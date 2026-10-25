Bộ ảnh bố và con gái chụp ở cùng một địa điểm, cùng một ngày suốt 40 năm: Xem đến ảnh cuối là bật khóc

Bức ảnh đầu tiên đánh dấu hành trình ấy được ghi lại vào năm 1980, đúng ngày sinh nhật tròn 1 tuổi của cô bé Hoa Hoa. Khi ấy, người cha Hoa Doãn Khánh mới 26 tuổi, bồng bế con gái nhỏ chụp hình kỷ niệm bên tháp hồ Trấn Giang – vùng đất Giang Tô (Trung Quốc) vốn là quê hương của họ. Trong khung hình, Hoa Hoa hơi cúi đầu với nét mặt ngượng ngùng, thơ ngây, còn ông Khánh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu con, trao cho con ánh mắt tràn ngập yêu thương và ấm áp.

Đến mùa hè năm kế tiếp, trong một lần hai cha con quay lại dạo chơi quanh hồ, ông Hoa Doãn Khánh bỗng nhớ về bức ảnh kỷ niệm một năm trước. Từ đó, ông nảy ra một ý tưởng vô cùng độc đáo: mỗi năm, hai cha con sẽ cùng chụp một tấm hình tại đúng vị trí này. Đặc biệt hơn, ông quyết định chọn đúng ngày 28 tháng 8 — ngày sinh nhật của Hoa Hoa — để ghi lại khoảnh khắc ấy.

Truyền thống đầy sáng tạo này đã được họ kiên trì giữ vững suốt 40 năm. Từng bức ảnh nối tiếp nhau qua bốn thập kỷ, ghi dấu hành trình từ khi Hoa Hoa còn là bé gái chập chập biết đi cho đến lúc cô trưởng thành, trở thành mẹ và bước vào độ tuổi trung niên.

Bức ảnh đầu tiên trong series dành cả đời để thực hiện của hai cha con

Khi lên 3 tuổi, Hoa Hoa đã thành một cô bé đầu tém với nụ cười giống cha

Người chụp ảnh của tất cả những tấm hình này chủ yếu đều là mẹ của Hoa Hoa, một số nhờ người qua đường chụp hộ. Dù việc chụp ảnh hàng năm không khó, nhưng việc kiên trì chụp ở cùng một thời điểm và địa điểm suốt 4 thập kỷ như cha con ông Hoa là điều khiến mọi người ấn tượng.

Năm 1985, hai cha con có bức ảnh màu đầu tiên.

Năm 1986, Hoa Hoa chụp ảnh cùng bố trong bộ đồ bơi và đang được bố dạy bơi ở hồ

Năm 1988, phong cách của Hoa Doãn Khánh cũng cho chúng ta thấy được thời trang của thời đại đó.

Với tư cách là một người cha, ông Hoa cho biết mỗi lần nhìn lại những bức ảnh trong album gia đình, ông đều cảm thấy vui mừng trước sự trưởng thành của con gái mình: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể tiếp tục chụp ảnh nhưng ngay khi xem ảnh, tôi thực sự thích chúng và càng quyết tâm tiếp tục giữ thói quen này”.



Thời gian thoi đưa, cô con gái dần lớn lên và cao bằng bố

Lần duy nhất hai cha con phải "lỡ hẹn" chụp ảnh là năm 1998, khi Hoa Hoa 19 tuổi. Lúc ấy, cô đang du học ở Nhật Bản. Đây là điều khiến cả gia đình đều tiếc nuối, thế nên về sau họ càng hạ quyết tâm phải chụp ảnh đúng "nghi thức".



Bắt đầu từ khoảng năm 2001, ảnh cha con bắt đầu được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số

Bước ngoặt đến vào năm 2008, khi Hoa Hoa lập gia đình và chào đón con gái đầu lòng. Từ mốc thời gian này, khung hình kỷ niệm quen thuộc có thêm sự góp mặt của thành viên thứ ba.

Bốn năm sau, cô tiếp tục sinh bé thứ hai, biến bức ảnh hai cha con năm nào chính thức trở thành tấm hình gia đình ấm áp với bốn thành viên. Vòng lặp cứ thế tiếp diễn trong gia đình.

Sau đó, Hoa Hoa đã cùng chồng sang định cư ở Nhật Bản. Cô đề nghị đưa bố sang Nhật sống nhưng ông từ chối. Tuy nhiên, hàng năm vào ngày sinh nhật của mình, cô lại đưa các con gái về Trung Quốc và tiếp tục chụp ảnh cùng bố.

Tóc bố đã dần bạc đi, còn cô cháu gái cũng đã thành thiếu nữ duyên dáng

Dù không phải là những tác phẩm nghệ thuật cầu kỳ mà chỉ đơn thuần là bộ ảnh gia đình làm kỷ niệm, câu chuyện của hai cha con vẫn tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ và chạm đến trái tim của đông đảo người xem. Với ông Hoa Doãn Khánh, album ảnh này chính là tài sản vô giá nhất trong đời. Ông ngậm ngùi chia sẻ: "Tôi cảm thấy bản thân đang già đi từng ngày và con gái cũng vậy. Cảm giác như thời gian trôi qua quá nhanh."

Nguồn: Sohu