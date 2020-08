Bo Shop chia sẻ tác hại của kem chống nắng fake mà bạn nên biết!

Thực trạng và những tác hại của kem chống nắng Fake ngày nay



Do biến đổi khí hậu làm cho tia UV ngày càng trở nên gay gắt, gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng trên da, vì vậy mỗi chị em phụ nữ phải tập thói quen dùng kem chống nắng có chỉ số SPF đúng và đủ. Nhưng để lựa chọn một loại chống nắng là việc hết sức khó khăn bởi trên thị trường hiện nay, có rất nhiều sản phẩm kem chống nắng, từ trong nước đến nước ngoài: Nhật, Hàn, Trung Quốc… với các chỉ số khác nhau.

Tia UV ngày càng trở nên gay gắt, gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng trên da

Chính vì sự đa dạng về nguồn gốc, xuất xứ, thể loại hay thành phần cấu tạo được dùng cho từng loại da khiến người tiêu dùng khó khăn trong việc phân biệt đâu là sản phẩm thật và giả, cách lựa chọn sản phẩm chống nắng sao cho phù hợp,.... Đó cũng là lý do để các sản phẩm chống nắng kém chất lượng tuồn ra thị trường và xâm nhập vào làn da của nhiều bạn trẻ còn non kinh nghiệm.

Như chúng ta đã biết với một tuýp kem chống nắng Fake giá rẻ sẽ chẳng mang lại hiệu quả bảo vệ da nào trước tác động từ ánh nắng mặt trời. Trái lại, nó sẽ trở thành thứ tấn công trực tiếp trên da và làm tăng nguy cơ hình thành khối u ung thư da.

Đa dạng về xuất xứ và thành phần của từng loại

Trong các loại kem chống nắng Fake có chứa những thành phần chất cấm, hoặc đơn giản là chất không có tác dụng gì trong việc chống nắng nhưng lại còn nguy hại cho làn da và sức khỏe của người tiêu dùng. Bởi bôi lên da là ngấm vào máu rồi bài tiết qua thận, qua đường mồ hôi. Nếu đó là những chất độc hại thì nó sẽ tích tụ dần trong cơ thể.

Các thành phần hóa chất độc hại trong những chai kem chống nắng giả có thể phá hủy làn da của bạn theo thời gian. Về lâu dài, bạn sẽ bị viêm da nặng và nếu không chữa trị kịp thời còn có thể để lại sẹo rỗ. Đặc biệt, nguy hiểm là những loại kem chống nắng này có thể không gây dị ứng, mẩn ngứa ngay mà lại tích lũy dần trong cơ thể, lâu dần hình thành các tế bào lạ gây nên các bệnh nan y như ung thư…

Gây ra những tình trạng nguy hiểm cho làn da của bạn

Người tiêu dùng không thể nhận biết đâu là kem chống nắng Fake và đâu là kem chống nắng Real do chúng giống hệt nhau từ bao bì cho tới kết cấu chất kem và mùi hương… Chính vì vậy mà bạn hãy thật sự kỹ lưỡng trong việc lựa chọn Cửa Hàng Mỹ Phẩm Chính Hãng để gửi gắm làn da của chính mình.

Bo Shop nói gì về kem chống nắng Fake?

Thoa kem chống nắng mỗi ngày là điều vô cùng quan trọng, nó sẽ giúp bạn bảo vệ làn da trước các tác hại của ánh nắng mặt trời. Thấu hiểu được điều đó nên Bo Shop với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm và chăm sóc da, tự tin là nơi phân phối sỉ và bán lẻ kem chống nắng 100% chính hãng, uy tín, chất lượng, nói không với kem chống nắng Fake trộn và kém chất lượng.

Đồng thời với sự dày dặn kinh nghiệm và tư vấn tận tình của đội ngũ chuyên viên mà hàng năm Shop đã giúp hàng triệu chị em phụ nữ Việt Nam chọn lựa được những sản phẩm chống nắng hay giải pháp bảo vệ da an toàn và hiệu quả nhất.

Bo Shop cung cấp kem chống nắng 100% chính hãng, uy tín và đúng chất lượng

Những sản phẩm của Bo Shop luôn có mức giá vô cùng hời so với những nơi khác là do Shop đã trở thành đối tác chính thức của 50 nhãn hàng mỹ phẩm lớn trên thế giới như: Some By Mi, Skin1004, Klairs, Vichy, Eucerin, Naruko, Laroche Posay,... Tất cả các sản phẩm đều có mã vạch truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng và đúng tiêu chuẩn phân phối.

Với những cam kết chắc chắn, đảm bảo quyền lợi của người mua hàng tại đây cũng đủ hiểu chuỗi cửa hàng này luôn quan tâm đến khách hàng và luôn đặt sự an toàn cho làn da của từng khách hàng ở vị trí ưu tiên nhất. Còn chờ gì nữa mà không lưu lại những địa điểm cửa hàng của Bo để được mua hàng chất lượng nhất nhé!

