Mới đây trên kênh TikTok cá nhân, Chu Thanh Huyền gây tranh cãi khi trong một clip cô đăng tải có đoạn gợi ý về outfit đi chơi lễ sắp tới.

Vợ cầu thủ Quang Hải diện thiết kế của thương hiệu do chính mình sáng lập nên và chia sẻ: “Bộ đồ này mà mặc đi chơi 30/4-1/5 thì hết ý luôn nha mọi người”. Cô còn hào hứng cho biết thêm trong phiên mega livestream sắp tới sẽ tặng miễn phí 10 bộ đồ này cho 10 khách hàng “hữu duyên”.

Chu Thanh Huyền cho rằng đây là trang phục đẹp mặc đi chơi dịp nghỉ lễ tới đây.

Chu Thanh Huyền cho rằng nếu mặc bộ này đi chơi thì cứ phải gọi là “hết nước chấm” (từ lóng chỉ sự khen ngợi, xuýt xoa vì quá tốt, quá đẹp - pv).

Song, phía dưới bài đăng này thay vì chờ đón hay phân vân chuyện có nên mua hay không thì phản ứng trái chiều nổ ra nhiều hơn. Nhiều bình luận nhanh chóng để lại bình luận tranh cãi về việc nàng WAGs này “chấm” bộ đồ này để đi chơi.

Có rất nhiều ý kiến thẳng thắn chê bai, chỉ ra chi tiết những điều chưa được, chưa đẹp của bộ trang phục nêu trên, từ thiết kế cho đến chất liệu. Chất liệu len dệt kim ôm sát cơ thể nhưng lại khá dày và bí, khiến tổng thể trông nặng nề, không phù hợp với thời tiết mùa hè oi nóng; thiết kế cũng bị chê chưa đủ thời trang để diện ra ngoài, mà cũng không đủ thoải mái, thoáng mát để mặc ở nhà.

Bên cạnh đó, yếu tố giá thành cũng trở thành điểm gây tranh cãi. Set đồ nêu trên được Chu Thanh Huyền bán trên TikTok shop với giá 1,150 triệu đồng (sau khi giảm giá 43% là còn 650 nghìn đồng). Với mức giá này, người tiêu dùng kỳ vọng nhiều hơn về chất lượng lẫn tính thời trang trong sản phẩm. Trang phục này được giới thiệu là "Set dệt kim pastel - Bộ đồ nữ vintage nhẹ nhàng" có 4 màu be, xanh dương, xanh mint, hồng; với đủ size từ S lên đến XXL.

Bộ đồ này được bán trên sàn với giá gần 1,2 triệu đồng.

Những bình luận của cư dân mạng: - “Mình thấy bộ này chỉ hợp mặc để ngủ ở nhà hoặc đi biển chill chill cũng oki chứ đi chơi kiểu di chuyển nhiều lại không phù hợp ấy” - “Hè nóng mà chất liệu len dệt kim này bị nóng ấy, không hợp di chuyển hay đi ra ngoài lắm” - “Nó bị kén dáng ấy ạ, như bạn này xinh mặc lên như vậy thui chứ kiểu rất dễ bị lộ khuyết điểm nếu ai chân chưa đẹp hoặc bụng mỡ nha” - “Nên thiết kế quần là váy thì hợp hơn á, áo cũng ổn đó mấy bà. Hoặc mua về mix đi. Nhưng giá này hơi cao so với tui” - “Cỡ vài ba trăm chắc tui cũng ủng hộ á mà nay hơi cao nha”

Chu Thanh Huyền vẫn giữ clip này trên các nền tảng social và chưa có thêm chia sẻ gì về phản ứng trái chiều của netizen. Cô vẫn liên tục cập nhật chuyện kinh doanh, bán hàng.

Điều đáng nói là đây không phải lần đầu tiên, những thiết kế do người đẹp sinh năm 2000 bán vướng tranh cãi. Vài tháng trở lại đây, người này thông báo lấn sân sang lĩnh vực thời trang. Ngoài việc livestream cho một số nhãn hàng quần áo, túi xách thì cô còn được đồn đoán là cho ra mắt brand thời trang riêng, khi cô không chỉ làm mẫu, quảng cáo mà còn là người bàn bạc về thiết kế, test vải, nhận xét mẫu mã, đưa ra định hướng,...

Chu Thanh Huyền lấn sân kinh doanh thời trang.

Nhiều người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cũng bày tỏ, cách Chu Thanh Huyền duyệt sản phẩm mới gần như không đúng quy trình. Chưa kể, các mẫu mã, màu sắc và kiểu dáng trang phục cũng được dân tình nhận xét là không thu hút, bắt mắt.

Đáng chú ý, một số sản phẩm còn khiến dân tình đặt ra câu hỏi: “Trang phục như này ai dám mặc?”. Bởi qua hình ảnh quảng cáo, cư dân mạng nhẫn ra cả Chu Thanh Huyền và người mẫu đều phải sử dụng túi xách để che đi phần nhạy cảm. Trang phục tạo cảm giác không thoải mái khi mặc thường ngày, thiếu tính thực tế, mặc ở nhà hay ra ngoài đều không hợp.

Chu Thanh huyền chưa lên tiếng về vấn đề nêu trên.

Cô vẫn tập trung quảng cáo, bận rộn với công việc kinh doanh, bán hàng online.

Được xem là một trong những WAGs có sức ảnh hưởng hàng đầu tại Việt Nam, Chu Thanh Huyền sở hữu lượng người theo dõi lớn trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Cô hiện có khoảng 5,2 triệu người theo dõi trên Facebook và 1,9 triệu follower trên TikTok.

