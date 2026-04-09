Mới đây, bà xã của tiền vệ Nguyễn Quang Hải - nàng WAG Chu Thanh Huyền đã khoe khéo khoảnh khắc gia đình hạnh phúc cùng món quà kỷ niệm ngày cưới "siêu to khổng lồ" từ chồng. Không phải là những món đồ thông thường, nam cầu thủ đã săn lùng một set nước hoa phiên bản đặc biệt cực kỳ đắt đỏ, cả Việt Nam mới có 2 set.

Theo nhiều nguồn tin, giá trị của set quà này lên tới 588 triệu đồng. Với thiết kế tinh xảo, sang trọng kết hợp cùng hình ảnh mặt trăng đầy nghệ thuật được làm bằng pha lê và khảm vàng 24k lấp lánh, đây chắc chắn là món quà khiến bất cứ cô gái nào cũng phải "đổ gục". Việc Quang Hải đầu tư mạnh tay cho thấy anh không chỉ chăm chút về mặt tình cảm mà còn luôn muốn dành những điều tốt đẹp, giá trị nhất cho người phụ nữ của đời mình.

Quang Hải chi lớn mua set nước hoa gần 600 triệu tặng Chu Thanh Huyền

Khoảnh khắc Quang Hải rạng rỡ bế con trai, bên cạnh là Chu Thanh Huyền ôm bó hoa lớn trong ngày kỷ niệm đã nhận về "bão tim" từ người hâm mộ. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi kể từ ngày về chung một nhà luôn tràn ngập tiếng cười và sự ngọt ngào.

Không chỉ là một người chồng tâm lý, Quang Hải còn cho thấy anh là một người cha rất khéo léo trong việc chăm sóc con cái. Ngược lại, Chu Thanh Huyền cũng luôn là hậu phương vững chắc, đồng hành cùng chồng vượt qua những áp lực trong sự nghiệp thi đấu.

Chứng kiến màn chi đậm cho vợ của Quang Hải, dân mạng không ngớt lời bình luận. Nhiều người tấm tắc khen rằng, sau tất cả những vinh quang trên sân cỏ, "bến đỗ" hạnh phúc bên vợ đẹp con ngoan mới chính là thành công lớn nhất của "Hải con". Những cử chỉ quan tâm, yêu thương này không chỉ giúp giữ lửa hôn nhân mà còn khiến hình ảnh của chàng tiền vệ càng thêm thiện cảm trong lòng người hâm mộ.

Netizen "rần rần" trước độ chịu chi của Quang Hải: "Đúng chuẩn 'chồng nhà người ta', vừa giỏi đá bóng lại vừa biết chiều vợ, 10 điểm không có nhưng!", "Set nước hoa nhìn đẳng cấp quá, xứng đáng với danh hiệu 'nóc nhà' của Thanh Huyền", "Nhìn gia đình Hải - Huyền hạnh phúc mà thấy ngưỡng mộ, chúc hai bạn mãi giữ được tình cảm ngọt ngào như thế này nhé!"...

Quang Hải và Chu Thanh Huyền làm đám cưới vào tháng 4/2024

Cả hai nhanh chóng đón con đầu lòng