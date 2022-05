Bổ sung DHA trong thời kỳ mang thai có làm tăng trí thông minh của trẻ không? Nghiên cứu của Australia tiết lộ sự thật bất ngờ

Một nghiên cứu gần đây kết luận rằng, những đứa trẻ sinh ra bởi người mẹ có bổ sung DHA trong thời kỳ mang thai không thông minh hơn những đứa trẻ sinh ra bởi người mẹ không bổ sung DHA.

Jacqueline Gould, tác giả của nghiên cứu này tại Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng Trẻ em thuộc Bộ Y tế và Sức khỏe Australia cho biết: "Axit Docosahexaenoic (DHA) là một loại axit béo omega-3, đây là một chất dinh dưỡng quan trọng cho não bộ và cần thiết cho sự phát triển của thai nhi".

Gould chia sẻ với trang Reuters Health rằng: "Nguồn cung cấp DHA chính cho thai nhi đang phát triển là chế độ ăn uống của người mẹ. Tuy nhiên, lượng DHA cụ thể người mẹ cần bổ sung vẫn chưa rõ.

Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm bổ sung dầu cá chứa DHA, được quảng cáo có lợi cho sự phát triển trí não của thai nhi. Việc bổ sung những sản phẩm này phổ biến rộng rãi ở mẹ bầu nhưng hiệu quả tác dụng của DHA vẫn chưa rõ ràng".

Mẹ bầu bổ sung DHA không khiến con sinh ra thông minh hơn. (Ảnh minh họa)

Trong các thí nghiệm ban đầu, Gould cùng các đồng nghiệp của mình chỉ định ngẫu nhiên một số mẹ bầu vào nhóm được bổ sung 800mg DHA và nhóm uống các viên nang giả dược mỗi ngày trong nửa sau của thai kỳ.

Sau đó, các nhà nghiên cứu quan sát những đứa trẻ này lúc 18 tháng tuổi và 4 tuổi, kết quả cho thấy không có sự khác biệt về trí thông minh, nhận thức, khả năng ngôn ngữ, kỹ năng vận động ở cả 2 nhóm trẻ.

Trong lần theo dõi thứ 3 lúc trẻ được 7 tuổi, đây là độ tuổi sớm nhất để có thể kiểm tra IQ và dự đoán trí thông minh của một người sau này như thế nào. Nhóm nghiên cứu cho biết có tổng cộng 543 trẻ em tham gia và 85% nhóm trẻ thử nghiệm ban đầu cũng tham gia.

Những đứa trẻ này được cho làm các bài kiểm tra IQ, cha mẹ của chúng cũng trả lời các câu hỏi về hành vi của con mình bao gồm các kỹ năng tự điều chỉnh và kiểm soát.

Điểm IQ trung bình của cả 2 nhóm trẻ khoảng 97 đến 98 điểm. Kỹ năng ngôn ngữ, thành tích học tập không có sự khác biệt giữa các nhóm.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng, ở nhóm trẻ được mẹ bổ sung DHA có khả năng suy luận tốt hơn một chút, các vấn đề về hành vi cũng được cha mẹ đánh giá cao hơn so với nhóm trẻ được mẹ uống các viên nang giả dược khi mang thai.

Tuy nhiên, DHA vẫn có những lợi ích khác đối với thai nhi. (Ảnh minh họa)

Mặc dù nghiên cứu không tìm thấy ảnh hưởng đến chỉ số IQ nhưng có những lợi ích khác khi bổ sung DHA trong thời kỳ mang thai.

"Bổ sung DHA có thể làm giảm nguy cơ sinh non, giảm nguy cơ trẻ bị dị ứng nếu trong gia đình có tiền sử dị ứng. Tuy nhiên, không thể tăng cường sự phát triển trí não của thai nhi chỉ bằng cách bổ sung DHA.

Cá là một nguồn cung cấp tuyệt vời DHA, protein, nhiều loại vitamin và khoáng chất.

Có một số nhầm lẫn về việc liệu cá có an toàn cho phụ nữ mang thai không do người ta lo sợ cá bị nhiễm thủy ngân. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều loại cá an toàn như cá hồi hoặc cá ngừ đóng hộp. Não và gan heo cũng giàu DHA, một lượng nhỏ có thể tìm thấy trong lòng đỏ trứng và thịt đỏ", Gould cho biết.

Susan Carlson, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế thuộc Đại học Kansas, Mỹ tuy không tham gia vào nghiên cứu này nhưng cô cho biết: "DHA được chứng minh trong nhiều nghiên cứu là có lợi cho sự phát triển nhận thức của trẻ em. Nếu trẻ được cung cấp đủ DHA và axit arachidonic sau sinh thì việc mẹ bầu bổ sung DHA trong thời kỳ mang thai là không cần thiết".

Nguồn: Reuters

