Biểu tượng thời trang thế hệ mới gọi tên mỹ nữ chuyển giới Hunter Schafer

Mỹ nhân chuyển giới sinh năm 1999 - Hunter Schafer - còn được nhiều tín đồ thời trang đặt cho biệt danh "chiến thần chặt chém" trong vài năm gần đây. Trước khi tạo được nhiều tiếng vang trong lòng người hâm mộ phim ảnh, Hunter lần đầu được biết đến với tư cách người mẫu, đặc biệt là nàng thơ của Prada. Năm 2019, chân dài sinh năm 1998 tham gia series phim truyền hình ăn khách Euphoria với vai diễn Jules - tình đầu của Rue (thủ vai bởi Zendaya) khiến cho tên tuổi của cô được công chúng biết đến rộng rãi. Bộ phim này là bệ phóng cho mỹ nữ chuyển giới trở thành một fashion icon thế hệ Gen Z và mở ra nhiều cơ hội hơn để cô tiến vào ngành công nghiệp điện ảnh, giải trí.

Thành công từ ngay những năm tháng mới vào nghề

Trước khi trở thành diễn viên, Hunter Schafer theo đuổi sự nghiệp người mẫu ngay từ năm 2017 - 2018 khi cô nàng vừa mới tốt nghiệp hết cấp 3. Sự nghiệp người mẫu của Hunter nở rộ khi cô xuất hiện trên một số sàn diễn thời trang các thương hiệu như Dior, Marc Jacobs. Cũng trong năm 2018, cô nàng lần đầu xuất hiện trên sàn diễn tuần lễ thời trang New York, Milan.

Cô cũng từng sải bước trên nhiều sàn diễn thời trang các thương hiệu lớn khác như Maison Margiela, Miu Miu, Rick Owens, Helmut Lang, ...

Những lần Hunter Schafer catwalk "sập sàn" tại các show diễn thời trang

Năm 2018, cô nàng đã có những show diễn của thương hiệu lớn như Marc Jacobs (trái) hay Dior Haute Couture (phải)

Biểu tượng thời trang Gen Z, "chiến thần chặt chém" tại những sự kiện đình đám

Năm 2021, Hunter Schafer đã có màn chào sân cực ấn tượng trên thảm đỏ của Met Gala. Đề bài mà chủ toạ Anna Wintour đưa ra cho các khách mời là "thời trang Mỹ" và không có dress code cụ thể. Để giải mã chủ đề này, Hunter đã lựa chọn tạo hình trở thành người ngoài hành tinh - một topic được người dân Mỹ quan tâm cũng như có vô số lời đồn thổi về nó.

Tạo hình người ngoài hành tinh này rất dễ mà cũng rất khó. Dễ bởi vì chưa ai thực sự biết những "sinh vật" này trông ra sao, hình dáng thế nào nên việc tự sáng tạo ra một ngoại hình không có khuôn mẫu rõ ràng sẽ giúp cho khả năng sáng tạo của Hunter cũng như các nhà thiết kế không bị giới hạn. Nhưng ngược lại, tạo hình này cũng rất khó bới cần phải cẩn trọng và không được vượt quá ranh giới giữa thời trang cao cấp (high fashion) - hoá trang (costume).

Hunter gây ấn tượng với đôi mắt trắng cùng trang phục ánh kim của Prada. Để tăng kịch tính, cô diện thêm một mảnh trang sức bằng vàng trắng giữa khuôn mặt. Thiết kế do Evangeline AdaLioryn - nhà chế tác trang sức cao cấp nổi tiếng thực hiện.

Theo Vogue lẫn The Cut, các chuyên gia làm đẹp, thời trang ở Met Gala đã không thể rời mắt khỏi Hunter Schafer và đồng loạt bình chọn cô là một trong những người có trang phục ấn tượng nhất đêm tiệc. Nhiều netizen cũng đã đùa rằng đây mới chính là "The Devil Wears Prada" (yêu nữ hàng hiệu mặc Prada theo nghĩa đen) của thập kỉ này.

Nhưng đó không phải lần duy nhất mỹ nhân chuyển giới khiến giới mộ điệu chao đảo!

Một trong những khoảnh khắc khiến Hunter chính thức được giới mộ điệu để mắt tới chính là outfit lông vũ từ thương hiệu Ann Demeulemeester được cô diện tại tiệc Vanity Fair After Party tại lễ trao giải Oscar năm 2023. Đây là cú hit thảm đỏ lớn khiến cho tên tuổi của Hunter Schafer dần trở thành những ngôi sao top đầu được mong chờ nhất tại các sự kiện thời trang.

Trước đó, cũng tại sự kiện này, Hunter Schafer diện chiếc váy chất liệu vải denim wash đầy edgy của Rick Owens (năm 2022) hay chiếc váy tua rua sặc sỡ từ Givenchy (năm 2020).

Tại tiệc After Party của lễ trao giải Oscar năm 2024, mỹ nhân chuyển giới diện chiếc đầm cúp ngực đen trơn đơn giản cùng điểm nhấn là phần tà xẻ cao của Bottega Veneta kết hợp cùng layout makeup son đỏ cổ điển. Tuy sự xuất hiện của cô có phần tinh giản so với những năm trước nhưng Hunter Schafer vẫn slay và "chặt đẹp" tại sự kiện này.

Loạt trang phục của mỹ nhân chuyển giới trong press tour quảng bá bộ phim "Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" cũng trở thành chủ đề được nhiều người yêu thời trang bàn tán. Không có lần đẹp nhất chỉ có lần đẹp và slay hơn chính là những gì mà truyền thông nói về cô với hàng loạt những outfit chiến đét này.

Từ trái sang: Chiếc váy hoa 3D từ thương hiệu Marni, thiết kế couture mô phỏng tác phẩm body painting từ nhà mốt Schiaperalli, chiếc đầm ruffle xám khói với những đừng cut out nóng bỏng từ Alexander Mcqueen.

Là nàng thơ của Prada, đương nhiên Hunter Schafer sẽ "nổi bần bật" trên thảm đỏ cùng hai thiết kế của nhà mốt nước Ý trứ danh này.

Chiếc đầm màu vàng lamé được mỹ nhân chuyển giới mặc tại press tour công chiếu phim được Prada làm riêng dựa trên một thiết kế lưu trữ nằm trong BST năm 2009 của nhà mốt. Ngoài ra, tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng (Golden Globes 2024), Hunter Schafer diện chiếc váy "sứa biển" viral khắp cõi mạng internet nằm trong BST Xuân Hè 2024 của Prada cũng là một khoảnh khắc thời trang đáng nhớ.

Chỉ vài ngày sau khi Maison Margiela trình làng BST Haute couture viral khắp các mạng xã hội, Hunter Schafer trở thành celeb đầu tiên diện ngay outfit thẳng từ sàn diễn thời trang Paris đó lên thảm đỏ buổi công chiếu phim Cuckoo.

Tại tuần lễ thời trang Haute Couture 2024, mỹ nhân tham dự show diễn Schiaperalli với tư cách khách mời. Hunter Schafer theo trường phái "little black dress" tại event này khi cô diện mẫu đầm cúp ngực màu đen được may theo kĩ thuật draping của nhà mốt nước Pháp này. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở chiếc vòng cổ hoa lily mạ vàng đầy ấn tượng cùng mái tóc búi cao đã khiến cô khoe trọn được phần cổ cao đầy gợi cảm và nữ tính.

Tháng 4/2024, mỹ nhân chuyển giới tiếp tục làm "chao đảo" làng mốt khi diện một thiết kế váy lấy cảm hứng từ bức tranh "The Starry Night" nổi tiếng của cố danh hoạ Van Gogh tại sự kiện của tạp chí GQ.



Chiếc đầm mang cảm hứng từ bức tranh "The Starry Night" của danh hoạ Van Gogh.

Chiếc váy thương hiệu Marni này được vẽ tay thủ công hoàn toàn bằng sơn acrylic

Tháng 5/2024, mỹ nhân này gây tiếc nuối cho nhiều người khi không tham gia đại tiệc thời trang Met Gala do vướng bận lịch trình. Tuy nhiên, cô đã có những màn xuất hiện đầy ngoạn mục tại LHP Cannes. Mỹ nhân Gen Z này xuất hiện trước công chúng với vỏn vẹn 3 trang phục nhưng cũng đủ sức để ghi danh vào top ngôi sao mặc đẹp nhất tại sự kiện.

Từ trái sang: Chiếc váy hoa từ thương hiệu Vivienne Westwood; tạo hình "cô gái Hà Lan thời hiện đại" từ chân tới đầu thương hiệu Prada; thiết kế đầm xanh bóng mô phỏng kim loại nung chảy từ nhà mốt Armani Privé cùng trang sức Chopard.

Bìa Vogue đầu tiên trong sự nghiệp

Với 7 năm làm nghề, mỹ nhân chuyển giới Hunter Schafer lần đầu tiên có cho mình chiếc bìa Vogue đầu tiên của sự nghiệp. Được xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang Vogue không phải là điều đơn giản. Đây là ước mơ không chỉ của những người bình thường mà còn là mong muốn của rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Việc có được chiếc bìa Vogue đầu tiên trong sự nghiệp chính là một cột mốc đáng nhớ không chỉ cho Hunter mà còn cho rất nhiều người thuộc cộng đồng LGBTQ+ và người hâm mộ của cô.

Hunter Schafer xuất hiện trên cuốn tạp chí "kinh thánh của thời trang" phiên bản Ý này với diện mạo trong trẻo, nhẹ nhàng khiến nhiều netizen không khỏi mê đắm.

Trước đỏ, Hunter đã có những lần xuất hiện trên một số tạp chí thời trang danh giá khác như Numero, Elle, Allure, GQ, Dazed,...

Người mẫu chuyển giới lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu lớn

Trên con đường trở thành "chiến thần chặt chém" trên các thảm đỏ hay một biểu tượng thời trang thế hệ mới của Hunter Schafer, không thể không kể đến sự nghiệp người mẫu cũng như việc bén duyên của cô với nhà mốt nước Ý - Prada.

Năm 2021, Hunter Schafer lần đầu tiên được trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng cáo của một nhà mốt lớn trên thế giới. Mỹ nhân xuất hiện trong campaign quảng cáo mẫu túi Galleria của thương hiệu Prada. Cũng trong năm này, Prada công bố cô là một trong những đại sứ thương hiệu của hãng.

Cô nàng tiếp tục trở thành gương mặt đại diện cho campaign quảng cáo mẫu túi Symbole của Prada vào năm 2022.

Chiến dịch quảng cáo BST Xuân Hè 2022 có tên In the mood for Prada cũng có sự góp mặt của Hunter Schafer.

Chiến dịch "In the mood for Prada" năm 2022

Năm 2023, người đẹp này một lần nữa xuất hiện trong chiến dịch quảng bá BST Thu Đông 2023 của Prada.

Năm 2020, thương hiệu mỹ phẩm đến từ xứ Phù Tang Shiseido công bố người mẫu Hunter Schafer trở thành gương mặt đại sứ toàn cầu của hãng. Yoshiaki Okabe, Giám đốc Thương hiệu Shiseido cho biết: “Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều đang trong hành trình phát triển bản thân và mục tiêu của chúng tôi vào năm 2020 là trao quyền cho khách hàng bằng cách tôn vinh vẻ đẹp của mỗi cá nhân, để mỗi vẻ đẹp đều là duy nhất và ngày càng tỏa sáng”.

Cô nàng xuất hiện trong hàng loạt chiến dịch quảng cáo của thương hiệu mỹ phẩm Shiseido.

“Shiseido tin rằng vẻ đẹp sống động là sự giao thoa đầy năng lượng giữa vẻ đẹp bên trong và bên ngoài. Không ai trở thành hiện thân của khái niệm này phù hợp hơn nữ diễn viên và nghệ sĩ Hunter Schafer”- James Boehmer, Giám đốc Nghệ thuật Toàn cầu của Shiseido cho hay.

Tháng 3/2023, thương hiệu Mugler tuyên bố mỹ nhân chuyển giới Hunter Schafer chính thức trở thành gương mặt đại diện cho dòng nước hoa Angel Elixir của hãng.

Dòng nước hoa này lần đầu tiên được ra mắt vào năm 1992 và nó đã thay đổi hoàn toàn "cuộc chơi" của các thương hiệu lớn. Dòng nước hoa này sang trọng và cá tính đúng như những gì có trong ADN của thương hiệu Mugler. Với mùi hương dịu ngọt được kết hợp từ vani, kẹo bông, caramel, đây cũng là dòng nước hoa mà chính cựu đệ nhất phu nhân Mỹ - Hilary Clinton yêu thích.

Hunter Schafer xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo dòng nước hoa Angel Elixir.

