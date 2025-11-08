Bí quyết “lão hóa ngược” của tài tử Bến Thượng Hải: U70 nhưng tuổi sinh học chỉ mới 40

Vóc dáng rắn rỏi, làn da căng sáng, phong thái nhanh nhẹn… tất cả khiến người ta khó tin ông đã bước sang tuổi thất thập. Vậy bí quyết nào giúp nam tài tử “lão hóa ngược” ngoạn mục đến thế?

Ăn thanh đạm, nấu khéo để giữ dinh dưỡng

Chia sẻ trên mạng xã hội Xiaohongshu, Lữ Lương Vỹ cho biết ông duy trì chế độ ăn nghiêm ngặt suốt nhiều năm. Khẩu phần mỗi ngày gần như không có thịt đỏ hay thực phẩm chế biến sẵn; thay vào đó là rau xanh, củ quả và các món đậu. Bữa sáng: khoai mỡ, khoai lang và việt quất, nguồn tinh bột lành mạnh và chất chống oxy hóa cao. Bữa trưa: các món thanh đạm như cà tím, súp lơ, trứng xào cà chua. Bữa tối: nhẹ nhàng với mộc nhĩ, ngô luộc và đậu nành lông – món “ruột” giúp ông duy trì năng lượng mà không tăng cân.

Tài tử Lữ Lương Vỹ

Đặc biệt, tài tử tiết lộ cách chế biến đậu nành lông “chuẩn” để không mất dinh dưỡng: không luộc, không thêm muối khi chưa chín, mà áp chảo hai mặt rồi nướng thêm một chút. Cách này vừa giữ được vị ngọt tự nhiên, vừa hạn chế thất thoát dưỡng chất.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Trần Tú Văn, thói quen ăn nhiều rau củ và kiểm soát lượng muối giúp giảm gánh nặng cho thận, duy trì huyết áp ổn định và chống viêm: nền tảng để “giữ trẻ” từ bên trong.

Tuy nhiên, bà Tú Văn lưu ý đậu nành lông chứa saponin, chất có thể gây đầy hơi ở người già. Vì vậy, chỉ nên ăn tối đa một bát mỗi bữa, hoặc bóc bỏ lớp màng ngoài trước khi nấu. Dù Lữ Lương Vỹ thích món đậu nướng giòn, chuyên gia khuyến nghị luộc ở 100°C vẫn là cách an toàn nhất, đảm bảo hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hấp thu dưỡng chất tối ưu.

Tập “chân”, dưỡng “khí” để trẻ từ gốc

“Đôi chân là nơi lão hóa đầu tiên”, đó là triết lý mà Lữ Lương Vỹ tuân thủ nhiều năm nay. Thay vì ngủ trưa, mỗi buổi chiều ông dành thời gian luyện khí công, đi bộ hoặc tập squat... những bài tập kích hoạt cơ chân, cơ mông, giúp máu huyết lưu thông và duy trì sức mạnh phần thân dưới.

Nam diễn viên tin rằng vận động đều đặn chính là liều thuốc trường sinh tự nhiên nhất. Ông không chạy theo các bài tập cường độ cao mà chọn cách vận động vừa sức, kết hợp thở sâu, giữ tâm trí tĩnh tại là điều mà các bài khí công và yoga đều hướng đến.

Lữ Lương Vỹ duy trì lối sống lành mạnh suốt nhiều năm

Theo bà Trần Tú Văn, duy trì khối cơ bắp chính là “chìa khóa trẻ lâu”. Những người giữ được lượng cơ tốt khi về già thường không bị chảy xệ, da săn chắc và trao đổi chất hiệu quả hơn. “Một động tác squat chuẩn có giá trị tương đương leo 10 bậc thang. Với phụ nữ, mông và đùi khỏe còn giúp giảm nguy cơ thoái hóa khớp gối”, bà nói.

Chuyên gia cũng khuyên người trung niên nên bắt đầu tập tạ hoặc squat từ tuổi 50 để ngăn mất cơ, đồng thời không nên sợ vận động. “Sau 65 tuổi, sự thoái hóa gần như không thể đảo ngược. Càng ngồi yên, quá trình lão hóa càng diễn ra nhanh hơn,” bà nhấn mạnh.

Trẻ lâu không chỉ là di truyền mà là kỷ luật sống

Không ít người cho rằng ngoại hình “lão hóa ngược” của Lữ Lương Vỹ đến từ yếu tố di truyền. Nhưng thực tế, ông rèn nếp sống khoa học trong suốt hàng chục năm – ăn uống thanh đạm, vận động kiên trì, giữ tinh thần lạc quan.

Các bác sĩ cho biết, tuổi sinh học được xác định qua xét nghiệm methyl hóa DNA phản ánh chính xác tốc độ lão hóa của tế bào. Một người 70 tuổi có thể có tuổi sinh học trẻ hơn nếu duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát stress, ngủ đủ giấc và tránh chất kích thích.

Với Lữ Lương Vỹ, con số “39,9” trong kết quả xét nghiệm không chỉ là bằng chứng khoa học cho nếp sống kỷ luật, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều người đang tìm kiếm bí quyết sống lâu, sống khỏe.

Từ chàng trai sinh ở Sài Gòn năm 1956, theo gia đình sang Hong Kong rồi tỏa sáng cùng Bến Thượng Hải, giờ đây Lữ Lương Vỹ vẫn xuất hiện trên truyền hình với vẻ phong độ, tinh anh. Ở tuổi 70, ông minh chứng rằng tuổi tác chỉ là con số nếu biết nuôi dưỡng cơ thể và tâm hồn đúng cách.