Bí mật của Rosé BLACKPINK

Rosé (BLACKPINK) từ lâu đã được biết đến là một trong những mỹ nhân đa tài đa nghệ nổi bật của Kpop. Không chỉ sở hữu chất giọng đầy cảm xúc, cô còn ghi dấu ấn nhờ thần thái cuốn hút và nhan sắc trong trẻo ngọt ngào. Nhắc đến Rosé, người ta gần như nhớ ngay tới mái tóc vàng sáng iconic. Điều đáng nói là cô đã duy trì màu tóc này trong 7 năm qua, một khoảng thời gian không hề ngắn với tóc tẩy. Và để giữ được sắc vàng chuẩn chỉnh ấy, Rosé đã làm 1 điều "bí mật" và không phải ai cũng dám: Đó là đều đặn dặm chân tóc 2 tuần một lần, quyết không xuất hiện với mái tóc vàng bị mọc chân đen.

Mới đây, câu chuyện xoay quanh mái tóc vàng trứ danh của Rosé lại một lần nữa gây sốt khi nhà tạo mẫu Cha Cha tiết lộ nữ idol sinh năm 1997 đã chủ động đặt vé máy bay hạng Thương gia để anh có thể thoải mái di chuyển sang làm tóc cho mình. Sự đầu tư này cho thấy Rosé nghiêm túc với hình ảnh đến mức nào, đặc biệt khi mái tóc vàng đã trở thành thương hiệu gắn liền với tên tuổi cô suốt nhiều năm.

Rosé cũng thẳng thắn chia sẻ rằng cô không giãn thời gian nhuộm hay dặm chân tóc, bởi việc xuất hiện chỉn chu trước công chúng luôn được đặt lên hàng đầu, thậm chí ưu tiên hơn cả sức khỏe tóc và da đầu. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn rất tinh tế khi chăm sóc và tạo điều kiện tốt nhất cho nhà tạo mẫu của mình, để mỗi lần xử lý hóa chất đều được thực hiện cẩn trọng, giảm thiểu tối đa hư tổn. Chính sự chuyên nghiệp và cầu toàn ấy càng khiến netizen trầm trồ về sự đầu tư của Rosé cho hình ảnh cá nhân.

Tóc muốn đẹp phải chăm rất kỹ, tóc tẩy càng không thể lơ là

Đằng sau một mái tóc vàng óng ả, lên màu chuẩn và luôn bồng bềnh như Rosé là cả một quy trình chăm sóc không hề đơn giản. Tóc vốn đã cần được nuôi dưỡng đều đặn, còn tóc tẩy lại càng "khó chiều" hơn gấp nhiều lần vì cấu trúc sợi tóc đã bị tác động hóa chất. Với Rosé, cô chọn đầu tư tối đa cho đội ngũ chuyên nghiệp để mái tóc luôn được phục hồi và duy trì trạng thái tốt nhất.

Những ai mê tóc sáng màu chắc hiểu rõ cảm giác tóc khô, xơ nếu lơ là chỉ một thời gian ngắn. Muốn giữ tóc tẩy khỏe, trước hết nên hạn chế gội quá thường xuyên để tránh mất độ ẩm tự nhiên, ưu tiên dầu gội dịu nhẹ và kết hợp mặt nạ phục hồi vài lần mỗi tuần. Đồng thời, giảm tạo kiểu bằng nhiệt và luôn dùng sản phẩm bảo vệ tóc khi sấy, uốn. Quan trọng hơn cả, từ dầu gội, dầu xả đến tinh chất dưỡng đều phải chọn đúng dòng dành riêng cho tóc tẩy thì mới giữ được màu đẹp và độ bóng mượt lâu dài.

Gợi ý một số sản phẩm chăm tóc phù hợp với tóc tẩy



