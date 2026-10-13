Bé trai 5 tuổi tổn thương gan nghiêm trọng vì dùng chung thuốc cảm và thuốc hạ sốt

Hiện nay, phần lớn các khu vực tại Trung Quốc đang trong giai đoạn giao mùa, các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa xuất hiện nhiều. Trong thực tế khám chữa bệnh, số trường hợp bị ảnh hưởng sức khỏe do sử dụng thuốc không hợp lý cũng gia tăng.

Mới đây, tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, một bé trai 5 tuổi nhập viện vì sốt cao. Qua xét nghiệm máu, bác sĩ phát hiện chỉ số men gan của bé vượt xa mức bình thường, chức năng gan bị tổn thương nghiêm trọng.

Sau khi hỏi về quá trình dùng thuốc, bác sĩ xác định tình trạng tổn thương gan liên quan đến việc phối hợp nhiều loại thuốc.

Thuốc cảm và thuốc hạ sốt cùng chứa một hoạt chất

Ảnh minh họa

Bác sĩ cho biết gia đình đã cho bé uống thuốc cảm phối hợp, sau đó dùng thêm thuốc hạ sốt chứa paracetamol, còn gọi là acetaminophen.

Tuy nhiên, trong thành phần của thuốc cảm phối hợp cũng có paracetamol. Việc dùng chung hai loại thuốc khiến bé nhận lượng hoạt chất quá mức, dẫn đến tổn thương chức năng gan rất nghiêm trọng.

Theo bác sĩ, liều paracetamol cho trẻ phải được tính nghiêm ngặt theo cân nặng: Mỗi lần từ 10–15 mg/kg, không quá 4 lần trong 24 giờ và tổng liều trong ngày không vượt quá 60 mg/kg. Dùng quá liều có thể gây tổn thương gan cấp, thậm chí suy gan.

Do tình trạng nguy kịch, bé trai được chuyển vào khoa hồi sức tích cực. Sau một loạt biện pháp điều trị, trong đó có lọc máu, bệnh tình mới được kiểm soát. Hiện bé đã xuất viện.

Bác sĩ nhấn mạnh việc dùng thuốc phải tuân theo chỉ định, không tự ý tăng hoặc giảm liều. Đặc biệt, khi đang sử dụng thuốc phối hợp nhiều hoạt chất, không nên dùng thêm thuốc đơn hoạt chất chứa thành phần trùng lặp.

Nếu tình trạng bệnh đòi hỏi phải dùng chung, cần được người có chuyên môn đánh giá và điều chỉnh liều lượng.

Không phải thuốc nào cũng có thể uống cùng sữa hoặc nước trái cây

Để trẻ dễ uống thuốc, một số phụ huynh chọn cho con uống cùng nước trái cây, sữa hoặc các loại đồ uống khác. Tuy nhiên, một số thuốc không phù hợp với cách dùng này.

Bác sĩ giải thích, canxi và protein trong sữa có thể tương tác, hấp phụ thuốc khi dùng cùng, khiến nồng độ thuốc không đạt mức mong muốn và làm giảm hiệu quả điều trị.

Nước trái cây có tính axit. Môi trường axit cũng có thể làm giảm tác dụng của nhiều loại thuốc.

Dùng thuốc điều trị cúm cần đủ liệu trình

Theo báo cáo giám sát hằng tuần do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc công bố ngày 8/10, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus cúm tại các tỉnh phía Nam tăng nhẹ, trong khi mức độ hoạt động của cúm ở các tỉnh phía Bắc còn thấp.

Bác sĩ lưu ý, khi xuất hiện triệu chứng cúm và sử dụng thuốc kháng virus như oseltamivir, người bệnh cần dùng đủ liệu trình. Nếu không, triệu chứng có thể tái diễn, đồng thời có nguy cơ khiến virus kháng thuốc.

Nguồn: CCTV News.