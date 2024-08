Vừa qua, Lisa đã hợp tác cùng nữ ca sĩ người Tây Ban Nha - Rosalía và cho ra mắt single New Woman. Ngôi sao người Thái cũng khiến cộng đồng người hâm mộ đứng ngồi không yên với loạt tạo hình cực chiến, khoe trọn vóc dáng chuẩn chỉnh, quyến rũ. Đặc biệt hơn, nữ idol còn khiến fan không khỏi phấn khích khi diện trang phục của LSEOUL - local brand Việt đình đám trong MV.

Thiết kế áo lông vũ này có tên L'IMPÉRATRICE nằm trong line sản phẩm cao cấp EMERGENCI BY LSEOUL, ra mắt trong BST Incomparable hồi tháng 5 năm nay. Chiếc áo này có giá 5000 USD (khoảng 125 triệu đồng) và hiện đang được bán trên website chính thức của thương hiệu.

NTK nước ngoài tố LSEOUL đạo nhái ý tưởng



Cách đây vài ngày, tài khoản TikTok của NTK Kateryna Chyrka đã đăng tải một video có nội dung tố LSEOUL đã đạo nhái thiết kế của mình. Cụ thể, Kateryna cho biết, vào đầu tháng 5/2024, NTK này đã chủ động nhắn tin cho local brand Việt để mời collab. Tuy nhiên, phía LSEOUL không phản hồi tin nhắn này.

Rất nhiều thiết kế lông vú có nét tương tự đã từng được xuất hiện trên sàn diễn hay được các ngôi sao nổi tiếng diện trước kia.

Tới nửa cuối tháng 5, local brand Việt tổ chức 1 show diễn hoành tráng, ra mắt BST Incomparable, trong đó có trình làng thiết kế L'IMPÉRATRICE mà Lisa đã diện trong MV New Woman. Theo góc nhìn của mình, Kateryna Chyrka cho rằng LSEOUL đạo nhái ý tưởng của cô bởi trước đó, nữ NTK này đã thiết kế một chiếc áo mang cảm hứng từ lông vũ với shape crop top tay dài tương tự cho BST tốt nghiệp của mình. Hiện nay, video này đã thu hút gần 1 triệu lượt xem trên TikTok.

Thiết kế áo lông của Kateryna Chyrka được đăng tải lên Instagram vào tháng 1/2024, ra mắt vào tháng 2/2024(hàng trên). Thiết kế của LSEOUL ra mắt vào tháng 5/2024 (hàng dưới).

LSEOUL phản bác



Trước những ồn ào đang diễn ra, LSEOUL đã lên tiếng phản bác cáo buộc đạo nhái.

Đại diện thương hiệu cho biết: "Thời trang là sự kế thừa và phát triển, bên cạnh đó là những xu hướng không ngừng thay đổi mỗi ngày. Ngoài ra, chất liệu lông vũ là chất liệu từ lâu đã được ứng dụng trong thời trang. Rất nhiều nhà mốt nổi tiếng trên thế giới đã sử dụng chất liệu này. Thậm chí tại Việt Nam, lông ngỗng còn được xuất hiện trong truyền thuyết Mị Châu - Trọng Thuỷ, và chất liệu này đã được sử dụng trong rất nhiều mẫu thiết kế nổi tiếng. Đội ngũ thiết kế và các nghệ nhân của LSEOUL cũng coi chất liệu lông vũ là một trong những nguồn cảm hứng trong các thiết kế của mình.

Do đó, chúng tôi một lần nữa khẳng định, LSEOUL hoàn toàn không đạo nhái hay copy ý tưởng của NTK Kateryna Chyrka. "

Ở chi tiết NTK nhắn tin mời hợp tác rồi bị local brand Việt ngó lơ, LSEOUL cũng giải thích khá chi tiết. Được biết, tin nhắn đầu tiên Kateryna gửi đến LSEOUL vào ngày 7/5, chỉ vỏn vẹn trong 1 câu hỏi: "Hello, would you like to collaborate?" (tạm dịch: Xin chào, bạn có muốn hợp tác với tôi không). Ngoài ra, cô không gửi kèm theo bất kì hình ảnh hay đề xuất cụ thể nào khác. Vì không biết chủ nhân tài khoản này là ai, cộng thêm việc thông tin hợp tác mù mịt, LSEOUL đã chọn cách im lặng.

Tin nhắn thứ 2 được Kateryna gửi vào ngày ngày 18/8 (sau khi MV của Lisa ra mắt). Nội dung xoay quanh việc cáo buộc LSEOUL đạo nhái ý tưởng. Thêm vào đó, cô cũng yêu cầu thương hiệu bồi thường và có lời xin lỗi công khai nếu không muốn cô đưa việc này lên các trang MXH hay để luật sư vào cuộc.



Về thời gian sáng tạo sản phẩm, LSEOUL cho biết đúng là ngày trình làng BST Incomparable là 17/5 nhưng thiết kế áo lông Lisa diện đã được lên ý tưởng và thực hiện trước đó 2 tháng. Cụ thể, ngày 24/2, LSEOUL đã thực hiện bản phác thảo cho thiết kế này. Tới ngày 23/3 và 22/4, LSEOUL bắt đầu fitting với người mẫu.

Ngày 24/2, LSEOUL đã thực hiện bản phác thảo cho thiết kế này. Tiếp theo, ngày 23/3 và 22/4 là hai buổi fitting với người mẫu.

Không chỉ đưa ra bằng chứng và phản bác các cáo buộc của NTK ngước ngoài, phía LSEOUL cũng đang liên lạc Kateryna Chyrka để giải quyết vấn đề, đồng thời yêu cầu cô cẩn trọng hơn trong phát ngôn, tránh là ảnh hưởng tới khách hàng của LSEOUL nói chung hay Lisa nói riêng.



"V ốn là một thương hiệu, một đơn vị làm thời trang chuyên nghiệp và được nhiều ngôi sao lớn trên thế giới ưu ái, chúng tôi sẽ không phản hồi những thông tin vô căn cứ này thông qua tin nhắn. Đây là một hành động mà chúng tôi không đánh giá cao. Chúng tôi sẵn sàng chờ đợi và phản hồi các thông tin chính thức của bạn thông qua email. Vì vậy, chuyện Kateryna Chyrka nói rằng LSEOUL làm lơ tin nhắn hoặc chưa tôn trọng bạn là không đúng."



Để làm rõ hơn quan điểm của thương hiệu, chúng tôi cũng đề nghị nhà thiết kế Kateryna Chyrka cẩn trọng trong phát ngôn của mình đặc biệt là phát ngôn đến Lisa. Trong suốt những năm phát triển thương hiệu, quyền lợi, trải nghiệm của khách hàng là thứ LSEOUL luôn luôn đặt lên hàng đầu. Lisa là khách hàng của LSEOUL nên chúng tôi mong muốn rằng, nếu có bất cứ thắc mắc gì hãy liên lạc và đề cập đến chúng tôi chứ không nên nhắc đến Lisa trong bất kỳ tình huống nào." - đại diện LSEOUL nhấn mạnh.



Được biết, sau khi nhận được phản hồi từ phía LSEOUL, Kateryna Chyrka đã thừa nhận bản thân mình sai và tất cả chỉ là hiểu lầm. Nữ NTK nước ngoài đã chủ động xin lỗi local brand Việt vì đã gây ra rắc rối trong vài ngày vừa qua, đồng thời, cô cũng gỡ clip khỏi nền tảng MXH.