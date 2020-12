Bé trai gần 6kg chào đời tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Vào lúc 13h30 chiều 22/12, Khoa Ngoại sản- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) đã mổ đẻ thành công cho sản phụ V.T.B.T. (40 tuổi, trú tại Võng La, Đông Anh, Hà Nội). Một bé trai nặng 5,75 kg được ra đời (đây là một trong những em bé có cân nặng hiếm gặp tại Bệnh viện).



Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Khoa Ngoại sản cho biết: "Trước đó, sản phụ hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh nào khác và từng 2 lần đẻ thường, một lần đẻ mổ".

Các bác sĩ Khoa Ngoại sản - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trương ương mổ bắt con thành công cho sản phụ 40 tuổi, em bé chào đời với cân nặng 5,75kg (Ảnh: BVCC)

Được biết đây là con thứ 4 của sản phụ. Ở thai kỳ lần bốn này, bệnh nhân sau khi đăng ký sinh tại Khoa Ngoại sản- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được các bác sĩ theo dõi sát sao, đặc biệt khi gần ngày lâm bồn. Nhận định được kích thước lớn của thai nhi, các bác sĩ đã phải chuẩn bị kỹ càng thuốc tăng co bóp tử cung trước ca mổ.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, sản phụ T. có thể gặp phải nguy cơ băng huyết do đờ tử cung, tử cung co giãn quá mức. Trước khi mổ bắt con ra, sản phụ và gia đình đã được các bác sĩ giải thích về nguy cơ phải cắt tử cung cao và với những thai nhi lớn như thế này, nguy cơ đái tháo đường thai kỳ là rất lớn. Ngoài ra, em bé cũng có thể gặp tình trạng hạ đường huyết sau sinh rất nguy hiểm. May mắn, ca mổ diễn ra thành công. Tình trạng sức khỏe của 2 mẹ con đều ổn định.

Đây là em bé có cân nặng hiếm gặp đến thời điểm hiện tại mà Khoa Ngoại sản đã đỡ đẻ thành công (Ảnh: BVCC)

Sau khi ca mổ kết thúc, sản phụ và em bé tiếp tục được theo dõi sát sao như theo dõi sự co hồi tử cung của người mẹ, đề phòng chảy máu âm đạo... Việc kích thước của thai to gây ra rất nhiều nguy cơ cho sức khỏe của cả mẹ và con. Do đó, bác sĩ Hà khuyến cáo các sản phụ trong thời gian mang thai nên thường xuyên theo dõi sức khỏe thai nhi và chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày lâm bồn.