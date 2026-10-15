Suốt mùa hè vừa qua, váy lụa viền ren xuất hiện dày đặc trong tủ đồ của hội mê thời trang. Mỏng nhẹ, mềm mại, gợi cảm, món đồ này chỉ cần đi cùng dép xỏ ngón, giày búp bê hay một chiếc túi nhỏ đã đủ tạo nên bộ đồ đẹp mắt. Thế nhưng khi thời tiết bắt đầu chuyển mát, đừng vội xếp những chiếc váy ấy xuống đáy tủ. Chỉ cần khoác thêm blazer, món đồ đậm chất mùa hè ấy lập tức có một diện mạo khác. Và đây cũng là một trong những công thức đáng để tận dụng nhất trong những ngày thu năm nay.

Blazer chính là mảnh ghép giúp váy lụa ren bước sang mùa thu

Cái hay nằm ở chỗ hai món đồ gần như đối lập hoàn toàn. Váy lụa mềm, rủ, phần ren mỏng manh mang đến vẻ nữ tính, blazer lại có phom đứng và phần vai rõ nét. Khi đặt cạnh nhau, chiếc áo khoác vừa giúp bộ đồ phù hợp hơn với tiết trời se lạnh, vừa khiến vẻ gợi cảm của váy lụa được tiết chế vừa đủ. Ngược lại, váy lụa cũng làm chiếc blazer vốn có phần nghiêm túc trở nên mềm mại và thời trang hơn. Phần ren chỉ cần thấp thoáng ở cổ hoặc dưới gấu áo đã đủ tạo điểm nhấn, vì vậy nàng cũng chẳng cần thêm quá nhiều phụ kiện.

Đáng nói, ren vẫn tiếp tục giữ sức nóng khi bước sang mùa Thu Đông 2026. Các tạp chí thời trang quốc tế như Vogue và Harper’s Bazaar đều ghi nhận sự hiện diện của ren trong những bộ sưu tập và cách phối đồ mùa mới. Điều đó cũng có nghĩa chiếc váy mua từ mùa hè hoàn toàn chưa hết thời gian để tỏa sáng.

Phần ren chỉ cần thấp thoáng là đủ đẹp

Với công thức này, bạn không cần chọn một chiếc váy quá nhiều ren hay cố khoe trọn thiết kế bên trong. Chính phần ren thấp thoáng sau lớp blazer mới là chi tiết khiến bộ đồ trông cuốn hút hơn. Có thể là một chút ren ở đường viền cổ, phần gấu váy lộ ra bên dưới áo khoác hoặc một bên tà váy bất đối xứng. Càng vừa đủ, tổng thể càng dễ mặc mà vẫn giữ được nét gợi cảm.

Nếu diện váy ngắn, nàng có thể chọn blazer dáng rộng và dài gần chạm gấu váy, để phần ren chỉ lấp ló phía dưới. Với váy midi, một chiếc blazer dài vừa phải sẽ giữ được độ thướt tha của váy mà không khiến vóc dáng bị nuốt. Ngoài cách phối cùng tông đen hoặc nâu chocolate, váy lụa trắng, kem đi với blazer tối màu cũng tạo độ tương phản khá đẹp.

Phụ kiện lúc này không cần quá cầu kỳ. Giày búp bê giúp bộ đồ mềm mại hơn, boots cao cổ tăng vẻ cá tính, còn giày mũi nhọn lại hợp với những nàng thích phong cách thanh lịch. Chỉ cần thêm túi xách nhỏ hoặc kính râm là đủ, bởi điểm hút mắt nhất vẫn nên dành cho lớp lụa và ren đang thấp thoáng bên dưới blazer.

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