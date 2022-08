Bí quyết sống hài hòa trong gia đình 3 thế hệ của MC Diễm Quỳnh

Nhà báo Diễm Quỳnh - MC gạo cội được đông đảo khán giả truyền hình yêu mến. Có nhiều thời gian cống hiến và gặt hái thành công trong sự nghiệp, nữ MC chia sẻ cô nhận được hậu thuẫn rất lớn từ phía gia đình, đồng thời luôn tìm thấy sự an yên, hạnh phúc mỗi khi trở về tổ ấm thân yêu.



Giữ lửa bằng sự hài hòa

MC Diễm Quỳnh chia sẻ bí quyết để gia đình chị với 3 thế hệ sống hạnh phúc chung một mái nhà hơn 20 năm là dựa trên giá trị “hài hòa”. Một tổ ấm hoàn hảo cho gia đình nhiều thế hệ là khi mọi thành viên đều cảm thấy hạnh phúc, được vui chơi, tận hưởng cả bên trong lẫn bên ngoài không gian ngôi nhà.

MC Diễm Quỳnh.

“Khi xây dựng và vun đắp cho ngôi nhà, chúng ta cần ý thức việc mình sẽ sống cùng ai, người đó có tính cách như thế nào. Để dung hòa cuộc sống của nhiều thành viên, đôi khi cái tôi của mình nên đặt sau cùng, mình lấy sự hài lòng của mọi người xung quanh là thước đo”, Diễm Quỳnh cho hay.

Với mô hình gia đình hạt nhân, cha mẹ thường sẽ chứng kiến quá trình trưởng thành của những đứa trẻ. Còn với những người sống trong ngôi nhà nhiều thế hệ như Diễm Quỳnh, chị lại liên tục đồng hành với những người lớn tuổi, chứng kiến họ từ khi ở tuổi về hưu vẫn còn khỏe mạnh, tới khi họ yếu dần đi, thế giới ngày càng thu nhỏ lại vỏn vẹn trong ngôi nhà.

“Khi mẹ tôi mới nghỉ hưu ở độ tuổi 55-60, bà còn khỏe mạnh nhưng tôi lại chưa có điều kiện mua nhà rộng rãi hoặc trang trí tổ ấm lung linh. Còn giờ cuộc sống của bà gói gọn trong những hoạt động bên cạnh giường và bàn ăn, thứ bà cần chỉ là một lọ hoa trang trí.

Tôi cho rằng, chúng ta cần có sự thấu hiểu khó khăn đối với từng giai đoạn tuổi tác của người già, con nhỏ. Nhà là nơi tôi ưu tiên cho gia đình, tài sản lớn nhất của mình trong nhà là người thân. Được chứng kiến ông bà vui đùa với con cháu là niềm hạnh phúc của tôi, chứ không phải là một không gian thi vị để sống ảo, ghế sofa sang trọng hay chiếc giường ấm áp”.

Hãy tận hưởng sự khác biệt

Nhiều thế hệ chung sống dưới một mái nhà sẽ luôn đi kèm với bài toán khó làm sao để giữ được sự cân bằng khi mỗi người lại có một cá tính, sở thích, quan điểm khác nhau. Với vốn sống giàu trải nghiệm, MC Diễm Quỳnh đúc rút ra đáp án: Hãy tận hưởng sự khác biệt.

Chị chia sẻ: “Tôi nhận ra con trẻ thích ở bên cạnh ông bà vì chúng được bày vẽ, thoải mái vui chơi trong không gian sống, còn cha mẹ luôn yêu cầu chúng phải sắp xếp đồ đạc ngăn nắp. Ban đầu tôi cũng rất nghiêm khắc với con, nhưng giờ đây không còn đặt nặng yêu cầu này. Thay vào đó, tôi tôn trọng sự ‘lộn xộn’ trong không gian vui chơi của con trẻ và tận hưởng sự khác biệt đó”.

Sức khỏe và an yên cần được quan tâm hàng đầu

“Nghệ sĩ hay phóng viên như chúng tôi rất ít khi từ chối công việc. Ở tuổi 30, tôi có thể lăn xả với nghề vì có sự ủng hộ, hậu thuẫn, giúp đỡ của gia đình, ngay cả con cái cũng phải hy sinh cho mình. Còn sau nhiều năm làm nghề, tôi muốn dành sự công bằng cho gia đình, ‘tái cấu trúc’ thời gian để cân bằng cuộc sống. Tôi muốn xung quanh nhà phải có đa dạng tiện ích thư giãn cho người già, không gian vui chơi cho con trẻ, có như vậy mới giúp cả gia đình được thỏa mãn, hạnh phúc”, nữ MC bộc bạch.

Nhà không chỉ là căn hộ, mà còn là không gian sống với đầy đủ trải nghiệm hội tụ 3 yếu tố: Sống tinh tế, sống trải nghiệm và sống an yên. Với MC Diễm Quỳnh, không gian sống lý tưởng dành cho gia đình nhiều thế hệ cần đảm bảo sự an toàn, chất lượng dịch vụ cao cùng hệ thống an ninh, bảo vệ chỉn chu. Nếu đơn vị quản lý - vận hành khu nhà ở quan tâm đến từng cá thể, chúng ta mới có thể yên tâm cùng người thân của mình an cư và tận hưởng cuộc sống.

“Gia đình có người lớn tuổi luôn cần ưu tiên tiêu chí sức khỏe - cấp cứu và an ninh. Khu mình ở cần có đội cấp cứu, bảo vệ hỗ trợ cư dân khi mình không có ở nhà. Nhà có thể kết nối nhanh tới cơ sở y tế, bệnh viện… là điều kiện để bất kỳ ai cũng muốn. Trong không gian sống, người già không chỉ cần có vườn cây, đường đi dạo để an dưỡng, mà cần đủ phương tiện hỗ trợ cấp thiết giúp chăm sóc sức khỏe”, MC Diễm Quỳnh đánh giá.