đẹp tốt nhất năm, đồng thời giúp độc giả dễ dàng lựa chọn. Năm nay, với hạng mục Sensitive Skin (dành cho da nhạy cảm), các BTV và chuyên gia của Allure đã chọn ra được 8 sản phẩm đáng sắm nhất, trong đó bao gồm: sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm, serum, kem mắt, tẩy tế bào chết và sản phẩm khử mùi cơ thể. Nếu bạn cũng sở hữu làn da nhạy cảm ''khó ưa'' thì nên tham khảo ngay danh sách dưới đây.

Sữa rửa mặt tốt nhất 2023 - Neutrogena Hydro Boost Hydrating Gel Cleanser

Neutrogena Hydro Boost Hydrating Gel Cleanser được các BTV và chuyên gia của Allure bình chọn là sản phẩm sữa rửa mặt tốt nhất năm 2023. Nhận xét về chai sữa rửa mặt này, hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao khả năng làm sạch và dưỡng ẩm tốt giúp da mềm mại, loại bỏ bụi bẩn hiệu quả mà không gây cảm giác khô rát. Với những cô nàng có làn da nhạy cảm, lựa chọn chai sữa rửa mặt này là quyết định đúng đắn.

Nơi mua: Neutrogena - khoảng 250.000 VNĐ

Sửa rửa mặt tẩy tế bào chết tốt nhất 2023 - Beekman 1802 Milk Scrub Oat & Goat Milk Exfoliating Cleanser

Nếu bạn đang tìm một loại sữa rửa mặt có khả năng loại bỏ tế bào chết thì BTV Allure khuyên nên dùng Beekman 1802 Milk Scrub Oat & Goat Milk Exfoliating Cleanser. Thành phần của em này có chứa sữa yến mạch và sữa dê Beekman 1802 - được ví như một loại sữa tắm sang trọng dành cho da mặt. Sản phẩm còn hỗ trợ làm sáng da bằng axit béo và axit lactic, mang đến phương pháp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, mềm mại hơn.

Nơi mua: Beekman - khoảng 650.000 VNĐ

Kem dưỡng tốt nhất 2023 - Tower 28 SOS Daily Barrier Recovery Cream

Lý do sản phẩm Tower 28 SOS Daily Barrier Recovery Cream chiến thắng hạng mục kem dưỡng là bởi bảng thành phần gồm bốn loại axit hyaluronic khác nhau giúp cung cấp độ ẩm cho làn da, sau đó khóa nó bằng các chất làm mềm. Kết quả là nàng sẽ có một hàng rào bảo vệ mạnh mẽ hơn và một làn da mượt mà hơn.

Nơi mua: Sephora - khoảng 580.000 VNĐ

Serum dưỡng da tốt nhất 2023 - Tatcha The Silk Serum

Các chuyên gia của Allure khuyên chị em có da nhạy cảm nên tham khảo chai serum Tatcha The Silk Serum vì bên cạnh dưỡng ẩm, em này còn hỗ trợ chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn do thành phần có chiết xuất nam việt quất -một chất thay thế nhẹ có nguồn gốc từ thực vật cho dẫn xuất vitamin A.

Nơi mua: Tacha - khoảng 2,3 triệu

Kem mắt tốt nhất 2023 - Skinfix Barrier+ Triple Lipid+ Collagen Eye Treatment

Bảng thành phần của lọ kem mắt này có chứa một loạt các nhân tố nổi bật như: Lipid, peptide, niacinamide có thể ''xóa mờ'' các đường nhăn và quầng thâm đồng thời làm giảm tình trạng sưng tấy dưới mắt.

Nơi mua: Sephora - khoảng 1,3 triệu

Son dưỡng tốt nhất 2023 - Cocokind Ceramide Recovery Balm

Đôi môi cũng cần được chăm sóc bằng các sản phẩm phù hợp. Do đó, đội ngũ BTV của Allure đã tổng kết lại và đưa ra ứng cử viên xuất sắc nhất, đó chính là Cocokind Ceramide Recovery Balm. Em này sẽ giúp đôi môi của nàng trở nên mềm mại hơn, tình trạng bong tróc, khô ráp vào mùa đông sẽ giảm thiểu nhanh chóng chỉ sau 1 đêm. Em này còn sử dụng được cho mắt cá chân và khuỷu tay.

Nơi mua: Cocokind - khoảng 540.000 VNĐ

Tẩy da chết tốt nhất 2023 - Aveeno Tone + Texture Body Scrub

Với da body, chị em nên đầu tư sắm về chai tẩy da chết Aveeno Tone + Texture Body Scrub. Em này còn chứa những hạt sợi thực vật nhỏ bé giúp loại bỏ các tế bào chết đồng thời mát-xa nhẹ nhàng cho làn da nhạy cảm.

Nơi mua: Aveeno - khoảng 150.000 VNĐ

Sản phẩm khử mùi tốt nhất 2023 - Saltair 5% AHA Serum Deodorant

Saltair 5% AHA Serum Deodorant là sản phẩm khử mùi lành tính có công dụng giảm thiểu mùi hôi cho cơ thể. Với sản phẩm này, chị em sẽ không lo kích ứng vì bảng thành phần an toàn có chứa axit alpha hydroxy có nguồn gốc từ hạnh nhân và niacinamide giúp dưỡng sáng, dưỡng ẩm cho da.

Nơi mua: Saltair - khoảng 300.000 VNĐ

