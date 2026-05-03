Bộ móng trông không giàu nổi của IU

Ngay từ khi lên sóng, Perfect Crown nhanh chóng trở thành cái tên phủ sóng MXH nhờ chemistry bùng nổ giữa cặp đôi chính, visual đẹp như tranh cùng phần tạo hình sang chảnh chuẩn phim tài phiệt. Bộ phim hiện đang đứng top 1 độ yêu thích tại 18 quốc gia, chứng minh sức hút khó cưỡng của màn kết hợp giữa IU và Byeon Woo Seok.

Bộ phim Perfect Crown gây ấn tượng với dàn diễn viên cực phẩm. (Nguồn: EDAM Entertainment)

Tuy nhiên, giữa loạt lời khen dành cho nội dung lẫn nhan sắc nữ chính, cư dân mạng lại soi ra một chi tiết bị cho là “tụt mood” mỗi lần xuất hiện trên màn hình chính là bộ nail của IU.

Trong một phân cảnh cận tay, nữ ca sĩ - diễn viên diện bộ móng màu nude đơn giản nhưng lại khiến nhiều người khó chịu vì phần form thiếu tự nhiên. Cầu móng bị gồ lên rõ rệt, bề mặt không mượt, thậm chí có phân cảnh móng tay còn được cắt dũa không đều nhau.

Shape móng có phần lộn xộn của IU khiến nhiều khán giả xem phim khó chịu. (Nguồn: Perfect crown)

Điều đáng nói là tổng thể makeup, trang phục lẫn thần thái của IU trong phim đều được đánh giá rất cao. Chính vì vậy, chi tiết nhỏ như bộ nail lại càng dễ lọt vào “tầm ngắm” của người xem. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nhìn bộ nail này trông không... giàu nổi.

Khoảnh khắc cận cảnh chiếc nhẫn cầu hôn cũng vô tình để lộ bộ nail chưa thực sự tinh tế của IU với phần shape móng gồ và thiếu tự nhiên. (Nguồn: Perfect crown)

Tuy nhiên, nhiều fan cũng nhanh chóng lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Theo đó, bộ móng xuất hiện trong phim thực chất là nail box - dạng móng giả thiết kế sẵn để phục vụ tạo hình nhân vật. Ngoài đời, IU vốn không có thói quen nuôi móng dài hay sơn nail cầu kỳ. Cô thường để móng ngắn tự nhiên, tối giản đúng với phong cách đời thường thanh sạch, nhẹ nhàng của mình.

Outfit rất đẹp nhưng nếu để ý kỹ phần tay sẽ thấy bộ nail hoàn toàn không tương xứng. (Nguồn: EDAM Entertainment)

Dẫu chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng câu chuyện bộ nail của IU cũng cho thấy khán giả hiện nay ngày càng khắt khe với phần hình ảnh trong phim. Chỉ cần một điểm chưa hoàn hảo cũng đủ trở thành chủ đề viral trên MXH.