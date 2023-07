Bí kíp chọn veston nam công sở phù hợp với dáng người

Để chọn được một chiếc veston nam công sở phù hợp với dáng người, quý ông hãy tham khảo những bí kíp có trong bài viết sau đây để có cho mình sự lựa chọn phù hợp.



Các kiểu dáng veston phổ biến

Mỗi một kiểu dáng veston sẽ phù hợp với từng dáng người khác nhau. Dưới đây là một số kiểu dáng veston nam công sở phổ biến:

Slim fit: là kiểu veston ôm sát cơ thể, tạo nên vẻ gọn gàng và hiện đại cho người mặc. Kiểu veston này phù hợp với những người có thân hình cao gầy hoặc cân đối, không quá gầy hay mập.

Regular fit: là kiểu veston rộng hơn slim fit một chút, tạo nên vẻ thoải mái và tự nhiên cho người mặc. Kiểu veston này phù hợp với những người có thân hình trung bình hoặc hơi mập, không quá gầy hay cao.

Classic fit: là kiểu veston rộng nhất trong ba kiểu trên, tạo nên vẻ truyền thống và sang trọng cho người mặc. Kiểu veston này phù hợp với những người có thân hình cao to hoặc mập, không quá gầy hay thấp.

Cách chọn kiểu dáng veston phù hợp với từng loại dáng người

Để chọn được kiểu dáng veston nam công sở phù hợp với dáng người, bạn cần xác định được loại dáng người của mình. Dưới đây là một số loại dáng người thông dụng và cách chọn kiểu dáng veston cho từng loại:

Cao gầy: nếu bạn có chiều cao trên 1m75 và cân nặng dưới 70kg, bạn thuộc loại dáng người cao gầy. Bạn nên chọn kiểu dáng slim fit để tôn lên vóc dáng của mình. Bạn cũng nên chọn những màu sắc tươi sáng hoặc có họa tiết để tạo điểm nhấn cho trang phục. Ví dụ: bạn có thể chọn áo vest xanh navy kết hợp với áo sơ mi trắng và quần tây xám.

Cao mập: nếu bạn có chiều cao trên 1m75 và cân nặng trên 80kg, bạn thuộc loại dáng người cao mập. Bạn nên chọn kiểu dáng regular fit hoặc classic fit để che đi những khuyết điểm của cơ thể. Bạn cũng nên chọn những màu sắc trung tính hoặc tối để tạo cảm giác thon gọn hơn. Ví dụ: bạn có thể chọn áo vest đen kết hợp với áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Thấp gầy: nếu bạn có chiều cao dưới 1m65 và cân nặng dưới 60kg, bạn thuộc loại dáng người thấp gầy. Bạn nên chọn kiểu dáng slim fit để tạo cảm giác đầy đặn hơn cho cơ thể. Bạn cũng nên chọn những màu sắc nổi bật hoặc có họa tiết để tạo điểm nhấn cho trang phục. Ví dụ: bạn có thể chọn áo vest xanh lá kết hợp với áo sơ mi trắng và quần tây nâu.

Thấp mập: nếu bạn có chiều cao dưới 1m65 và cân nặng trên 70kg, bạn thuộc loại dáng người thấp mập. Bạn nên chọn kiểu dáng regular fit hoặc classic fit để che đi những khuyết điểm của cơ thể. Bạn cũng nên chọn những màu sắc trung tính hoặc tối để tạo cảm giác cao hơn và gọn hơn. Ví dụ: bạn có thể chọn áo vest xám kết hợp với áo sơ mi trắng và quần tây xám.

