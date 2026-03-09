Bộ sưu tập "Sợi di sản" với cảm hứng "Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng"

Nhà thiết kế Vũ Thảo Giang, một người con dân tộc Tày nổi bật với hành trình kết nối di sản văn hóa Việt Nam qua thời trang bền vững. Cô được vinh dự trình diễn bộ sưu tập ngay tại đêm khai mạc. Đây là khoảnh khắc đầy cảm xúc, nơi di sản cổ xưa gặp gỡ khát vọng tương lai xanh bền vững.

Bộ sưu tập tôn vinh từ bộ sợi di sản đặc trưng của đất Việt: Tơ sen thanh khiết từ cuống hoa sen; Tơ tằm truyền thống óng ánh; Tơ chuối mềm mại từ thân cây, tận dụng phế phẩm nông nghiệp; Sợi dứa bền bỉ từ lá thừa hướng tới zero-waste (không rác thải) ; Sợi gai xanh, sợi lanh, sợi đay, sợi tre – tất cả đều phân hủy sinh học, tái tạo nhanh và thân thiện với môi trường. Sử dụng nhiều kỹ thuật & xử lý thủ công truội hấp, luộc, giữ trọn tinh thần Mộc Sắc: mộc mạc gần gũi nhưng vẫn óng ả, dẻo dai.

Điểm nhấn sợi đặc biệt nhất chính là tơ sen – được xếp hạng trong nhóm sợi tự nhiên đắt đỏ bậc nhất thế giới, thậm chí "đắt như vàng" được mệnh danh "viên ngọc cuối cùng trong thế giới vải vóc thiên nhiên". Tơ sen nằm ở phân khúc xa xỉ cao cấp, tương đương thậm chí vượt guanaco và qiviut, chỉ thua vicuña (đắt nhất hành tinh) và shahtoosh (hiếm có khó tìm). Đặc tính vượt trội: mềm mại như nhung, mát mẻ, thoáng khí, nhẹ tênh, mang mùi hương tự nhiên nhẹ nhàng, khiến nó trở thành biểu tượng của ngành dệt may xa xỉ toàn cầu.

Trong BST, tơ sen được sử dụng là phẩm chất cao nhất: loại tơ sen "biết tỏa hương" độc quyền, lấy từ cuống hoa sen Quan Âm vào đúng thời điểm bông hoa chớm nở đẹp nhất tháng 4 âm lịch (mùa Phật Đản). Đây là sợi tơ sen tinh khiết nhất vượt trội hơn tơ sen thông thường chỉ lấy từ cuống lá. Quy trình 100% thủ công tay: cần hàng vạn cuống sen tươi, thời gian kéo sợi kéo dài hàng tháng, độ nguyên chất cao, sản lượng siêu hạn chế, biến nó thành báu vật di sản quốc gia Việt Nam, quý hiếm và độc quyền.

BST "Sợi di sản" chính là bản giao hưởng tinh tế giữa di sản cung đình xưa và thời trang bền vữnghiện đại, Sự hòa quyện đa tầng và đồng điệu hoàn hảo giữa các loại sợi & lan toả các loại vải:

+ Mộc sắc dân gian: Vải chàm đậm hồn dân tộc, thổ cẩm dệt & thêu giàu họa tiết vùng miền, gần gũi, chân thực như hơi thở đất trời.

+ Sang trọng kiêu sa: với vải tơ tằm óng ả, vải The lụa mượt mà, nhung the lấp lánh, vải gấm cao quý, toát lên vẻ quý phái tinh tế.

+ Cung đình huyền bí: Vải dệt Sa Nam dệt cài sợi với hoa văn ngũ phúc chầu thọ, thủy ba sóng dợn, biểu tượng cung đình xưa, óng ánh như dòng sông vàng son.

Qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng nghề: nghệ nhân Phan Thị Thuận (tơ sen Mỹ Đức, Hà Nội – người tiên phong dệt thành công lụa tơ sen Việt Nam), nghệ nhân Lê Đăng Toản (La Khê, Hà Nội – gìn giữ the lụa và Sa Nam), nghệ nhân Nông Thị Thược (dệt thổ cẩm Luống Nọi, Cao Bằng) cùng các làng nghề Nam Cao, Quất Động (Hà Nội) , Vũ Thư (Thái Bình), thổ cẩm Lào Cai… kết hợp sáng tạo đam mê của NTK Vũ Thảo Giang, từng tà áo được hoàn thiện bằng kỹ thuật thêu tay tinh xảo, đính kết cầu kỳ, thêu thổ cẩm giàu bản sắc. Mỗi thiết kế không chỉ là trang phục, mà là kiệt tác nghệ thuật sống động, khâu nối ký ức văn hóa bằng tình yêu quê hương và sự trân trọng thiên nhiên.

BST "Sợi di sản" với tinh thần phát triển bền vững xuyên suốt: sử dụng nguyên liệu tự nhiên phân hủy sinh học, tận dụng phế phẩm nông nghiệp để giảm rác thải, quy trình zero-waste, không hóa chất độc hại, đồng thời hỗ trợ sinh kế cho nghệ nhân làng nghề. Điều này góp phần bảo tồn nghề thủ công đang mai một và thúc đẩy thời trang tái tạo (regenerative fashion) trên bản đồ toàn cầu.

BST "Sợi di sản" của NTK Vũ Thảo Giang khẳng định thông điệp: "Sợi tơ vàng son" không chỉ là quá khứ huy hoàng, mà còn là khát vọng xanh, tinh tế, sẵn sàng vươn xa thế giới, với sợi tơ Việt Nam như viên ngọc quý dẫn dắt hành trình lan tỏa thông điệp "Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng" nơi quá khứ huy hoàng gặp gỡ tương lai bền vững.