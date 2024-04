Bé Thỏ, "người kế thừa" siêu mẫu Xuân Lan

Con gái Xuân Lan, bé Thỏ, đang được đánh giá cao ở làng thời trang Việt

Điều đó được thể hiện rõ nét với phần trình diễn đầy thu hút của Nguyễn Hoàng Thiên Ân (còn gọi là bé Thỏ) tại dự án "The New Generation Of Models 2024" (Các thế hệ người mẫu 2024).

Đây là dự án được siêu mẫu Xuân Lan tạo dựng với mục tiêu tạo sân chơi chuyên nghiệp cho các thế hệ người mẫu Việt Nam. Dự án thu hút sự chú ý bởi sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật, trong đó có bé Thỏ - Thiên Ân, con gái của Xuân Lan.



The New Generation Of Model (tên viết tắt là NGM) là dự án Triển lãm, sách ảnh và video thời trang ghi lại dấu ấn của các thế hệ người mẫu Việt Nam qua những bộ ảnh đậm chất thời trang cao cấp, chuyên nghiệp được thực hiện tại các kinh đô thời trang lớn trên thế giới.

Dự án lớn lần này được bắt tay hợp tác bởi những tên tuổi hàng đầu Việt Nam trong làng thời trang: Xuanlan's Academy, Kiếng Cận Studio, Trần Film và Kyo Phan. The New Generation Of Model còn được phối hợp cùng đơn vị Boeing Travel trong chuyến đi đến kinh đô thời trang Hàn Quốc lần này.

Tham gia The New Generation Of Models 2024, Thiên Ân có cơ hội được học hỏi và trau dồi kỹ năng từ những người mẫu chuyên nghiệp. Dưới sự hướng dẫn của mẹ Xuân Lan và các thầy cô tại XuanLan's Academy, bé Thỏ ngày càng hoàn thiện bản thân và khẳng định tài năng của mình.

Bé Thỏ trình diễn trên mặt tuyết

Model Thiên Ân cùng các Model khác thực hiện dự án trong những ngày cuối năm trên nền tuyết trắng giữa thời tiết lạnh với nhiệt độ -8 độ C.Trong các buổi chụp hình và trình diễn thời trang tại Hàn Quốc, bé Thỏ luôn thể hiện sự chuyên nghiệp và thái độ nghiêm túc.

Cô bé luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhận được nhiều lời khen ngợi từ ê-kip.

Bức ảnh đầy nghệ thuật của bé Thỏ

Bé Thỏ khóc trong vòng tay mẹ

Nhiệt thành tác nghiệp

Bé Thỏ và mẹ

Siêu Mẫu Xuân Lan chia sẻ, cô luôn ủng hộ con gái theo đuổi ước mơ của mình.Sự tham gia của bé Thỏ trong dự án "The New Generation Of Models 2024" nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Nhiều người tin tưởng rằng bé Thỏ sẽ tiếp nối thành công của mẹ và trở thành một siêu mẫu tài năng trong tương lai.

Dự án The new generation of models

Với những gì đã thể hiện, Bé Thỏ - Nguyễn Hoàng Thiên Ân được đánh giá là một trong những "viên ngọc sáng" của The New Generation Of Models 2024. Thiên Ân hứa hẹn sẽ trở thành một "ngôi sao" mới trong làng thời trang Việt Nam trong tương lai.