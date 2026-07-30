Ảnh: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp ngộ độc thuốc diệt cỏ gây methemoglobin máu - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, xử trí sớm.

Bệnh nhân là bé gái 12 tuổi, nhập viện sau khi uống một lượng lớn thuốc diệt cỏ Cantanil (chứa hoạt chất Butachlor và Propanil). Sau khoảng 30 phút, trẻ được rửa dạ dày, uống than hoạt và thuốc nhuận tràng tại cơ sở y tế địa phương. Tuy nhiên, khoảng một giờ sau, trẻ xuất hiện tím môi, tím đầu chi, nôn nhiều, chỉ số SpO₂ chỉ khoảng 80% dù đã được thở oxy nên được chuyển lên Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai.

Khi nhập viện, trẻ tỉnh nhưng mệt, tím môi và đầu chi, SpO₂ duy trì ở mức 80% khi thở oxy qua canula. Kết quả khí máu động mạch cho thấy PaO₂ 69 mmHg, trong khi các chỉ số pH, PaCO₂ và HCO₃⁻ vẫn trong giới hạn bình thường. Dựa trên biểu hiện lâm sàng và kết quả xét nghiệm, các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán trẻ bị methemoglobin máu do ngộ độc Propanil.

Ngay sau đó, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng thở oxy nồng độ cao qua mặt nạ có túi dự trữ, truyền dịch, sử dụng xanh methylen đường uống (Mistasolblue) kết hợp vitamin C liều cao. Sau 48 giờ điều trị, tình trạng của trẻ cải thiện rõ rệt, SpO₂ tăng lên 93% khi thở khí trời, PaO₂ đạt 96 mmHg. Bệnh nhân tỉnh táo, hết mệt, ăn uống được và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Theo các bác sĩ, Propanil là hoạt chất có thể gây methemoglobin máu khi ngộ độc với lượng lớn. Tình trạng này làm giảm khả năng vận chuyển oxy của hồng cầu, khiến người bệnh tím tái, thiếu oxy nghiêm trọng và có nguy cơ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần bảo quản thuốc bảo vệ thực vật ở nơi an toàn, tránh để trong chai nước giải khát hoặc các vật chứa dễ gây nhầm lẫn. Đối với gia đình có trẻ em và thanh thiếu niên, cần tăng cường quản lý các hóa chất độc hại, đồng thời quan tâm đến sức khỏe tinh thần của trẻ để phòng ngừa những sự việc đáng tiếc. Khi nghi ngờ ngộ độc thuốc diệt cỏ, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, không tự điều trị tại nhà.