Bị trêu 'bé không giống bố', người đàn ông bí mật mang tóc con xét nghiệm ADN

Anh Nguyễn Văn Quang và chị Lê Thùy Linh (tên nhân vật đã thay đổi) kết hôn năm 2017, sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ ở Hà Nội. Tổ ấm của họ càng thêm trọn vẹn khi bé Bin chào đời, là niềm vui, là động lực để anh Quang nỗ lực mỗi ngày.

Vốn là người tâm lý, anh Quang không ngại sẻ chia việc nhà, chăm con, nấu nướng để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Còn chị Linh - người phụ nữ hiền lành, từng trải qua nhiều tổn thương trong tình cảm - càng trân trọng và yêu thương chồng hơn.

Một câu nói bâng quơ trong bữa tiệc tổng kết cuối năm của đồng nghiệp khiến cuộc sống bình yên ấy chao đảo. “ Bé Bin nhìn chẳng giống bố chút nào ”, một người bạn đùa vui. Câu nói tưởng vô hại ấy lại khiến anh Quang mất ngủ suốt nhiều đêm.

Theo các chuyên gia, độ chính xác của công nghệ xét nghiệm ADN bằng tóc đạt 99,99% với trường hợp có quan hệ huyết thống. (Ảnh minh hoạ)

Anh bắt đầu nghĩ về quá khứ của vợ. Trước khi đến với anh, chị Linh từng có mối tình sâu đậm, hai người thậm chí đã tính đến chuyện hôn nhân nhưng bị gia đình ngăn cản. Chính anh Quang là người xuất hiện sau đổ vỡ, nhẹ nhàng an ủi, lặng lẽ chở che. Chỉ sau hai tháng quen biết, chị đồng ý lời cầu hôn, bắt đầu cuộc sống mới với anh.

Nhiều năm trôi qua, anh Quang chưa từng nghi ngờ điều gì, cho đến khi câu nói “bé không giống bố” ám ảnh tâm trí anh. Anh âm thầm mang tóc của mình và con trai đến trung tâm xét nghiệm ADN . Những ngày chờ kết quả, anh sống trong nỗi lo sợ, hoảng loạn, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt vợ con.

Khi kết quả khẳng định anh và bé Bin có quan hệ huyết thống, anh Quang thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn còn gợn. “ Sao con vẫn chẳng giống mình? Hay kết quả có nhầm lẫn ?”, anh tự hỏi.

Những nghi ngờ ấy chỉ thực sự tan biến khi anh được các chuyên gia giải thích cặn kẽ.

Đại tá Hà Quốc Khanh, chuyên gia tại một trung tâm xét nghiệm ở Hà Nội cho biết, việc con không có nét giống bố hoặc mẹ không thể dùng làm căn cứ xác định huyết thống.

“ Các đặc điểm trên gương mặt chỉ là kiểu hình biểu hiện của gene. Trong cơ chế di truyền , các gene lặn - trội khi kết hợp có thể tạo ra kiểu hình khác biệt, thậm chí di truyền từ đời ông bà chứ không chỉ từ bố mẹ ”, ông Khanh nói.

Theo ông, không ít người sau khi nhận kết quả xét nghiệm vẫn hoài nghi. Tuy nhiên, khi được các chuyên gia giải thích chi tiết bảng kết quả và cơ chế di truyền, họ mới hiểu rõ và yên tâm tuyệt đối.

Câu chuyện của anh Quang là lời nhắc nhở rằng, sự giống nhau về khuôn mặt không quyết định mối quan hệ cha con. Trong nhiều trường hợp, điều gắn kết một gia đình không chỉ là huyết thống, mà còn là tình yêu, sự tin tưởng và lòng bao dung giữa những người thương nhau.