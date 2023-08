BST "Bách Phúc Trường An": Kiệt tác nghệ thuật sáng ngời phúc khí

Dòng chảy thời trang liên tục thay đổi mang đến những sự kết hợp độc đáo và giàu ý nghĩa trong trang phục lẫn những phụ kiện trang sức cao cấp. Kết hợp giữa tinh thần thời trang hiện đại cùng chất liệu đá màu Swarovski và cẩm thạch giàu tính phong thủy, NTJ đã khéo léo dung hòa giá trị thẩm mỹ và ý niệm tài vận, phúc khí dồi dào thông qua bộ sưu tập trang sức Bách Phúc Trường An.



Hơn cả giá trị thẩm mỹ, bộ sưu tập Bách Phúc Trường An lan tỏa giá trị phong thủy về khí vận, phúc khí dồi dào của quý cô ưu tú.

Trang sức đá màu Swarovski – phúc khí lan tỏa



Lựa chọn đầu tiên trong bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ sự hòa hợp của yếu tố ngũ hành trong vũ trụ. Cộng hưởng giữa vẻ lấp lánh của đá màu Swarovski cao cấp, cùng kỹ thuật đính đá Halo tiên tiến, Bách Phúc Trường An mở ra một hành trình khám phá phong cách và nguồn năng lượng phù hợp với bản mệnh trong vòng tuần hoàn Kim - Thủy - Mộc - Hỏa - Thổ.

Không còn lui về hậu phương, phái đẹp hiện đại ngày càng xuất hiện bên ngoài nhiều hơn và khẳng định bản thân với những vai trò quan trọng. Lấy cảm hứng từ những hình khối cách điệu vuông, tròn, giọt nước…, các thiết kế trang sức đá màu trung hòa được vẻ đẹp hiện đại phảng phất cổ điển. Với bốn màu sắc thời thượng của đá Swarovski và kỹ thuật đính Halo tiên tiến, từng đường nét sống động giữa viên đá chủ Swarovski và vòng đá tấm tạo nên hiệu ứng thị giác bắt mắt. Các bản phối giúp quý cô dễ dàng biến hóa phong cách và chiếm lĩnh sự tự tin trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Bộ sưu tập sử dụng chất liệu đá màu Swarovski cao cấp, nổi bật với bốn gam màu tượng trưng cho sự hòa hợp yếu tố ngũ hành trong phong thủy.

Thấu hiểu sự nghiệp cũng là nấc thang quan trọng đối với phái đẹp hiện đại. Vì vậy bên cạnh giá trị thẩm mỹ, trang sức Swarovski còn được tính toán dựa trên các màu sắc phong thủy đặc trưng cho từng bản mệnh. Bốn gam màu sắc hồng đỏ, xanh lá, vàng trà và xanh dương đại diện cho những mảng màu tương sinh, tương hợp trong vòng tuần hoàn cung mệnh, góp phần lan tỏa phúc khí dồi dào từ bên trong. Tuyệt tác trang sức truyền tải ý niệm về sự may mắn, tài lộc, giúp phái đẹp thăng hoa trong sự nghiệp và cuộc sống.



Tối ưu vẻ đẹp lấp lánh của những viên đá màu Swarovski phù hợp với mỗi bản mệnh, thiết kế lan tỏa sự may mắn, phúc phần cho cuộc sống và sự nghiệp của quý cô.

Trang sức cẩm thạch - vượng khí an lành

Nếu như trang sức đá màu Swarovski đại diện cho tinh hoa khí vận, tiền tài, thì trang sức Cẩm Thạch trong bộ sưu tập Bách Phúc Trường An lại biểu trưng cho sự an lành trong sức khỏe. Tạo tác từ chất liệu cẩm thạch được xem như viên "ngọc quý của trời", mỗi thiết kế đại diện cho vẻ đẹp trường cửu, mang đến sự thịnh vượng và bình an.

Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ những hình ảnh thiên nhiên như mặt trời, hoa mai đặc trưng trong văn hóa Tây Nam Bộ. Hình ảnh biểu trưng cho vẻ đẹp mềm mại và sức sống mãnh liệt, qua đó góp phần vun đắp vượng khí an lành cho sức khỏe và thần thái của phái đẹp.

Khai thác vẻ đẹp thiên nhiên với hình ảnh hoa mai thanh tao, thiết kế biểu trưng cho vẻ đẹp dịu dàng và mang đến vượng khí an lành cho sức khỏe.

Ngoài ra, trang sức cẩm thạch còn khai thác vẻ đẹp đầy ý nghĩa của viên cẩm thạch tròn đều và biểu tượng đồng điếu đặc trưng trong văn hóa phương Đông. Dáng hình tròn không điểm kết đại diện cho sự tuần hoàn vô tận của vũ trụ, cộng hưởng với biểu tượng đồng điếu mang ý nghĩa tài lộc. Các thiết kế kết hợp cùng chất liệu vàng 18K bền màu gửi gắm hy vọng về một cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc viên mãn bên gia đình và người thân. Đây cũng là lựa chọn đặc biệt được yêu thích trong những dịp lễ bởi không chỉ toát lên sự sang trọng mà còn thể hiện tâm ý dành tặng những người phụ nữ thân yêu.



Thiết kế với những viên cẩm thạch tròn đều, cộng hướng với vẻ đẹp bền màu của vàng 18K, toát lên vẻ đẹp sang trọng và ý niệm về sự thịnh vượng.

Vượt ra khỏi giá trị thẩm mỹ thuần túy của các phụ kiện thời trang, bộ sưu tập Bách Phúc Trường An tôn vinh vẻ đẹp sang trọng và khí chất thanh tao của phái đẹp hiện đại. Khi dung hòa được vẻ đẹp bên ngoài và lan tỏa phúc khí vốn có, cũng là lúc phái đẹp tự tin tỏa sáng trong mọi vai trò. Bộ sưu tập hiện đã chính thức có mặt trên toàn hệ thống cửa hàng NTJ từ ngày 14/08/2023.