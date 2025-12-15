Bí thuật xóa nếp nhăn và rãnh cười của Thư Kỳ

Vào mùa lạnh, nỗi ám ảnh lớn nhất của làn da khô và da có dấu hiệu lão hóa chính là lớp nền "không nghe lời": phấn phủ bị mốc, nền bị vón cục, lộ rõ nếp nhăn, đặc biệt ở những vùng nhạy cảm như quầng mắt, cánh mũi hay rãnh cười. Ngay cả khi đã dưỡng ẩm kỹ trước khi makeup, chỉ cần vài tiếng trôi qua, lớp nền vẫn có thể xuống cấp, khô căng và tố cáo tuổi tác.

Thế nhưng, Kim Mã ảnh hậu Thư Kỳ lại có một bí quyết xử lý cực kỳ đơn giản giúp che khuyết điểm mà không lộ nếp nhăn, thậm chí còn khiến lớp trang điểm trông như vừa mới làm lại. Cô từng thoải mái chia sẻ mẹo này trên mạng xã hội và ngay lập tức khiến nhiều tín đồ làm đẹp phải "lưu về áp dụng".

Chỉ cần một bước "đắp mắt" mini, lớp nền lập tức hồi sinh

Dù đã 49 tuổi, làn da của Thư Kỳ vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ khi nhìn cận cảnh: mịn, căng và rất ít khuyết điểm. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận rằng sau nhiều giờ trang điểm, những vùng da mỏng như dưới mắt hay rãnh cười vẫn dễ bị khô và lộ vân. Thay vì dặm thêm phấn hay che khuyết điểm vốn dễ khiến tình trạng tệ hơn, Thư Kỳ chọn cách "cấp cứu" cho da trước.

Cách làm của cô rất đơn giản. Trước tiên, Thư Kỳ thoa một lớp kem mắt khá dày lên vùng da bị khô hoặc lộ nếp nhăn như bọng mắt và rãnh cười. Cô để yên trong vài phút để kem có thời gian làm mềm da, sau đó dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ để kem thẩm thấu bớt. Khi da đã trở nên mềm mại và đủ ẩm, cô dùng khăn giấy ướt hoặc bông tẩy trang hơi ẩm lau nhẹ lớp kem dư đi rồi mới tiến hành dặm lại lớp nền.

Mục đích của bước này không phải là tẩy bỏ lớp makeup cũ, mà là đưa làn da trở về trạng thái đủ ẩm, đủ mềm để phấn có thể bám đều trở lại. Sau khi dặm lại, lớp nền trông mịn màng, phẳng phiu như vừa mới makeup xong, hoàn toàn không còn dấu hiệu mốc hay vón cục.

Không chỉ Thư Kỳ, nhiều chuyên gia trang điểm cũng áp dụng nguyên lý này. Một makeup artist nổi tiếng từng chia sẻ rằng, trong trường hợp khẩn cấp, vaseline hoàn toàn có thể thay thế kem mắt để cứu lớp nền bị khô.

Cách thực hiện là dùng tăm bông lấy một lượng rất nhỏ vaseline, thoa mỏng lên vùng dưới mắt, rãnh cười hoặc cánh mũi những nơi dễ bị khô và lộ vân. Sau đó, dùng ngón tay massage nhẹ theo chuyển động tròn để làm mềm bề mặt da. Khi da đã "uống đủ nước", dùng bông tẩy trang thấm nước hoa hồng lau nhẹ lớp vaseline dư đi.

Kết quả là làn da trở nên mềm, ẩm nhưng không hề nhờn rít. Lúc này, khi dặm lại che khuyết điểm hoặc nền, bạn sẽ thấy phấn bám đều hơn hẳn, không còn tình trạng đọng vào nếp nhăn.

Dù là kem mắt hay vaseline, cả hai đều tạo ra một dạng dưỡng ẩm "khóa kín" tạm thời trên da. Khi lớp dưỡng này được thoa lên và giữ trong thời gian ngắn, bề mặt da sẽ được làm mềm nhanh chóng, lớp sừng khô cứng được "nới lỏng", cho phép độ ẩm thẩm thấu sâu hơn. Quá trình này khá giống với việc đắp mặt nạ ngủ hay dưỡng ẩm chuyên sâu, nhưng diễn ra trong thời gian ngắn.

Khi bề mặt da đã mịn và đủ ẩm, lớp nền sẽ dễ bám đều hơn, không còn bị kẹt vào rãnh nhăn. Nhờ đó, lớp makeup trông tự nhiên, mịn màng và bền hơn suốt nhiều giờ.

