Mỗi lần ăn là một lần bơm collagen: Da mướt mát như chăm skincare chuyên sâu

Trong thế giới làm đẹp hiện đại, khái niệm “skincare từ bên trong” đang ngày càng được quan tâm và săn đón. Không chỉ dừng lại ở mỹ phẩm hay serum, nhiều tín đồ làm đẹp đang tìm đến các thực phẩm có lợi cho làn da, những món ăn lành mạnh giúp tăng sinh collagen, cấp ẩm và nuôi dưỡng da một cách tự nhiên. Một trong số đó chính là combo “thần thánh” gồm salad bơ, đậu hũ non và mè rang - món ăn đơn giản nhưng lại sở hữu sức mạnh dưỡng da chẳng kém gì skincare xịn sò.

Bơ từ lâu đã được mệnh danh là “nữ hoàng chất béo tốt” trong làng thực phẩm. Loại quả này chứa dồi dào vitamin E, axit béo omega-9 và chất chống oxy hóa giúp nuôi dưỡng da từ bên trong, tăng độ đàn hồi và giảm tình trạng khô ráp, xỉn màu. Đặc biệt, bơ còn góp phần kích thích sản xuất collagen tự nhiên, giúp da luôn căng bóng, mềm mượt và trông “mướt mát” như vừa được chăm sóc chuyên sâu.

Không chỉ có tác dụng dưỡng ẩm, các chất lutein và zeaxanthin trong bơ còn giúp bảo vệ da khỏi tác động của ánh sáng xanh và tia UV - nguyên nhân chính gây ra lão hóa sớm. Vì vậy, ăn bơ mỗi ngày chẳng khác nào bạn đang thoa một lớp "kem chống nắng sinh học" cho làn da.

Kết hợp cùng bơ là đậu hũ non, nguyên liệu quen thuộc trong các bữa ăn healthy. Đậu hũ không chỉ là nguồn cung protein thực vật dồi dào, mà còn chứa isoflavone - hoạt chất có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và thúc đẩy sản sinh collagen, elastin tự nhiên.

Ngoài ra, đậu hũ non còn chứa canxi, sắt, magie - những khoáng chất giúp da sáng khỏe và tăng cường hàng rào bảo vệ da. Kết cấu mềm mịn, mát lạnh của đậu hũ non còn giúp làm dịu cơ thể trong những ngày nắng nóng, giảm thiểu tình trạng da khô sạm, nổi mụn do nhiệt.

Nếu bơ và đậu hũ non là hai “nhân vật chính” của món salad thì mè rang chính là “gia vị vàng” không thể thiếu. Hạt mè tuy nhỏ nhưng lại chứa lượng vitamin E, kẽm và selenium ấn tượng - những dưỡng chất cần thiết cho quá trình tái tạo da, làm chậm quá trình lão hóa và bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do.

Chỉ cần rắc một thìa mè rang lên phần salad, bạn đã tăng đáng kể khả năng dưỡng ẩm, làm sáng và săn chắc da. Ngoài ra, mè còn hỗ trợ điều hòa nội tiết tố, giúp giảm mụn nội tiết và duy trì làn da ổn định, khỏe mạnh.

Cách chế biến đơn giản, đẹp da nhanh chóng

Không cần dụng cụ cầu kỳ hay kỹ thuật nấu nướng phức tạp, bạn chỉ cần:

- 1 quả bơ chín: cắt lát hoặc dầm nhẹ tùy khẩu vị.

- 1 hộp đậu hũ non: cắt khối nhỏ, có thể chần sơ nước nóng nếu muốn ăn ấm.

- 1 thìa mè rang: rắc đều lên mặt.

- Thêm dầu mè, nước tương, một chút muối biển hoặc giấm táo để tăng hương vị.

Tất cả nguyên liệu đều dễ tìm, giá thành hợp lý và đặc biệt phù hợp với những người bận rộn muốn chăm sóc làn da mà không có quá nhiều thời gian skincare.