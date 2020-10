Bio-Derma 1 là gì?

Được sản xuất theo công nghệ enzyme hiện đại từ Hàn Quốc, Bio-Derma 1 (BD-1) là dịch lên men thu được khi cho cải thảo, dưa chuột, rễ cam thảo, quả nhàu, hoàng sơn và gạo lên men trong 10 ngày ở môi trường nhiệt độ cao và điều kiện mặn (hơn 4%), kết hợp với hệ vi sinh vật ưa mặn.

Nghiên cứu lâm sàng về hiệu quả trong cải thiện viêm da cơ địa của BD-1 được thực hiện bởi Trường Jeonnam National University College of Veterinary kết hợp với Department of Microbiology, Korea University và JS Tech Company từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2013. Báo cáo kết quả cho thấy sau 2 tuần sử dụng, Bio-Derma 1 làm giảm đáng kể tổn thương da do viêm da cơ địa. Đánh giá mức độ tổn thương da do viêm da cơ địa ban đầu là 7,3 điểm; sau 2 tuần sử dụng Bio-Derma 1, điểm đánh giá mức độ tổn thương da là 1,7.

Biểu đồ về hiệu của của BD-1 trên tổn thương da do viêm da cơ địa

Các chỉ số miễn dịch liên quan đến viêm da cơ địa như nồng độ kháng thể IgE, tỷ lệ bạch cầu ái toan, mức biểu hiện TNF-alpha đều giảm sau 1 tuần sử dụng BD-1. Cụ thể, tỷ lệ bạch cầu ái toan trong máu giảm 1,34 lần; nồng độ IgE trong huyết thanh giảm 1,31 lần và mức biểu hiện TNF-alpha giảm 1,6 lần so với khi chưa sử dụng BD-1.

Bio-Derma 1 an toàn và hiệu quả trong cải thiện viêm da cơ địa

Các sản phẩm chứa corticoid được sử dụng rộng rãi trong cải thiện viêm da cơ địa. Tuy nhiên, với việc sử dụng corticoid liên tục trong thời gian dài tiềm ẩn nhiều mối nguy hại đối với sức khỏe. Một số tác dụng phụ thường gặp như teo da, bội nhiễm vi khuẩn, suy thượng thận…

Thận trọng khi sử dụng sản phẩm có chứa corticoid dài ngày

Hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, an toàn, đã được các cơ quan Y tế kiểm định chất lượng có công dụng giảm ngứa là giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho người bệnh viêm da cơ địa.

Theo nhà sản xuất cho biết, Bio-Derma 1 là dịch lên men của các thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, không chứa corticoid, an toàn khi sử dụng dài ngày. Hiện nay, nguồn nguyên liệu này đã được Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam để sản xuất bộ sản phẩm giúp cải thiện tình trạng da của người có triệu chứng viêm da cơ địa bao gồm: serum, kem dưỡng và sữa tắm. Bộ sản phẩm hiện đã có mặt tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Với các thành phần có nguồn gốc từ thiên nhiên, không chứa corticoid, bộ sản phẩm ATOSKIN (Serum, Kem dưỡng, Sữa tắm) là giải pháp hiệu quả và an toàn cho viêm da cơ địa giúp giảm nhanh ngứa ngáy, viêm da, giúp dưỡng ẩm, làm mềm và dịu da, giảm bong tróc da, góp phần thúc đẩy quá trình tái tạo da mới và cải thiện vùng da bị hư tổn.

Atoskin – Giải pháp hỗ trợ cho viêm da cơ địa từ thiên nhiên

Sự kết hợp giữa công nghệ enzym Bio-Derma 1 đột phá từ Hàn Quốc và siêu nghệ không màu Nano THC cùng chiết xuất rau má, trầu không, trà xanh… cải thiện các triệu chứng khó chịu của viêm da, ngứa ngáy, khô da, bong tróc da, giúp kháng khuẩn và duy trì độ ẩm cho da.

