Bee De Chaumet: Bộ sưu tập mới là giao hưởng ánh sáng và mật ngọt

Năm 1899, bậc thầy hoà âm phối khí Nikolai Rimsky-Korsakov, một trong năm nhà soạn nhạc Nga Moguchaya kuchka huyền thoại, biên soạn khúc dạo giữa lừng danh "Chuyến bay của ong nghệ" (Flight of the Bumblebee). Dạo khúc opera nắm bắt tài tình vũ đạo trên không của loài côn trùng bé nhỏ, khoá chặt hỗn loạn trong trật tự mà vẫn giữ lại nhịp điệu ngẫu hứng trong tiết tấu gấp gáp và kịch tính đến nghẹt thở.



Tại nước Pháp, từ cuối thế kỷ 20 đến nay, Chaumet cũng có cho mình một giai điệu không kém phần ngoạn mục của ánh sáng và mật ngọt mang tên Bee de Chaumet. Chỉ khác, trên bản giao hưởng này của ong vàng: những nốt nhạc là ánh sáng lấp lánh, khuông nhạc là vàng và đá quý, còn mỗi món trang sức là một trang trong tổng phổ, không ngừng đón nhận những biến tấu mới như loạt thiết kế dành cho năm 2026 vừa được công bố.

Các nhà thiết kế nội bộ mở rộng BST biểu tượng của Chaumet qua 11 sự bổ sung đáng giá. Những chiếc nhẫn mới thể hiện sự linh hoạt trong cách sắp đặt những tảng ong lục lăng là motif chủ đạo của BST lấy sự vô tận và gắn kết làm ý nghĩa biểu tượng. Bee de Chaumet đặt lên từng ngón tay những hũ mật tí hon, và hũ mật nào vơi bớt ánh vàng ngọt ngào sẽ được lấp đầy bằng kim cương lấp lánh.

Thương hiệu đặt trụ sở ở quảng trường Vendôme, thủ đô Pháp đã nối sợi dây liên kết bền chắc với "thợ làm vườn của tự nhiên" qua nhiều thế hệ. Napoléon Bonaparte đã lựa chọn hình tượng ong làm biểu trưng cho hoàng quyền, từ vạt áo bào trong lễ đăng cơ cho đến nội thất tư phòng. Nhà kim hoàn hoàng gia của Đế chế cũ đã không bỏ qua chi tiết ấy khi gạn lọc cảm hứng sáng tạo cho di sản phong phú của riêng mình, trong đó thiên nhiên, điền viên và hệ động vật luôn chiếm vị trí độc tôn.

Mang motif đẹp trong tự nhiên vào trang sức, Bee de Chaumet 2026 một lần nữa nhấn mạnh dạng thức tảng ong qua vàng đánh bóng mặt gương và kim cương. Dải bông tai, có bố cục ngẫu hứng giống như nhẫn hoặc tối giản với tảng ong đơn lẻ, "rót mật vào tai" dưới mái tóc và toả sáng quyến rũ mỗi khi quý cô để lộ "góc nghiêng thánh thần".

Số 12 Vendôme thể hiện bút lực vững vàng cả trong tạo hình mang hơi hướng trừu tượng và hiện đại của chuỗi tảng ong, lẫn bút pháp tả thực kiểu cổ điển những chú ong sống động. Hai chú ong vàng đã "sà" lên hai sợi dây chuyền vàng vàng đính kim cương trắng hoặc vàng trắng đính kim cương và xa-phia lam, đồng điệu với sắc xanh đặc trưng của Chaumet.

Có cùng cách phối hai tông màu tương tự, ong tìm đến chiếc nhẫn toi-et-moi và bông tai chuôi vặn, mang tính bất đối xứng với cặp ong một to một nhỏ, để điểm xuyết ngón tay và thắp sáng khuôn mặt bằng thiết kế rạng rỡ.

Với kích thước khoáng đạt, vòng nhẫn dạng bản lớn hứa hẹn sẽ trở thành xu hướng trở lại qua những sáng tạo mới từ Chaumet, như một sự lựa chọn thay thế nhẫn mảnh truyền thống.

"Vòng lặp bất tận" của motif hình học cũng được lặp lại trên chiếc lắc tay giờ đây có thêm phiên bản bạch kim. Cuối cùng, nhà chế tác hoàn thành giai điệu mới của Bee de Chaumet với khuyên vành tai và bông tai rủ đính semi-pavé.

Tinh xảo hơn bao giờ hết, trong những dáng hình bất ngờ, Bee de Chaumet 2026 đem sức sống mới vào quy ước trang sức bằng tinh thần hiện đại. Chỉ cần hoán đổi trang sức hay màu sắc để mở ra vô vàn bản phối khác nhau, nơi các thiết kế cùng toả sáng và nhấn mạnh cá tính lẫn phẩm giá của người đeo. Chớm xuân, BST trang sức xa xỉ Envol của Chaumet đã tung cánh trên bầu trời cao rộng, làm tiền đề để giai điệu "chuyến bay của ong vàng" Bee de Chaumet ngân vang rực rỡ khi mùa xuân chín mọng.

Tại Việt Nam, thương hiệu Chaumet được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn. CHAUMET HÀ NỘI 12 Lý Đạo Thành, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 9:00 – 20:00 Tel: +84 24 32039686 Email: chaumet.hn@tamsonfashion.com



