Bơm mọng collagen với loại quả 90% là nước, da căng mướt như skincare cả đêm

Mùa hè là thời điểm làn da dễ mất nước, sạm màu và kém đàn hồi do tác động từ ánh nắng và nhiệt độ cao. Trong khi nhiều người loay hoay với các loại kem dưỡng đắt tiền, essence cấp ẩm hay mặt nạ ngủ thì dưa hấu - loại quả dân dã, chiếm đến 90% là nước lại là "bí quyết vàng" giúp da giữ được độ ẩm tự nhiên, sáng khỏe và căng mịn mỗi ngày.

Lý do dưa hấu được ví như "chai serum thiên nhiên" đến từ bảng thành phần cực kỳ đáng gờm. Không chỉ chứa hàm lượng nước cao giúp cấp ẩm tức thì, dưa hấu còn giàu vitamin A, C, lycopene và một loạt chất chống oxy hóa có lợi cho da. Đặc biệt, vitamin C trong dưa hấu đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích cơ thể sản sinh collagen - một thành phần then chốt quyết định độ đàn hồi và trẻ trung của làn da. Khi collagen được bổ sung đều đặn, da sẽ bớt chảy xệ, giảm thiểu nếp nhăn và giữ được độ căng mọng tự nhiên mà không cần can thiệp nhiều.

Ngoài collagen, lycopene - chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đặc trưng cho dưa hấu cũng là "chiến binh thầm lặng" giúp bảo vệ da khỏi tác hại từ ánh nắng mặt trời. Một nghiên cứu từng cho thấy, việc tiêu thụ dưa hấu thường xuyên có thể làm giảm tác hại của tia UV đến làn da, giúp hạn chế tình trạng sạm nám, xỉn màu sau thời gian dài tiếp xúc ánh nắng.

Với vị ngọt mát dễ chịu, dưa hấu cũng là món ăn lý tưởng để bổ sung năng lượng và làm dịu cơ thể trong những ngày nắng nóng. Bạn có thể ăn trực tiếp, ép lấy nước hoặc mix cùng salad rau củ để tăng hương vị mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm đẹp da. Đặc biệt, uống một cốc nước ép dưa hấu sau khi tắm còn giúp cơ thể phục hồi độ ẩm, hỗ trợ quá trình tái tạo da khi nghỉ ngơi.

Không chỉ tốt cho da, dưa hấu còn giúp thải độc nhẹ nhàng nhờ khả năng lợi tiểu, từ đó giảm thiểu tình trạng nổi mụn do nóng trong. Cũng bởi lý do này, nhiều người lựa chọn dưa hấu như một phần không thể thiếu trong các chế độ detox, vừa làm sạch hệ tiêu hóa vừa giúp da trở nên "sạch" từ bên trong.

Tuy nhiên, dù mang lại nhiều lợi ích, bạn vẫn nên ăn dưa hấu một cách hợp lý. Không nên ăn quá nhiều một lúc hoặc ăn vào buổi tối muộn vì dễ gây đầy bụng, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tốt nhất, hãy tận dụng dưa hấu như một món tráng miệng nhẹ nhàng sau bữa trưa hoặc bữa xế chiều để vừa tốt cho hệ tiêu hóa, vừa bổ sung collagen đúng thời điểm cơ thể dễ hấp thụ nhất.

Không cần dưỡng da cầu kỳ hay skincare tầng tầng lớp lớp, đôi khi chỉ cần một vài lát dưa hấu mỗi ngày là làn da đã đủ "no" nước và dưỡng chất.