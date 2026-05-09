Chồng là cầu thủ nổi tiếng còn vợ kinh doanh online và livestream có tiếng, Quang Hải - Chu Thanh Huyền luôn nhận về nhiều sự chú ý của công chúng. Cặp đôi cũng chịu khó làm content, đăng tải nhiều clip về công việc, cuộc sống gia đình đời thường lên MXH.

Trong video mới nhất, Chu Thanh Huyền bất ngờ rao bán một chiếc Range Rover với lý do “vì cần tiền nên gia chủ quyết định bán con xe này”.

Chu Thanh Huyền trong clip bán xe

Ngoài giới thiệu thông tin về chiếc xe như đời xe, tình trạng hiện tại, nội thất bên trong,... nàng WAG còn công khai luôn giá bán: “Lido hay ngồi ghế sau này thì Huyền hay trêu là ‘ghế Chủ tịch’ vì có thể nằm dài thư giãn, chill khi đi làm về mệt mỏi… Vì của nhà trồng được nên em Huyền để cho các chị em hơn 5 đồng (tức là hơn 5 tỷ - PV) một tí thôi”.

Trong clip, Chu Thanh Huyền khẳng định bối cảnh là “vì cần tiền nên bán xe”, “của nhà trồng được” và mời mọi người inbox cho mình để chốt đơn khiến cư dân mạng cho rằng đây là xe của vợ chồng Quang Hải. Nhưng ở phần chú thích, Chu Thanh Huyền lại cho biết mình đăng bán xe giúp “người chị”.

Chưa rõ ai mới là người thực sự muốn bán xe nhưng ở phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự quan tâm, đề nghị check tin nhắn trao đổi thêm. Song không dừng lại ở đó, có bình luận còn đặt câu hỏi về tình hình kinh tế của Quang Hải - Chu Thanh Huyền: “Kiểu này phá sản chưa?”. Trước nghi vấn này, nàng WAG đáp: “Đổi xe mới chứ em”.

Chu Thanh Huyền trả lời bình luận về chuyện phá sản (Ảnh chụp màn hình)

Trước đây, vợ chồng Quang Hải nhiều gần gây chú ý khi chia sẻ về chuyện tậu xe sang.

Năm 2020, Quang Hải tậu xế hộp Mercedes GLC 300 màu đen, có giá tại thời điểm đó là khoảng 2,399 tỷ đồng. Trong thời gian Quang Hải sang Pháp thi đấu, Chu Thanh Huyền hay xuất hiện cùng với chiếc xe này.

Đến năm 2025, Quang Hải tặng Chu Thanh Huyền một chiếc Range Rover, được cho là có giá gần chục tỷ đồng. Từ đó đến nay, cặp đôi vẫn đang sử dụng chiếc xe này.

Chiếc Mercedes từng được Quang Hải mua vào năm 2020

Năm 2025, Quang Hải mua xe mới tặng vợ

Không chỉ để di chuyển, chiếc Range Rover của vợ chồng Quang Hải còn được dùng như background quay clip quảng cáo sản phẩm

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền chính thức về chung một nhà vào tháng 4/2024 sau 3 năm yêu đương kín đáo. Chỉ 3 tháng sau khi kết hôn, cặp đôi đón thành viên mới là bé Lido.

Hiện tại, Chu Thanh Huyền đang có 2 triệu người theo dõi và tổng cộng 79 triệu lượt yêu thích trên TikTok. Song cùng với sự nổi tiếng, nàng WAG cũng nhận không ít ý kiến trái chiều. Gần đây, Chu Thanh Huyền nhận về nhiều thảo luận liên quan đến brand thời trang thiết kế của mình.

