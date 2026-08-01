Sự việc là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh về nguy cơ ngộ độc từ loại thuốc hạ sốt quen thuộc nếu tự ý tăng liều hoặc cho trẻ uống quá sát thời gian khuyến cáo. Chỉ một sai sót nhỏ trong cách sử dụng cũng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng trẻ.





Theo thông tin từ Bệnh viện, bệnh nhi N.T.T. (4,5 tuổi, nặng 17 kg, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) bị sốt kéo dài trong ba ngày, kèm đau bụng và nôn ói.

Trong thời gian chăm sóc tại nhà, người thân đã mua thuốc hạ sốt paracetamol loại 325 mg cho trẻ uống.

Bệnh nhi phải thở máy và điều trị hồi sức tích cực do suy hô hấp sau khi ngộ độc paracetamol dẫn đến suy gan cấp - Ảnh:Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Do thấy trẻ sốt cao liên tục, gia đình cứ khoảng 3 giờ lại cho uống một liều. Việc lặp lại nhiều lần khiến tổng lượng paracetamol bé sử dụng lên tới khoảng 210 mg/kg thể trọng, cao gấp hơn 3 lần mức tối đa được khuyến cáo trong một ngày.





Đến ngày nhập viện, tình trạng của bé diễn tiến rất nặng. Trẻ lơ mơ, ngủ gà, chỉ số bão hòa oxy trong máu chỉ còn khoảng 90-91%, da và kết mạc mắt vàng rõ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi đã bị tổn thương gan nghiêm trọng với các chỉ số men gan tăng rất cao.





Đồng thời, trẻ xuất hiện rối loạn đông máu nặng và nồng độ amoniac trong máu tăng cao, dấu hiệu điển hình của suy gan cấp có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị ngộ độc paracetamol gây suy gan cấp, đồng thời theo dõi khả năng nhiễm trùng huyết.





Ngay sau đó, bệnh nhi được điều trị tích cực bằng nhiều biện pháp hồi sức như thở oxy, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, truyền dịch chống sốc, sử dụng thuốc vận mạch, chống phù não, kháng sinh, điều chỉnh rối loạn điện giải và kiềm toan.





Bên cạnh việc truyền thuốc giải độc đặc hiệu N-Acetylcystein (NAC), các bác sĩ còn chỉ định thực hiện thay huyết tương kết hợp lọc máu liên tục trong 3 đợt nhằm hỗ trợ chức năng gan và loại bỏ độc chất khỏi cơ thể.





Sau hơn hai tuần điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ hết vàng da, vàng mắt, tỉnh táo trở lại, chức năng gan phục hồi gần như bình thường và đã được cai máy thở, tự thở khí trời.





Theo các bác sĩ, đây là trường hợp điển hình cho thấy việc sử dụng paracetamol không đúng cách có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Mặc dù là thuốc hạ sốt phổ biến và tương đối an toàn nếu dùng đúng liều, paracetamol vẫn có thể gây tổn thương gan cấp, thậm chí suy gan và tử vong nếu quá liều.





Bệnh viện khuyến cáo phụ huynh chỉ nên cho trẻ dùng thuốc hạ sốt khi thân nhiệt từ 38,5 độ C trở lên. Liều paracetamol phù hợp là 10-15 mg/kg/lần, chỉ được lặp lại sau 4-6 giờ nếu trẻ còn sốt. Tổng liều tối đa trong 24 giờ không vượt quá 60 mg/kg.





Ngoài việc dùng thuốc đúng hướng dẫn, phụ huynh cần cho trẻ mặc quần áo mỏng, chất liệu cotton để cơ thể dễ tỏa nhiệt, bổ sung đủ nước và theo dõi sát diễn biến.





Nếu trẻ sốt kéo dài trên 24-48 giờ, sốt cao liên tục hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như lừ đừ, nôn nhiều, co giật hay khó thở, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.





Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, phụ huynh tuyệt đối không nên tự ý tăng liều hoặc rút ngắn khoảng cách giữa các lần uống thuốc chỉ vì thấy trẻ chưa hạ sốt, bởi đây là sai lầm có thể dẫn đến ngộ độc thuốc với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.