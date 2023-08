Bỏ xa bạn đồng trang lứa vài năm nhờ mẹ sớm cho con đi học bơi

Bơi lội rất tốt cho trẻ nhỏ, càng học sớm thì trẻ sẽ càng nhận được nhiều lợi ích đối với cơ thể.

Sự khác biệt giữa trẻ biết bơi sớm và không biết bơi

Sự khác biệt này thể hiện rất rõ thông qua những lợi ích của việc bơi lội đối với sức khỏe của trẻ.

1. Tốt cho sự phát triển thể chất

Bơi lội giúp bé phát triển cơ bắp toàn diện. Hoạt động trong nước tạo ra một môi trường không trọng lực, giảm áp lực lên cơ và khớp, giúp bé vận động một cách tự nhiên và linh hoạt hơn.

Bơi lội giúp bé tăng cường vận động, kích thích nhu động ruột, hấp thu chất dinh dưỡng và thèm ăn nên cân nặng của bé sẽ tăng lên. Bơi lội tiêu hao rất nhiều năng lượng, sau khi bơi lội, để bù lại năng lượng tiêu hao trong nước, chức năng của hệ tiêu hóa sẽ được tăng cường, nồng độ hormone tăng trưởng cũng tăng cao, bé sẽ lớn nhanh hơn một cách tự nhiên.

Sức nổi của nước sẽ làm suy yếu ảnh hưởng của trọng lực đối với quá trình lưu thông máu, điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho tim của em bé hoạt động. Theo dữ liệu, nhịp tim của trẻ thường xuyên được tập bơi thường thấp hơn 6-8 lần/phút so với những trẻ khác.

2. Tốt cho sự phát triển tinh thần

Bơi lội giúp cho tâm trí của trẻ được xoa dịu, loại bỏ những cảm xúc không tốt. Nó cũng có thể gây ra một loạt các phản ứng lành tính trong hệ thống thần kinh, nội tiết và miễn dịch, đồng thời thúc đẩy sự phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ.

Hoạt động bơi lội giúp tăng cường khả năng ứng phó, thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ. Khi bơi lội, bé phải tập trung vào việc cân bằng và di chuyển trong nước. Điều này giúp kích thích sự phát triển của hệ thần kinh và cải thiện khả năng tư duy, phản xạ và phát triển thông qua các hoạt động chuyển động.

Bơi lội giúp bé làm quen với nước và tạo niềm tin vào khả năng của mình. Bé học cách tự tin và độc lập khi di chuyển trong nước, tạo ra một cảm giác tự do và khám phá thế giới xung quanh.

3. Hỗ trợ hoạt động của tim phổi

Bơi lội là một môn thể thao tuyệt vời cho bé. Nó không chỉ có thể rèn luyện hệ thống hô hấp và tim phổi của bé mà còn thúc đẩy sự phát triển vận động thô và phát triển xúc giác của bé, đồng thời bơi lội thường xuyên cũng có thể củng cố sức khỏe, tiêu hao năng lượng thừa, giúp bé không bị thừa cân và cải thiện khả năng miễn dịch.

Đồng thời, môi trường bơi lội có thể mang lại sự kích thích tích cực cho não bộ, thúc đẩy sự phát triển trí não và trí tuệ của bé.

Bơi lội là môn thể dục tốt nhất trong mùa hè nóng bức, không chỉ sảng khoái, mát mẻ mà còn có lợi cho sức khỏe của bé. Bé sau khi bơi ăn ngon, ngủ sâu, hấp thu tốt các chất dinh dưỡng, tăng trưởng nhanh về chiều cao và cân nặng, ngủ ngon, sáng dậy rất hăng hái.

Sau khi kiên trì trong một thời gian, so với những đứa trẻ cùng tuổi không biết bơi, trẻ biết bơi rõ ràng khỏe mạnh và hoạt bát hơn rất nhiều.

Chú ý:

Mặc dù bơi lội mang lại nhiều lợi ích cho trẻ, nhưng trẻ nhỏ trong những trường hợp sau không thích hợp để đi bơi:

- Bé cảm thấy không khỏe, bị cảm lạnh hoặc sốt.

- Bé bị đau bụng, 1-2 ngày gần đây bé bị chướng bụng.

- Bé của bạn có vấn đề về da, chất khử trùng trong nước có thể làm cho các triệu chứng của trẻ trở nên tồi tệ hơn.

Cha mẹ chăm sóc bé như thế nào khi đi bơi?

- Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ

Trẻ còn nhỏ, ý thức tự bảo vệ chưa mạnh, rất dễ bị sặc nước. Khi đưa bé đi bơi tốt nhất nên dùng phao cho bé để tránh đuối nước. Dù có giáo viên nhưng cha mẹ vẫn phải luôn chú ý tới phản ứng của con mình, nếu phát hiện thân nhiệt của bé thấp hoặc có những biểu hiện khó chịu khác, mẹ nên ngừng cho bé bơi ngay lập tức.

- Kiểm soát thời gian bơi

Mỗi lần bé không nên bơi quá lâu, mỗi lần thường nửa tiếng là phù hợp. Căn cứ vào tình trạng thể chất của bé mà điều chỉnh cho phù hợp.

- Chú ý chế độ ăn uống

Bơi lội tiêu tốn rất nhiều năng lượng thể chất, không thích hợp cho bé bơi khi đói hoặc bơi ngay sau khi ăn sẽ khiến máu cung cấp cho dạ dày và các nội tạng không đủ, thậm chí gây khó chịu đường tiêu hóa và nôn mửa. 1 tiếng sau khi ăn là thời điểm thích hợp để đi bơi.