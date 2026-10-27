Đêm hội Quả Bóng Vàng (Balón de Oro) vừa diễn ra tại London Palladium - nhà hát biểu tượng của thủ đô nước Anh, quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám của làng túc cầu quốc tế trong một trong những sự kiện được mong chờ nhất mùa giải. Trước thềm trao giải, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về thảm đỏ, nơi các cầu thủ, nửa kia của họ cùng dàn nhân vật thể thao phô diễn tư duy thời trang trong một sự kiện vượt ra khỏi khuôn khổ bóng đá đơn thuần.

Trong đó, ngôi sao trẻ Lamine Yamal và bạn gái người mẫu thu hút sự chú ý khi lần đầu tham dự sự kiện này. Bằng tư duy lên đồ tinh tế, cả hai đã chứng minh vị thế của một trong những cặp đôi mặc đẹp nhất đêm tiệc, bằng chứng là độ phủ và tương tác lớn trên các chuyên trang và tạp chí về thời trang.

Lựa chọn sắc đen quyền lực làm ngôn ngữ chung, Lamine Yamal và Inés García mang đến hai bản phối có tính gắn kết nhưng lại sở hữu cách diễn đạt khác biệt.

Visual bùng nổ của bộ đôi trên thảm đỏ London Palladium, khẳng định danh xưng một trong những cặp đôi mặc đẹp nhất đêm tiệc (Clip:@galafr).

Bản phối đen quyền lực của cặp đôi Lamine Yamal và Inés García tại Quả Bóng Vàng.

Dưới góc nhìn của giới mộ điệu, diện mạo của cặp đôi thăng hoa ở chỗ không ai cố gắng rập khuôn đối phương: Nếu Inés mang đến sự chuẩn xác và nét sắc lạnh của hình khối, thì Yamal lại thổi bùng vẻ lãng mạn, bay bổng với Chanel.

Với Inés García, nữ người mẫu tiếp tục khẳng định gu thẩm mỹ tinh giản, sắc sảo. Dưới bàn tay của stylist Mabraiz, cô tỏa sáng trong chiếc đầm đen dài chấm gót mang hiệu ứng "đo ni đóng giày" từ thương hiệu Giuseppe Di Morabito. Điểm nhấn dồn toàn bộ vào phần vai dựng phom kiến trúc quyền lực, ôm sát vòng eo để tạo nên một silhouette thanh thoát.

Inés García sắc lạnh trong thiết kế độn vai của Giuseppe Di Morabito.

Diện mạo của người đẹp sinh năm 2005 chốt hạ hoàn hảo bằng layout makeup từ YSL Beauty, giày Christian Louboutin và bộ trang sức kim cương Repossi. Một tổng thể vắng bóng sự cường điệu nhưng dư thừa tính thanh lịch.

Ở chiều ngược lại, diện mạo của Lamine Yamal lại mang một câu chuyện thú vị hơn. Khi thời trang xa xỉ ngày càng tiến sâu vào thế giới bóng đá và những cầu thủ hàng đầu nghiễm nhiên trở thành mục tiêu săn đón của các fashion house. Dior đã có Kylian Mbappé, Louis Vuitton đặt cược vào Jude Bellingham. Trong khi đó, Chanel đến nay vẫn chưa công bố một cầu thủ Gen Z trong vai trò đại sứ chính thức.

Khoảng trống ấy khiến sự xuất hiện của Lamine Yamal càng trở nên đặc biệt. Không chỉ thăng hoa trên thảm cỏ xanh, bên ngoài đường biên, siêu sao 19 tuổi này cũng đang khiến giới mộ điệu thời trang phải dõi theo từng bước chân. Một tháng trước kỳ World Cup vừa qua, truyền thông quốc tế đã cùng trao cho Yamal một danh xưng mới, đầy kiêu hãnh: "Chanel Boy" khi anh xuất hiện trong chiếc Chanel Jacket trong ngày hội quân cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

"Chanel Boy" Lamine Yamal lãng mạn với suit ống rộng và trâm cài Chanel.

Mang tinh thần đó lên thảm đỏ Quả Bóng Vàng, chân sút của Barcelona chọn cách tiếp cận phá cách, đập tan khuôn khổ của một bộ tuxedo đen kinh điển để hóa thân thành một "Chanel Boy" thực thụ. Yamal gây ấn tượng mạnh khi diện blazer dáng cropped với ve xếch bằng lụa satin, nơ bướm ton-sur-ton và quần ống rộng phóng khoáng.

Điểm nhấn thú vị nhất nằm ở chiếc trâm cài hoa khổng lồ màu hồng nhạt từ Chanel. Món phụ kiện mô phỏng một bông hoa cẩm chướng lớn, nằm trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của nhà mốt Pháp. Màu hồng tương phản mạnh mẽ với bộ suit đen phá cách của nam cầu thủ, thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ. Chi tiết này làm mềm đi cấu trúc cứng cáp của suit, mang đến một chiều không gian lãng mạn. Thoạt nhìn như mượn tạm hoa cài áo chú rể, nhưng món phụ kiện cũng là tín hiệu cho thấy Yamal và Chanel lại đang tiến đến gần nhau hơn.

Không dừng lại ở quần áo, độ "chịu chơi" của tài năng trẻ còn thể hiện ở món phụ kiện ngự trị trên cổ tay: siêu phẩm Richard Mille RM 67-01 Automatic Extra Flat. Cỗ máy thời gian siêu mỏng chế tác từ vàng hồng 18K này sở hữu mặt số lộ cơ (skeletonized) cùng kiến trúc 3D phức tạp đặc trưng. Đặc biệt, bộ dây đeo cao su màu hồng nổi bật không chỉ bắt nhịp hoàn hảo với chiếc trâm cài Chanel mà còn biến chiếc đồng hồ trị giá 275.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) thành mảnh ghép đắt giá nhất của tổng thể.

Không có Quả Bóng Vàng nhưng Lamine Yamal xứng đáng có Best-Dressed.

Richard Mille trị giá 275.000 USD phối dây cao su hồng đồng điệu cùng hoa cài áo

Có thể nói, sắc đen bao trùm mang lại tính đồng điệu, trong khi sự đối lập về phom dáng đã mang đến cho Inés và Lamine Yamal những bản sắc độc lập đầy thú vị. Vừa vặn, đẳng cấp và biết cách chơi đùa cùng thời trang, cả hai đã có một màn "chào sân" trọn vẹn tại Quả Bóng Vàng năm nay.

Ảnh: Internet