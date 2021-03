Bé trai 4 tuổi bị thương nặng ở tai vì thứ bé xíu trong siêu thị, cửa hàng quần áo nào cũng có

Vài ngày trước, Alexander (4 tuổi, hiện đang sinh sống ở Victoria - Úc) đi theo mẹ Kristy Colbert đi mua sắm tại siêu thị Kmart ở thành phố Ballarat (bang Victoria). Trong lúc đang đi dạo quanh cửa hàng, do mải chạy nghịch không để ý, cậu bé đã bị thương bởi một chiếc móc treo quần áo bằng kim loại.

Vết thương dài trên tai cùng các vết bầm tím và sưng tấy vùng mắt đã khiến Colbert vô cùng lo lắng. Cô lo ngại trước sự nguy hiểm của những chiếc móc bằng kim loại như thế này đối với trẻ nhỏ.

"Chúng tôi đang đi dạo quanh siêu thị Kmart thì thằng bé bỗng nhiên chạy sang một gian hàng khác rồi quay lại đột ngột nên đã vô tình đâm thẳng vào chiếc móc treo bằng kim loại ở gian bán quần áo đó.", Kristy chia sẻ với 9News.

"Ngay sau đó, máu túa ra khiến tôi rất hoảng sợ. Những cái móc treo đó thực sự nguy hiểm. Tôi đã từng biết rất nhiều vụ việc liên quan. Đáng lẽ họ phải tháo bỏ chúng đi ngay chứ, tại sao vẫn có thể để lại đây khi đã biết trước rủi ro có thể xảy đến với những đứa trẻ như vậy?", Kristy bày tỏ sự khó chịu và giận dữ vô cùng.

Vết thương để lại do một chiếc móc treo quần áo bằng kim loại của cậu bé Alexander.

Trước đó, vào tháng 1/2020, Kidspot đưa tin, một bà mẹ ở Sydney tên là Jill Huang đã chia sẻ những bức ảnh về vết thương của cô con gái 6 tuổi sau khi va phải chiếc móc áo treo kim loại tại một cửa hàng ở Chatswood (Úc), tương tự trường hợp của Kristy. Cô bé bị mất thăng bằng sau khi cố gắng với lấy một chiếc áo phông ở trên cao. Chiếc móc áo sau đó đã bị rơi và xuyên qua hốc mắt của bé gái khiến cô bé phải trải qua 2 lần phẫu thuật, nhưng sau đó, mắt của bé cũng không thể lại lành được như bình thường nữa.

Cecilia Chan suýt bị hỏng một bên mắt sau khi va chạm vào chiếc móc áo bằng kim loại.

"Những chiếc móc bằng kim loại đó thực sự rất đáng sợ. Nó đã khiến con gái tôi vô cùng đau đớn. Chúng tôi đã rất đau lòng vì không thể bảo vệ con bé.", bà Huang nói.

Những chiếc móc treo quần áo hoàn toàn có thể trở thành "sát thủ thầm lặng" gây ra tai nạn khủng khiếp nếu mọi người không cẩn trọng và thiếu gọn gàng.

Để giải quyết tình trạng này, siêu thị Kmart đã quyết định lắp các nắp nhựa vào các móc treo quần áo của họ để đảm bảo nâng cao tính an toàn. Thế nhưng kế hoạch này được triển khai chậm hơn so với kế hoạch do hậu quả của việc đóng cửa biên giới sau những tác động của COVID-19.

Phát ngôn viên của siêu thị Kmart trả lời 9News rằng, họ vẫn đang hoàn thiện và khắc phục điều này tại tất cả các cửa hàng trên khắp Australia và New Zealand.

Người phát ngôn này cho biết, họ đề cao sự an toàn của khách hàng và bày tỏ sự đáng tiếc sau khi sự việc xảy ra.

"Chúng tôi rất tiếc khi biết về chấn thương gần đây của những đứa trẻ tại siêu thị Kmart ở thành phố Ballarat. Đây cũng là lý do vì sao chúng tôi hiện đang tung ra những sản phẩm làm tự nhựa trên tất cả các cửa hàng may mặc của chúng tôi ở Úc và New Zealand. Mặc dù vết thương của cậu bé lần này không quá nghiêm trọng nhưng nó thực sự cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn xung quanh những chiếc móc treo quần áo bằng kim loại này."

Đương nhiên, không có nhà sản xuất hay đơn vị nào muốn những chuyện như thế này xảy ra với khách hàng. Càng không có bà mẹ nào trên thế giới mong điều này xảy đến với con mình. Thế nhưng, mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt với những vật dụng quen thuộc tưởng chừng như không hề nguy hiểm lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Hy vọng rằng các bé sẽ nhanh chóng hồi phục trở lại. Ngoài ra các bậc phụ huynh cũng hãy luôn để mắt tới con em mình nhằm tránh tất cả những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguồn: kKdspot, Dailymail