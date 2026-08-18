Bí quyết chăm sóc da buổi sáng của Cảnh Điềm: Chỉ vài bước đơn giản, hiệu quả và chống sưng cực đỉnh!

Buổi sáng là khoảng thời gian khá đặc biệt với làn da. Sau một đêm ngủ, khuôn mặt có thể hơi sưng, vùng mắt nặng nề, da thiếu nước và nhìn kém tươi hơn bình thường. Với người thường xuyên phải trang điểm và làm việc trước ống kính như Cảnh Điềm, việc chuẩn bị làn da trước khi makeup càng được chú ý.

Trong một video chia sẻ về thói quen buổi sáng, nữ diễn viên cho thấy chu trình của mình không quá phức tạp mà chủ yếu xoay quanh một vài thao tác quen thuộc: làm sạch nhẹ nhàng, bổ sung độ ẩm, chăm sóc vùng mắt rồi mới chuyển sang các bước chuẩn bị cho lớp nền. Điều đáng nói là cô không cố nhồi thật nhiều sản phẩm vào buổi sáng mà chú trọng hơn đến cách sử dụng, lượng sản phẩm và khoảng thời gian để từng lớp dưỡng tệp vào da.

Buổi sáng không nhất thiết phải làm sạch da thật mạnh

Sau khi thức dậy, Cảnh Điềm bắt đầu bằng việc buộc gọn tóc để thuận tiện cho các bước chăm sóc da. Thay vì lập tức dùng một loạt sản phẩm làm sạch, cô lựa chọn rửa mặt bằng nước sạch. Đây là một chi tiết khá đáng chú ý trong chu trình của nữ diễn viên bởi nhiều người có thói quen sử dụng sữa rửa mặt ngay khi vừa thức dậy, thậm chí lựa chọn những sản phẩm có khả năng làm sạch mạnh với suy nghĩ rằng da phải thật "sạch kin kít" thì mới tốt.

Tuy nhiên, với cách chăm sóc được Cảnh Điềm chia sẻ, buổi sáng có thể bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Sau một đêm, nếu da không có nhu cầu làm sạch đặc biệt, việc rửa mặt bằng nước giúp cô loại bỏ cảm giác bí bách trên da mà không khiến chu trình đầu ngày trở nên quá nặng nề. Sau đó, cô dùng khăn giấy mềm để thấm nước trên mặt thay vì chà xát mạnh bằng khăn. Điểm quan trọng ở đây không phải cứ làm giống hệt là sẽ phù hợp với tất cả mọi người, mà là nên quan sát tình trạng da của mình để lựa chọn cách làm sạch hợp lý.

Tập trung xử lý vùng mắt khi vừa ngủ dậy

Một trong những vấn đề dễ nhận thấy nhất vào buổi sáng chính là vùng mắt. Chỉ cần thiếu ngủ, ngủ muộn hoặc cơ thể giữ nước, đôi mắt đã có thể trông sưng và thiếu sức sống hơn hẳn. Cảnh Điềm cũng chú ý khá nhiều đến khu vực này trong chu trình chăm sóc buổi sáng.

Sau bước làm sạch, cô sử dụng tinh chất dạng ống nhỏ. Cách đóng gói này vừa tiện lợi, vừa dễ mang theo khi phải di chuyển hoặc làm việc xa nhà. Cô thoa tinh chất lên da rồi dùng tay vỗ nhẹ để sản phẩm dàn đều, thay vì miết mạnh trên mặt. Với những ai thường xuyên trang điểm, bước cấp ẩm trước makeup cũng khá quan trọng bởi làn da đủ ẩm sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bước trang điểm phía sau.

Tiếp đó là mặt nạ mắt dạng gel. Đây có lẽ là bước khiến nhiều người chú ý nhất bởi nó được Cảnh Điềm sử dụng để chăm sóc vùng da quanh mắt trong lúc chuẩn bị cho ngày mới. Cô còn cắt nhỏ miếng mặt nạ để điều chỉnh vị trí, giúp sản phẩm ôm sát hơn vào khu vực cần chăm sóc. Cách làm này khá thực tế, nhất là khi miếng mặt nạ không hoàn toàn vừa với hình dáng mắt của mỗi người.

Dĩ nhiên, mặt nạ mắt không phải một giải pháp có thể xóa hoàn toàn tình trạng bọng mắt hay biến đôi mắt thiếu ngủ thành tỉnh táo ngay lập tức. Nhưng việc làm mát và bổ sung độ ẩm có thể đem lại cảm giác dễ chịu, đồng thời giúp vùng da quanh mắt trông tươi hơn trong thời gian ngắn. Nếu tình trạng sưng kéo dài hoặc bất thường, việc tìm nguyên nhân vẫn quan trọng hơn việc phụ thuộc vào các sản phẩm chăm sóc bên ngoài.

Bôi kem dưỡng: Không cần thật nhiều mới tốt

Sau bước tinh chất và chăm sóc vùng mắt, Cảnh Điềm tiếp tục sử dụng kem dưỡng. Một điểm cô đặc biệt lưu ý là lượng sản phẩm. Thay vì lấy thật nhiều kem rồi thoa một lần, cô chấm sản phẩm lên những vị trí khác nhau trên khuôn mặt và vùng cổ, sau đó nhẹ nhàng tán đều.

Đây là một thói quen khá dễ áp dụng. Kem dưỡng không phải cứ bôi càng dày thì da càng được cấp ẩm. Một lượng vừa đủ, phù hợp với loại da và sản phẩm đang sử dụng thường dễ chịu hơn, đặc biệt khi phía sau còn có kem chống nắng, kem lót và các lớp makeup khác. Nếu bôi quá nhiều lớp mà không để sản phẩm có thời gian ổn định trên da, lớp nền có thể dễ bị trượt hoặc vón, nhất là với những người có làn da dầu hoặc thường xuyên trang điểm.

Vì vậy, thay vì chạy theo một chu trình 7-8 bước vào buổi sáng, có thể học từ cách Cảnh Điềm sắp xếp các bước: Đơn giản hóa những gì không cần thiết và dành sự chú ý cho những bước thực sự phục vụ nhu cầu của làn da.

Lớp nền đẹp đôi khi bắt đầu từ bước dưỡng trước đó

Sau khi hoàn thành các bước dưỡng, Cảnh Điềm sử dụng sản phẩm chống nắng hoặc sản phẩm lót có khả năng nâng tông nhẹ để giúp da trông đều màu hơn trước khi trang điểm. Đây cũng là bước có ảnh hưởng khá rõ đến diện mạo cuối cùng.

Nếu lớp dưỡng phía dưới chưa ổn định mà đã lập tức phủ thêm lớp nền, kem có thể bị vón hoặc tạo cảm giác không đều. Ngược lại, khi các sản phẩm được thoa với lượng vừa phải và có thời gian để tệp vào da, lớp trang điểm phía sau thường dễ thực hiện hơn.

Cảnh Điềm cũng thực hiện những động tác vỗ và massage nhẹ nhàng khi thoa sản phẩm thay vì chà xát liên tục. Những thao tác này không phải "bí quyết trẻ hóa" thần kỳ, nhưng có thể khiến quá trình chăm sóc da trở nên dễ chịu hơn và giúp sản phẩm được dàn đều.

Nhìn tổng thể, điều thú vị trong chu trình buổi sáng của Cảnh Điềm nằm ở sự vừa đủ. Cô không biến buổi sáng thành một "cuộc chạy đua skincare" với hàng loạt sản phẩm, mà tập trung vào những vấn đề thực tế nhất sau khi ngủ dậy: Làm sạch nhẹ nhàng, bổ sung độ ẩm, chăm sóc vùng mắt và chuẩn bị bề mặt da trước makeup.

Đây cũng là điểm mà nhiều người có thể tham khảo. Một chu trình chăm sóc da tốt không nhất thiết phải dài, càng không phải cứ nhiều sản phẩm là hiệu quả hơn. Quan trọng là hiểu làn da của mình cần gì, dùng sản phẩm đúng cách và đừng vội vàng ở những bước ngay trước khi trang điểm. Nếu sáng nào thức dậy cũng thấy mặt hơi sưng, da khô hoặc lớp nền dễ mốc, thay vì lập tức mua thêm một món mỹ phẩm mới, đôi khi bạn nên nhìn lại chính những bước mình đang làm mỗi sáng. Chỉ cần điều chỉnh cách làm sạch, cấp ẩm và chờ sản phẩm tệp vào da, diện mạo đầu ngày đã có thể khác đi khá nhiều.