Bí kíp mùa khô hanh giữ da đẹp như hoa hậu với mỹ phẩm Nhật Bản 100% thiên nhiên

Mỹ phẩm, làm đẹp đang ngày trở thành xu hướng thiết yếu trong cuộc sống của con người. Trên thị trường hiện nay có vô số các sản phẩm ra đời để đáp ứng nhu cầu này. Tuy nhiên, "chọn mặt gửi vàng" cho thương hiệu nào cũng khiến các cô gái đau đầu, nhất là những nàng có làn da nhạy cảm. Gần đây trong cộng động làm đẹp đang râm ran cái tên Tennenbi, mỹ phẩm thiên nhiên cao cấp đến từ Nhật Bản.

Hoa hậu Ngô Phương Lan tín đồ ruột của mỹ phẩm Tennenbi

Tennenbi là mỹ phẩm đặc trị cao cấp 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng công nghệ chiết tách hiện đại nhất để bảo vệ trọn vẹn những tinh chất quý từ các thành phần quý hiếm giúp mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho tóc và móng.

Thành phần thiên nhiên quý hiếm, đa công dụng trong làm đẹp

Các sản phẩm của Tennenbi được chiết xuất từ các thành phần như tế bào gốc từ nhau thai cừu, tảo vi sinh RG92 trong suối khoáng nóng, collagen thuỷ phân và các tinh chất từ thực vật quý… Tảo RG92 - Loài tảo đặc biệt và duy nhất sinh trưởng trong môi trường suối khoáng nóng Onsen của Nhật Bản. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tảo RG92 chứa hàm lượng protein cao hơn hẳn các thành phần khác cùng rất nhiều các loại vitamin và khoáng chất quý hiếm. Đặc biệt, trong loại tảo này có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa do đó sử dụng tảo giúp hỗ trợ tế bào khỏi nguy cơ bị lão hóa.

Bên cạnh đó, các sản phẩm Tennenbi còn chứa Protein nhau thai là một chất dinh dưỡng đặc biệt cao cấp. Protein có trong nhau thai mang lại nhiều công dụng như: hỗ trợ kích thích cung cấp chất dinh dưỡng và enzyme cho da, hoàn lại độ đàn hồi và mềm mại cho da, tăng cường việc thải các tế bào già, giúp thúc đẩy sắc tố melanin ra ngoài với tốc độ nhanh hơn và loại bỏ nó.

Không chỉ vậy, Collagen thủy phân trong các sản phẩm nhà Tennenbi được chiết xuất từ các sinh vật ở suối khoáng nóng Onsen, có hàm lượng cao collagen tinh chất và cơ thể hấp thu gấp 20 lần collagen thông thường. Thành phần này cũng mang lại hiệu quả chống lão hóa - cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi cho da cao gấp nhiều lần so với collagen thông thường từ động vật (heo, bò, gà…) do chứa nhiều khoáng chất tốt.

Bí quyết đem tuổi xuân trở lại cho làn da, mái tóc

Tennenbi chuyên sản xuất các sản phẩm về phục hồi, tái tạo da và tóc với danh mục sản phẩm đẳng cấp, chất lượng, đã được cấp phép lưu hành bởi Bộ Y Tế Việt Nam và được cấp bằng chứng nhận bởi Ecocert và chính phủ Nhật Bản về sự An toàn và Hiệu quả.

Thương hiệu đa dạng các sản phẩm chăm sóc da và tóc

Thương hiệu này có đa dạng các dòng sản phẩm chăm sóc da như: Kem chống tia UV 2in1 từ nhau thai Tennenbi UV MILK, Kem Mắt chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn Tennenbi UV Eye Cream, Tinh chất ngăn ngừa nám từ nhau thai Tennenbi OilEssence, Kem dưỡng đêm ngăn ngừa lão hóa từ nhau thai Tennenbi Premium Essence, Tennenbi All In One Gel, Xịt dưỡng ẩm & chống lão hóa Tennenbi Skin Care Lotion, Sữa tẩy trang và rửa mặt dưỡng trắng 2in1 Tennenbi Wash & Milk Pack, Serum dưỡng trắng Tennenbi Immunity & Moisture. Bên cạnh đó, Tennenbi còn phát triển các sản phẩm chăm sóc tóc là dầu gội, dầu xả ngăn rụng tóc và xịt dưỡng tóc Tennenbi Hair.

Các sản phẩm đều nhận được phản hồi tích cực từ người sử dụng, cứ 10 người sử dụng thì cả 10 người đều hài lòng về dòng sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu và các dòng chuyên biệt đặc trị của Tennenbi. Đặc biệt, Tennenbi còn là sự lựa chọn hàng đầu của các chính khách, doanh nhân, người nổi tiếng như HH Ngô Phương Lan.

Hoa hậu Ngô Phương Lan là người có trí thức, học vấn cao và khá kỹ tính nên cô chỉ chọn những sản phẩm thực sự có chất lượng. Hầu hết thời gian nàng hậu ở nước ngoài nhưng trước mỗi chuyến đi, Phương Lan vẫn thường ghé H&H để lựa chọn và mang theo các sản phẩm Tennenbi.

Được phân phối tại Việt Nam, dễ dàng tìm mua hàng chính hãng

CTHĐQT bà Đặng Thanh Hằng tham gia buổi ký kết hợp đồng phân phối độc quyền thương hiệu Tennenbi tại Việt Nam

Tennenbi được phân phối độc quyền và chính hãng tại Chuỗi Trung tâm Chăm sóc da và sức khỏe H&H, chuyên cung cấp các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng sạch 100% từ thiên nhiên, hoàn toàn không chứa hoá chất. Đây là "cánh tay nối dài" của Tập Đoàn Thanh Hằng, "đế chế làm đẹp 5 sao" được giới doanh nhân, celeb lựa chọn, với người đứng đầu là bà Đặng Thanh Hằng – Nữ doanh nhân có kinh nghiệm 30 năm trong ngành làm đẹp.

Khi mua các sản phẩm Tennenbi tại Chuỗi trung tâm H&H chị em sẽ được tư vấn kết hợp thêm các dịch vụ làm đẹp hiện đại và điều trị cũng như chăm sóc da chuyên sâu bởi các chuyên gia và bác sĩ da liễu. Nhờ đó giúp các khách hàng có thể thay đổi thói quen và sai lầm về việc chọn lựa sản phẩm làm đẹp và có thêm kiến thức chăm sóc da 1 cách khoa học bằng các sản phẩm từ thiên nhiên, lành tính và không hóa chất.

