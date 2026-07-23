Một bé trai 9 tuổi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, không thể ăn uống hay ngủ nghỉ. Kết quả kiểm tra khiến các bác sĩ không khỏi bất ngờ khi phát hiện một khối u khổng lồ đường kính khoảng 15cm đã xâm lấn nhiều cơ quan trong ổ bụng.



Hình ảnh bé trai 9 tuổi có khối u sarcoma khổng lồ 15cm nguy hiểm trong ổ bụng.

Theo thông tin từ Khoa Nhi, Bệnh viện Đài Bắc Từ Tế, Đài Loan (Trung Quốc), bệnh nhi đã nhiều lần than đau bụng trong suốt hơn một năm. Tuy nhiên, gia đình cho rằng đây chỉ là rối loạn tiêu hóa hoặc viêm dạ dày ruột thông thường nên chủ yếu tự mua thuốc hoặc đưa con đến các phòng khám gần nhà để điều trị triệu chứng.

Sau mỗi đợt dùng thuốc, cơn đau tạm thời thuyên giảm khiến gia đình càng yên tâm và không nghĩ đến khả năng mắc bệnh nghiêm trọng.

Chỉ đến khi cậu bé đau dữ dội, liên tục mất ngủ, không thể ăn uống và sức khỏe suy kiệt, gia đình mới đưa con đến bệnh viện tuyến trên để cấp cứu.

Bác sĩ phát hiện khối u khổng lồ xâm lấn nội tạng.

Bác sĩ Lý Chí Nhân, người trực tiếp điều trị, cho biết ngay trong quá trình thăm khám đã sờ thấy một khối bất thường ở vùng bụng trên bên trái của bệnh nhi. Hình ảnh chụp CT sau đó xác nhận có một khối u đường kính khoảng 15cm nằm trong ổ bụng.

Do khối u phát triển quá lớn và đã xâm lấn một phần đại tràng ngang, ê-kíp buộc phải thực hiện phẫu thuật mở thay vì nội soi. Sau nhiều giờ phẫu thuật, khối u mới được lấy ra hoàn toàn.

Chứng kiến tình trạng bệnh đã kéo dài trong thời gian dài, bác sĩ không giấu được sự tiếc nuối khi cho rằng nếu trẻ được đưa đi khám sớm hơn, việc điều trị có thể thuận lợi hơn rất nhiều.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhi mắc u nguyên bào sợi viêm biểu mô một dạng sarcoma ác tính rất hiếm gặp ở trẻ em.

Đáng chú ý, xét nghiệm giải trình tự gen phát hiện trẻ mang đột biến hợp nhất RANBP2-ALK, yếu tố làm tăng nguy cơ tái phát sau phẫu thuật lên trên 80%.

Ngay sau khi có kết quả, các bác sĩ đã chỉ định điều trị nhắm trúng đích nhằm giảm nguy cơ tái phát. Sau khoảng 3 tháng theo dõi, sức khỏe của bệnh nhi đã phục hồi tốt và chưa ghi nhận dấu hiệu bệnh quay trở lại.

Theo bác sĩ Lý Chí Nhân, loại khối u này không liên quan đến yếu tố di truyền hay lối sống mà chủ yếu xuất hiện do đột biến gen mắc phải. Vì nằm sâu trong ổ bụng nên ở giai đoạn đầu, biểu hiện thường chỉ là đau bụng tái diễn, rất dễ bị nhầm với các bệnh lý tiêu hóa thông thường.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khối u có thể tiếp tục phát triển, gây tắc ruột, xuất huyết, vỡ u hoặc nhiễm trùng ổ bụng, đe dọa tính mạng.

Những dấu hiệu phụ huynh cần lưu ý

Theo ETtoday các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên đưa trẻ đi khám khi xuất hiện những biểu hiện sau:

- Đau bụng tái diễn nhiều lần hoặc kéo dài, không cải thiện sau điều trị thông thường.

- Sờ thấy khối cứng hoặc vùng bụng phình bất thường.

- Buồn nôn, nôn kéo dài, đặc biệt sau ăn.

- Chán ăn, sụt cân, da xanh xao hoặc có biểu hiện thiếu máu.

- Sốt tái phát không rõ nguyên nhân.

- Táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài, thay đổi bất thường thói quen đi tiêu.

Các bác sĩ cũng khuyến nghị phụ huynh nên duy trì khám sức khỏe định kỳ cho trẻ và không chủ quan trước những triệu chứng lặp đi lặp lại. Việc phát hiện sớm có thể giúp tăng hiệu quả điều trị và giảm đáng kể nguy cơ biến chứng.