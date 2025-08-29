Bố đơn thân nghìn tỷ nhà bầu Hiển khoe visual sáng bừng, chiếm spotlight khi thăm quan triển lãm hot nhất tháng 8

Nếu trên thương trường, Đỗ Quang Vinh - con trai cả bầu Hiển - được biết đến là một doanh nhân trẻ tuổi tài năng, thường xuyên xuất hiện cùng hình ảnh đạo đạo mạo, chững chạc trong bộ vest sang trọng thì khi về nhà, anh lại làm dân mạng mạng tan chảy vì sự dịu dàng, ấm áp của một ông bố đơn thân.

Mới đây, Đỗ Quang Vinh gây chú ý với loạt hình ảnh tham quan phòng trưng bày Thành phẩm Đất nước 80 năm (A80). Trong khung cảnh trang trọng, vị chủ tịch trẻ của SHB Finance xuất hiện với thần thái tự tin, nụ cười lịch thiệp đặc trưng, đại diện ngân hàng thuyết trình trước các lãnh đạo cấp cao. Diện mạo bản lĩnh, phong thái chuyên nghiệp của anh để lại ấn tượng với người xem và quan khách.

Cậu cả nhà bầu Hiển gây chú ý tại triển lãm mới đây

Dáng vẻ chủ tịch đạo mạo của thiếu gia Đỗ Quang Vinh

Thế nhưng, ngay sau hình ảnh đạo mạo ấy là một khoảnh khắc khắc trái ngược 180 độ: ông bố đơn thân nghìn tỷ trở về nhà và hạnh phúc đến "mềm tim" vì món quà sinh nhật đầy yêu thương từ cặp song sinh Gấu - Thỏ dành tặng mình.

Theo chia sẻ của Đỗ Quang Vinh, cô con gái nhỏ có biệt danh Thỏ đã âm thầm chuẩn bị một tấm thiệp đặc biệt từ gần một tháng trước. Bé tự tay lựa chọn thiệp, mua sticker và băng dán màu xanh (vì Đỗ Quang Vinh thích màu xanh) để trang trí thiệp. Điều khiến anh xúc động nhất chính là dòng chữ "Con yêu ba" được con gái viết bằng sự nắn nót. Không chỉ vậy, cả hai anh em Gấu và Thỏ còn tập luyện đàn piano để cùng nhau tặng quà ba ca khúc "Happy Birthday".

Còn khi về nhà, anh lại là bố đơn thân hạnh phúc với món quà nhỏ do con gái tự tay làm tặng

Cặp song sinh Gấu - Thỏ chơi piano tặng ba bài hát "Happy Birthday" khiến Đỗ Quang Vinh cảm động

Nhận món quà nhỏ nhưng đầy tâm huyết này, Đỗ Quang Vinh không giấu nổi sự xúc động: "Đây là sinh nhật ý nghĩa nhất của ba rồi!". Từ nụ cười hạnh phúc trên gương mặt, dễ dàng nhận ra tình yêu của anh dành cho hai con chính là "tài sản vô giá" mà không một con số nào so sánh được.

Giữa hình ảnh một Chủ tịch doanh nghiệp bản lĩnh trên thương trường và một ông bố đầy tình cảm đời thường, Đỗ Quang Vinh đều làm tốt khiến dân mạng trầm trồ. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ khi chứng kiến một doanh nhân Đỗ Quang Vinh không chỉ giỏi giang, thành đạt mà còn là ông bố mẫu mực, luôn dành sự quan tâm và tình yêu lớn lao cho các con nhỏ.

Có thể nói, chính những điều giản dị, chân thành như tấm thiệp nhỏ hay bản nhạc chúc mừng sinh nhật vụng về nhưng chân thành lại khiến "thiếu gia nghìn tỷ" xúc động và hạnh phúc hơn cả những món quà xa xỉ. Và đó cũng là cách mà hai nhóc Gấu - Thỏ âm thầm chứng minh tình yêu thương dành cho ba, tạo ra ngày sinh nhật của anh trở nên đáng nhớ nhất.