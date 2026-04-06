BST váy đẹp như tiên đang khiến con gái Tây - Ta đồng loạt "tan chảy", không tin đây là brand Việt

Vừa qua, tại Thượng Hải thương hiệu Linh Nga Couture đã chính thức trình làng bộ sưu tập mới mang tên AZURE REVERIE trong khuôn khổ Shanghai Fashion Week 2026, mở ra một không gian nghệ thuật ngập tràn những giấc mơ về sự tự do thuần khiết. Lấy cảm hứng từ những rung cảm dịu dàng nhất của tâm hồn thiếu nữ, bộ sưu tập vẽ nên một bức tranh phiêu lãng dưới bầu trời xanh trong trẻo, nơi những cô gái bước đi trên thảm cỏ vương sương sớm giữa muôn vàn đóa hoa dại rực rỡ. Điểm nhấn của show diễn là sự góp mặt của nữ diễn viên Hoa ngữ Tôn Tuyết Ninh trong vai trò vedette, dẫn dắt người xem lạc lối vào thế giới mộng mơ.

BST AZURE REVERIE của Linh Nga Couture vừa trình làng tại Shanghai Fashion Week.

Bộ sưu tập gồm 36 thiết kế đã gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ bảng màu pastel dịu ngọt với những tông xanh bạc hà, xanh thiên thanh, hồng tím lavender, và những vệt bạc ánh kim lấp lánh. Mỗi chiếc váy được chế tác vô cùng tỉ mỉ từ những lớp voan organza mỏng manh, kết hợp cùng chất liệu lụa và đá quý phản chiếu ánh sáng lung linh. Đặc biệt, các chi tiết thêu đính hoa 3D tinh xảo càng làm tôn lên vẻ bồng bềnh, siêu thực của từng tạo tác.

BST với màu sắc ngọt ngào đi cùng sự lấp lánh mà không làm mất đi vẻ sang trọng, khiến người xem rung rinh như lạc vào thế giới thần tiên.

Lần "mang chuông đi đánh xứ người" gần nhất NTK Linh Nga đã để lại một dấu ấn sâu đậm lan tỏa mạnh mẽ cả trong lẫn ngoài nước. Những thiết kế lộng lẫy, mơ màng như bước ra từ trang truyện cổ tích đã khiến không ít giới mộ điệu phải trầm trồ. Một tuần đầu tiên sau khi ra mắt, các video/hình ảnh về bộ sưu tập này trên các nền tảng như Douyin (Trung Quốc), TikTok (Việt Nam) hay Instagram (nơi tiếp cận trực tiếp đến tệp khách phương Tây) đều đang nhận về hàng trăm nghìn lượt tương tác kèm theo vô số bình luận thán phục từ cư dân mạng quốc tế.

Trong các bình luận được bắt gặp, công chúng xứ Trung cảm thán về các mẫu váy có phom dáng và độ chuyển sắc mượt mà "như sóng biển", kỳ công đến mức khó tin có thể làm ra được ngoài đời thực. Trong khi đó, những bình luận bằng tiếng Anh lại không tiếc lời khen ngợi tất cả trang phục trông như những tác phẩm nghệ thuật đắt giá.

Về phía khán giả nước nhà, niềm tự hào được thể hiện qua những phản hồi hết sức chân tình: "Show diễn này cần được truyền thông chú ý hơn", "Một là bánh bèo, hai là màu mè, ba là sang. Brand này gộp cả 3 yếu tố vào bộ đồ được luôn. Đỉnh ghê!", "Cái nào nhìn vào tôi cũng muốn mặc" , hay thảng thốt nhất là câu hỏi: "Brand này có phải là brand Việt không vậy?".

Các bình luận từ netizen Việt, Trung và quốc tế cảm thán về sự bay bổng trong các tác phẩm của Linh Nga Couture.

Nói về thành phẩm tâm huyết lần này của mình, NTK Linh Nga chia sẻ trên trang cá nhân: "Ngày hôm ấy mình thực sự xúc động khi thấy sân khấu hiện lên như một khung cảnh siêu thực lãng mạn... Cảm ơn cả thế giới đã yêu AZURE REVERIE. Thợ Việt Nam mình có thể dệt nên giấc mơ triệu đô đấy mọi người ạ."

NTK Linh Nga và vedette - nữ diễn viên Tôn Tuyết Ninh.

Trong số các thương hiệu Việt đang cùng chung tham vọng vươn ra biển lớn, Linh Nga Couture đại diện cho sự chín muồi của một "đế chế" hơn 10 năm tuổi đang có bước chuyển mình mạnh mẽ từ Bridal sang Haute Couture.

Trong một chia sẻ với chúng tôi, NTK Linh Nga từng chia sẻ: Việt Nam với bề dày lịch sử, hệ thống biểu tượng và sự tận tâm trong từng chi tiết kỹ thuật - chính là lợi thế cạnh tranh quốc gia to lớn. Cô tin rằng kỹ thuật của người Việt Nam nếu được làm marketing bài bản sẽ là điểm khác biệt giúp thương hiệu Việt đứng cạnh các nhà mốt lớn trên thế giới bằng một tiếng nói riêng, không trùng lặp

Ảnh Linh Nga Couture, Douyin