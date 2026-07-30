Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực & Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập (Phú Thọ) vừa tiếp nhận và điều trị một bệnh nhi bị ngộ độc sau khi được gia đình cho uống nước lá lộc mại (du mại) để chữa táo bón.

Theo người nhà, do tin theo lời truyền miệng, gia đình đã cho trẻ uống nước lá lộc mại. Hai ngày sau, trẻ xuất hiện tình trạng đái ra máu đỏ tươi, đau đầu, chóng mặt, da xanh nhợt và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ xác định trẻ bị thiếu máu nặng do tan máu, kèm rối loạn đông máu. Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời.

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, ekip đã khẩn trương hồi sức tích cực, bù dịch, truyền dịch cao phân tử, truyền máu và theo dõi sát diễn biến của người bệnh. Đồng thời, Trung tâm hội chẩn với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và chuyển trẻ lên tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Đến nay, tình trạng bệnh nhi đã có dấu hiệu cải thiện, nước tiểu nhạt màu hơn. Tuy nhiên, trẻ vẫn còn tình trạng tan máu và phải tiếp tục truyền máu.

Theo các bác sĩ, trong y học cổ truyền, lá lộc mại (du mại) được dân gian sử dụng với mục đích nhuận tràng, tiêu độc. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng lá rừng hoặc các bài thuốc truyền miệng để chữa bệnh. Khi có vấn đề về sức khỏe, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Nếu sau khi sử dụng các loại cây thuốc xuất hiện những dấu hiệu bất thường như đái ra máu, mệt lả, chóng mặt, da xanh hoặc khó thở, cần đưa người bệnh đến bệnh viện ngay để được cấp cứu kịp thời.