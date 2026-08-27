Bé trai bị xẹp phổi vì nhổ răng tại nhà

Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Theo gia đình, trước đó 6 ngày, bé bị lung lay răng cửa hàm trên và được bà ngoại nhổ bằng sợi chỉ. Sau khi nhổ, gia đình không tìm thấy chiếc răng và không rõ bé có ho, sặc hay nuốt phải răng hay không.

Những ngày sau đó, bé sốt cao, được khám và điều trị tại cơ sở y tế địa phương. Đến ngày thứ 6, dù đã hết sốt, bé vẫn ho có đàm và khó thở. Nồng độ oxy trong máu giảm còn 86%. X-quang ngực phát hiện dị vật trong phế quản gốc phải, gây xẹp thùy dưới phổi phải. Bé được hỗ trợ hô hấp, điều trị kháng sinh và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh).

Tại đây, trẻ lừ đừ, thở nhanh, khò khè, tím tái, SpO2 chỉ 85-86%. Kết quả CT ngực ghi nhận dị vật cản quang trong phế quản trung gian bên phải, có hình dạng giống một chiếc răng, kèm xẹp thùy dưới phổi phải.

Các bác sĩ chuyên khoa hô hấp và tai mũi họng tiến hành nội soi đường thở. Chiếc răng cửa được gắp ra, đồng thời phế quản được hút rửa và kiểm tra, không còn dị vật khác.

Sau nội soi, trẻ tỉnh táo, hết khó thở, tự thở khí trời, SpO2 tăng lên 96-98%.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên tự ý nhổ răng cho trẻ nếu răng chưa thực sự lung lay nhiều hoặc có các dấu hiệu bất thường. Khi trẻ có răng lung lay, răng gãy, sưng đau, chảy mủ, chảy máu khó cầm hoặc sốt, nên đưa trẻ đến cơ sở nha khoa để được thăm khám và xử trí phù hợp.

Trong trường hợp răng sữa lung lay nhiều, gần như chỉ còn dính lợi, trẻ không đau, không sưng và hợp tác, gia đình vẫn cần đặc biệt lưu ý nguy cơ trẻ hít hoặc nuốt phải răng trong quá trình nhổ. Khi trẻ xuất hiện ho sặc, khó thở hoặc tím tái sau khi nhổ răng, cần đưa đến cơ sở y tế ngay.