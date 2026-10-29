Bé trai gần 4 tuổi khó chịu ở cổ, bố mẹ kinh ngạc khi bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" bên trong

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Hải Phòng, bé trai được đưa đến viện khám vì nghi có dị vật ở họng. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật kim loại mắc tại vùng hầu họng. Ê-kíp chuyên khoa Tai Mũi Họng phối hợp với Gây mê hồi sức tiến hành nội soi và gắp thành công chuỗi nam châm từ đồ chơi xếp hình.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn do dị vật ở trẻ nhỏ, đặc biệt là các loại đồ chơi chứa nam châm có kích thước nhỏ, dễ bị trẻ vô tình nuốt phải.

Hình ảnh chuỗi nam châm bé trai nuốt phải. Ảnh: Bảo Vệ Pháp LuậtHình ảnh chuỗi nam châm trong đồ chơi xếp hình được lấy ra khỏi vùng hầu họng của bé trai gần 4 tuổi. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật.

Nuốt nam châm có thể gây thủng ruột, đe dọa tính mạng

Theo các bác sĩ, việc trẻ nuốt phải nhiều viên nam châm hoặc nuốt nam châm cùng các vật kim loại khác có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng. Các viên nam châm có thể hút nhau qua thành các quai ruột, khiến mô ruột bị chèn ép, cản trở lưu thông máu và gây tổn thương đường tiêu hóa.

Nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời, trẻ có thể gặp các biến chứng như tắc ruột, hoại tử ruột, thủng ruột và viêm phúc mạc. Những tình trạng này có thể tiến triển nặng, đe dọa tính mạng và đòi hỏi can thiệp y tế khẩn cấp.

Đáng lưu ý, trẻ có thể chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng ngay sau khi nuốt dị vật. Vì vậy, cha mẹ không nên chủ quan khi trẻ vẫn sinh hoạt bình thường.

Cha mẹ cần làm gì khi trẻ nuốt phải nam châm?

Bệnh viện khuyến cáo, khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt phải nam châm, người nhà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng đánh giá và xử trí dị vật càng sớm càng tốt, ngay cả khi trẻ chưa có biểu hiện bất thường.

Khi đưa trẻ đi khám, cha mẹ nên cung cấp cho bác sĩ những thông tin liên quan như thời điểm trẻ có thể đã nuốt dị vật, số lượng nam châm bị mất hoặc nghi bị nuốt và loại đồ chơi trẻ đã sử dụng. Những thông tin này giúp bác sĩ đánh giá nguy cơ và lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp.

Đặc biệt, người nhà không tự gây nôn, không cho trẻ ăn cơm, bánh mì hoặc các loại thức ăn khác với mục đích đẩy dị vật xuống đường tiêu hóa. Không nên chờ dị vật tự đào thải qua phân mới đưa trẻ đi khám.

Chủ động phòng tránh tai nạn từ đồ chơi

Bệnh viện khuyến cáo, khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt nam châm, người nhà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng đánh giá, xử trí dị vật ngay, kể cả khi chưa có biểu hiện bất thường. Cần cung cấp cho bác sĩ thông tin về thời điểm nuốt, số lượng nam châm có thể bị nuốt và loại đồ chơi liên quan.

Người nhà không tự gây nôn, không cho trẻ ăn cơm, bánh mì hoặc thức ăn khác để đẩy dị vật xuống; không chờ dị vật tự đào thải qua phân.

Để phòng tránh tai nạn, cha mẹ cần lựa chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi, thường xuyên kiểm tra và loại bỏ sản phẩm bị hỏng, có chi tiết bung rời; cất nam châm, pin cúc áo và các vật nhỏ ngoài tầm với của trẻ.

Lưu ý cần nhớ khi sơ cứu trẻ hóc dị vật Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống để phòng hóc dị vật, không cho trẻ dưới 5 tuổi ăn các loại thực phẩm dễ gây hóc như kẹo cứng, hạt, thạch viên, bỏng ngô, đậu phộng. Luôn giám sát trẻ khi ăn hoặc chơi, không để trẻ chạy nhảy, cười đùa trong lúc ăn. Tránh cho trẻ chơi đồ vật nhỏ, dễ tháo rời như pin cúc áo, mảnh lego, đồng xu, nút áo. Dạy trẻ thói quen ăn chậm, nhai kỹ, không nói chuyện khi đang ăn. Trang bị kiến thức sơ cứu dị vật cho người chăm sóc trẻ. Trẻ hóc dị vật nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến ngừng thở, tổn thương não hoặc tử vong do đó, khi trẻ có dấu hiệu hóc dị vật nên xử trí như sau: - Nếu trẻ còn tỉnh và ho được, khuyến khích trẻ ho mạnh để đưa dị vật ra ngoài. - Với trẻ dưới 1 tuổi nếu khó thở, tím tái, không nói hoặc khóc được, sử dụng kỹ thuật vỗ lưng và ấn ngực để giúp loại bỏ dị vật đường thở. - Với trẻ trên 1 tuổi, thực hiện thủ thuật Heimlich (sử dụng áp lực tay tạo áp lực mạnh trong đường dẫn khí) đẩy dị vật ra.

Trúc Chi (t/h)