Beckham vượt G-Dragon 8 bậc

Ngày 12/11, Complex (Mỹ) vừa công bố danh sách " 25 ngôi sao mặc đẹp nhất thế kỷ 21" gây chú ý khi quy tụ gần như toàn bộ những "trendsetter" lớn nhất của văn hoá pop. Danh sách mở đầu với Timothée Chalamet ở vị trí 25 và khép lại bằng cái tên không thể gây tranh cãi hơn: Kanye West đứng đầu bảng. Những gương mặt quen thuộc như: Justin Bieber, Bella Hadid, Kim Kardashian, Rihanna, A$AP Rocky, Travis Scott, Pharrell… cũng đều được điểm danh, thể hiện rõ sự ưu ái của tạp chí này dành cho văn hoá Hip-hop và giới giải trí US-UK.

Trong những cái tên đình đám đó, David Beckham và G-Dragon gần như là 2 gương mặt khá lạc lõng giữa danh sách: 1 là huyền thoại bóng đá, 1 là siêu sao châu Á duy nhất được gọi tên ở vị trí thứ 16. Beckham xếp ở hạng 8 - bỏ xa ông hoàng Kpop đến 8 bậc.

Nhắc đến G-Dragon, Complex nhận xét dành cho anh những lời hoa mỹ:

"Chúng ta đều biết idol K-pop mặc đẹp, nhưng những người chứng kiến từ thời đầu sẽ hiểu rằng G-Dragon mới là người đặt ra tiêu chuẩn. Debut từ 2006 cùng BigBang, G-Dragon đã tạo dấu ấn thời trang từ trước khi các nhà mốt xa xỉ nhận ra sức mạnh của K-pop. Anh mang khăn Alexander McQueen, áo Comme des Garçons lên sân khấu, đưa high fashion hòa vào streetwear một cách rất tự nhiên.

Anh luôn đi trước xu hướng: từ trước khi Nike Air More Uptempo hồi sinh ở Mỹ thập niên 2010, G-Dragon đã được chụp lại khi đi những đôi OG. Năm 2016, anh trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của Chanel đến từ châu Á, và giữ nguyên danh xưng này đến hôm nay. G-Dragon vẫn tiếp tục định nghĩa lại phong cách trong K-pop, truyền cảm hứng để cả một thế hệ xem thời trang như công cụ biểu đạt bản thân."

Về Beckham, bài viết mô tả với độ tôn sùng đúng chất biểu tượng:

"Trong nhiều năm, đàn ông Mỹ vốn có ác cảm với thời trang bóng đá. Nhưng David Beckham đã vượt qua mọi giới hạn để trở thành biểu tượng phong cách toàn cầu. Từng để tóc tết cornrows khi gặp Nelson Mandela, mặc tuxedo tím ngày cưới, hay bắt tay Vua Charles khi đội durag - Beckham chưa bao giờ bị giới hạn bởi bất kỳ quy tắc nào.

Anh khiến adidas trên sân bóng trông thật tuyệt vời, và ngoài sân cỏ, anh trở thành một "menswear muse". Gần 30 năm nổi tiếng mà gần như không có outfit nào thực sự thảm hoạ, thậm chí những chiếc áo khoác da hay denim cạp trễ của Beckham cũng trở thành những khoảnh khắc thời trang đầy hoài niệm."



