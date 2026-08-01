Bé trai 4 tuổi nguy kịch vì uống quá liều paracetamol: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nhiều phụ huynh dễ mắc khi con sốt
Tự ý cho con uống thuốc hạ sốt liên tục mỗi 3 giờ vì sốt không giảm, người nhà vô tình khiến bé trai 4,5 tuổi rơi vào ngộ độc paracetamol nặng, suy gan cấp và phải thay huyết tương, lọc máu liên tục để giành lại sự sống.
Một bé trai 4,5 tuổi ở Tây Ninh vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cứu sống sau khi rơi vào tình trạng suy gan cấp do ngộ độc paracetamol vì được người nhà cho uống thuốc hạ sốt quá liều trong nhiều giờ liên tiếp.