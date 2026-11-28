Những khoảnh khắc sinh hoạt bình dị bên gia đình có thể tạo cơ hội để trẻ nghỉ ngơi, thư giãn và tự nhiên chia sẻ câu chuyện trong ngày.

Đừng vội đặt câu hỏi

“Hôm nay con đi học thế nào?”, “Con được điểm cao không?”... là những câu hỏi quen thuộc mà nhiều cha mẹ dành cho con sau mỗi buổi tan trường. Đó thường là cách người lớn thể hiện sự quan tâm, mong muốn biết con đã trải qua một ngày ra sao.

Tuy nhiên, không ít lần, các bậc phụ huynh chỉ nhận lại những câu trả lời ngắn gọn: “Bình thường ạ”, “Không có gì”, “Con không biết”. Cuộc trò chuyện vì thế nhanh chóng kết thúc, dù cha mẹ còn nhiều điều muốn biết, trẻ dường như lại không có nhu cầu chia sẻ thêm.

Theo Tiến sĩ Justin Coulson (Úc), chuyên gia tâm lý học, diễn giả và tác giả nổi tiếng về nuôi dạy con cái và hạnh phúc gia đình, vấn đề có thể nằm ngay trong cách người lớn bắt đầu cuộc trò chuyện. Ông cho rằng, dù câu hỏi “Hôm nay con thế nào?” không phải dạng câu hỏi chỉ có thể trả lời bằng “có” hoặc “không”, nó vẫn khá khép kín. Bởi trẻ thường chỉ có thể trả lời rằng ngày hôm đó tốt, không tốt hoặc bình thường.

Vì vậy, thay vì lặp lại câu hỏi quen thuộc, cha mẹ nên thử một cách tiếp cận khác. Trước hết là cân nhắc thời điểm trò chuyện.

Một ngày học tập kéo dài có thể khiến trẻ mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau nhiều giờ ở trường, các em phải tiếp nhận kiến thức, tham gia hoạt động, tương tác với thầy cô, bạn bè và tuân thủ những quy định trong môi trường học đường. Khi vừa về đến nhà, nhiều trẻ chưa sẵn sàng kể lại ngay những gì đã diễn ra.

Tiến sĩ Justin Coulson lưu ý rằng, nếu câu hỏi đầu tiên cha mẹ đặt ra khi con vừa về đến nhà là “Hôm nay con thế nào?”, trẻ có thể chưa ở trạng thái tâm lý phù hợp để suy nghĩ và trả lời. Một số em có thể vui vẻ kể chuyện, nhưng những em khác lại chọn cách im lặng, thu mình trong phòng riêng.

Điều này có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi, từ học sinh tiểu học đến trung học. Theo ông, khi trẻ đã cảm thấy một ngày giao tiếp ở trường kết thúc, các em có thể không còn muốn tiếp tục trò chuyện ngay lập tức.

Bởi vậy, cha mẹ cần chú ý đến cảm xúc của con, thay vì mặc định rằng sự im lặng đồng nghĩa với việc trẻ không có gì để kể hoặc không muốn gần gũi với gia đình.

Một cách đón con trở về nhà nhẹ nhàng hơn có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị. Cha mẹ chuẩn bị bữa ăn nhẹ buổi chiều hoặc bữa tối, dành cho con một khoảng thời gian nghỉ ngơi, không vội vàng đặt câu hỏi hay yêu cầu trẻ phải kể lại mọi chuyện.

Chuyên gia gợi ý rằng đôi khi, cha mẹ chỉ cần ngồi bên cạnh, quan sát con ăn và hiện diện trong không gian sinh hoạt chung mà không nhất thiết phải nói hay làm điều gì. Khi trẻ cảm nhận được sự thoải mái, không bị thúc ép, những câu chuyện có thể tự nhiên được chia sẻ.

“Bạn sẽ ngạc nhiên khi cha mẹ không liên tục đặt câu hỏi, trẻ lại có thể chủ động kể ra nhiều điều. Thậm chí, đó còn là những câu chuyện mà người lớn khó có thể biết được nếu chỉ hỏi theo cách thông thường”, Tiến sĩ Justin Coulson cho biết.

Lắng nghe từ những điều nhỏ bé

Bên cạnh việc lựa chọn thời điểm, cách đặt câu hỏi cũng có vai trò quan trọng trong việc khơi gợi sự chia sẻ của trẻ.

Thay vì hỏi chung chung “Hôm nay con thế nào?”, cha mẹ có thể chuyển sang những câu hỏi cụ thể, gần gũi với trải nghiệm của con. Chẳng hạn: “Hôm nay con đã làm những gì?”, “Có chuyện gì khiến con cười nhiều không?”, “Điều bất ngờ nhất xảy ra ở sân trường hôm nay là gì?” hoặc “Hôm nay có ai đối xử đặc biệt tốt với con không?”.

Theo Tiến sĩ Justin Coulson, những câu hỏi như vậy giúp định hướng cuộc trò chuyện theo một cách khác, đồng thời trao cho trẻ cơ hội lựa chọn điều mình muốn kể. Thay vì phải đưa ra một nhận xét chung về cả ngày học, các em có thể bắt đầu từ một tình huống cụ thể, một người bạn, một hoạt động hay một khoảnh khắc khiến mình nhớ đến.

Cha mẹ cũng có thể khuyến khích con chia sẻ về những phẩm chất và giá trị tích cực mà trẻ đã trải nghiệm trong ngày. Đó có thể là sự trung thực, lòng trung thành, tình bạn hay tinh thần nỗ lực trong học tập và công việc.

Người lớn có thể hỏi trẻ đã thể hiện những phẩm chất ấy như thế nào, hoặc có chứng kiến ai đó làm một việc tốt hay không. Qua những câu chuyện đời thường, cha mẹ vừa hiểu thêm về trải nghiệm của con, vừa có cơ hội cùng trẻ nhìn nhận những hành vi, cách ứng xử đáng trân trọng.

Điều đáng chú ý là mục tiêu của những cuộc trò chuyện này không phải tìm kiếm một bản tường thuật đầy đủ về ngày học của trẻ, càng không phải kiểm tra xem con đã làm được những gì. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để cha mẹ hiểu thêm về thế giới của con: những điều khiến trẻ vui vẻ, những tình huống làm các em bối rối, những mối quan hệ đang hình thành và cả những cảm xúc đôi khi trẻ chưa biết cách diễn đạt.

Tuy nhiên, không phải lúc nào trẻ cũng muốn nói chuyện. Tiến sĩ Justin Coulson nhấn mạnh rằng, những cách tiếp cận trên có thể áp dụng với trẻ ở mọi lứa tuổi, bất kể giới tính, nhưng cha mẹ cần hiểu rằng đôi khi các em đơn giản chỉ chưa có nhu cầu chia sẻ.

Trong những trường hợp ấy, điều cần thiết không phải là cố gắng hỏi thêm bằng mọi cách, mà là tiếp tục duy trì sự hiện diện bên con. Khi cha mẹ không tạo áp lực, trẻ có thể dần cảm thấy an toàn và sẵn sàng mở lòng vào một thời điểm khác.

Một cuộc trò chuyện có ý nghĩa không nhất thiết phải bắt đầu bằng những câu hỏi lớn. Đôi khi, đó chỉ là lúc cha mẹ cùng con ăn tối, lắng nghe một câu chuyện nhỏ về người bạn ở lớp hay kiên nhẫn chờ đợi khi trẻ muốn kể về một điều gì đó vừa xảy ra.

Sự kết nối trong gia đình vì thế không chỉ được tạo nên từ những cuộc trò chuyện dài, mà còn nằm trong cách người lớn tôn trọng cảm xúc, chú ý đến những thay đổi nhỏ và để trẻ biết rằng luôn có người sẵn sàng lắng nghe.

Khi trẻ được quyền lựa chọn thời điểm và cách thức chia sẻ, việc trò chuyện với cha mẹ sẽ trở thành một thói quen tự nhiên, được hình thành từ cảm giác tin tưởng và sự thoải mái, thay vì là một nhiệm vụ phải hoàn thành sau giờ học.