Có những vụ tai nạn xảy ra khiến tất cả đều bàng hoàng, vì nạn nhân đang đi bộ trên vỉa hè, không có bất cứ hành động nào nguy hiểm nhưng vẫn mất mạng do sự tắc trách của tài xế mà một vụ việc mới xảy ra tại Thái Lan là một ví dụ.

Cùng cha mẹ đi bộ trên vỉa hè, bé trai mất mạng trong tích tắc

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ tai nạn mới xảy ra vào ngày thứ Hai, 8/6 vừa qua tại tỉnh Lampang của Thái Lan, khiến một bé trai 2 tuổi thiệt mạng và cha mẹ em bị thương.

Cảnh sát từ Đồn cảnh sát Mueang Lampang và lực lượng cứu hộ đã được gọi đến đường Phahon Yothin Lampang-Ngao vào khoảng 1 giờ 50 phút chiều, nơi một gia đình ba người là nạn nhân của vụ tai nạn.

Từ hình ảnh do camera an ninh tại hiện trường ghi lại, có thể thấy một gia đình 3 người gồm bố mẹ và cậu con trai 2 tuổi đang đi bộ thong dong trên vỉa hè. Đoạn vỉa hè này rất rộng rãi và không ai nghĩ sẽ có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Tuy nhiên, có lẽ đây là khoành khắc vui vẻ và hạnh phúc cuối cùng của họ.

Người mẹ đang dắt con trai đi bộ, theo sau là người bố.

Chuyện không ngờ đã xảy ra, sau khi gia đình này đi qua chiếc xe sedan màu trắng đỗ bên đường chưa được bao xa thì một chiếc xe bán tải màu đen từ phía sau bỗng lao tới với tốc độ kinh hoàng, đẩy chiếc xe trắng đi một đoạn rất xa.

Chiếc xe bán tải từ đâu lao tới, đâm vào chiếc xe sedan màu trắng đỗ bên đường.

Chiếc xe màu trắng do bị lực tác động mạnh đã lao vào gia đình cậu bé, ép các nạn nhân va đập mạnh vào một chiếc xe tải đang đỗ ở gần đó. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe tải cũng bị văng đi khỏi vị trí ban đầu và làm tất cả các nhân chứng phải giật mình hoảng hốt.

Kết quả vụ tai nạn khiến người mẹ bị gãy chân trái, người cha bị đa chấn thương. Tệ hơn cả, cậu con trai 2 tuổi của họ bị thương nặng và được cho là đã ngừng thở tại hiện trường. Lực lượng cứu hộ đã tiến hành hô hấp nhân tạo và khôi phục mạch cho em trước khi chuyển em đến Bệnh viện Lampang. Đội ngũ y tế thông báo với gia đình rằng cậu bé có rất ít cơ hội sống sót, và cuối cùng, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã qua đời một cách thương tâm.

Tài xế say rượu, chi tiết về gia đình nạn nhân càng khiến dư luận thương cảm

Theo thông tin điều tra, cảnh sát đã xác định tài xế điều khiển chiếc xe bán tải gây tai nạn là ông Date, 57 tuổi, cựu phó trưởng thôn. Theo lời kể của nhân chứng được MGR Online đưa tin, nghi phạm đã từ chối kiểm tra nồng độ cồn tại hiện trường nhưng thừa nhận đã uống rượu trước khi lái xe. Nhà ông ta cách hiện trường vụ tai nạn vài kilomet.

Hiện trường tang thương khiến cậu bé 2 tuổi thiệt mạng.

MGR Online đưa tin rằng cậu bé 2 tuổi đã bị thương nặng ở nội tạng và mất máu nhiều. Do đó, các bác sĩ không thể chụp X-quang. Cậu bé được tuyên bố tử vong tại bệnh viện vào khoảng 2 giờ sáng ngày thứ Ba, ngày 9 tháng 6. Cha mẹ cậu bé hiện đang trong tình trạng ổn định nhưng vô cùng đau đớn. Chủ một quán bar địa phương nói với Kênh 7 rằng người cha bị thương làm ca sĩ tại quán bar đó. Theo thông tin được biết, cặp đôi này đã cố gắng có con trong nhiều năm và sau bao mong mỏi thì họ mới sinh được cậu con trai này. Chính vì thế, vụ tai nạn đã một lần nữa tước đi niềm vui và hy vọng của họ, khiến cặp vợ chồng hoàn toàn suy sụp.

Trong khi đó, tài xế xe bán tải cũng bị thương và được đưa vào bệnh viện, cảnh sát đã yêu cầu xét nghiệm nồng độ cồn trong máu. Các sĩ quan cảnh sát cho biết nghi phạm có thể phải đối mặt với cáo buộc lái xe liều lĩnh gây chết người, với mức án lên đến 10 năm tù và phạt tiền lên đến 200.000 baht, tương đương khoảng 160 triệu VNĐ.

(Theo The Thaiger)