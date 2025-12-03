Bé sơ sinh bị bỏ rơi trên đường, đàn chó "đứng canh" suốt đêm

Vài giờ trước bình minh, một đứa trẻ sơ sinh đã bị bỏ lại trên nền đất lạnh bên ngoài phòng khu nhà ở của công nhân đường sắt tại quận Nadia, Tây Bengal, Ấn Độ.

Đứa bé chỉ mới chào đời vài giờ, vẫn còn dính đầy máu từ lúc mới sinh, không có chăn, không một tờ giấy nhắn và cũng chẳng có ai ở gần. Nhưng đứa bé không hoàn toàn đơn độc.

Một bầy chó hoang, chính những con chó mà mọi người vẫn đuổi đi hằng ngày, đã tạo thành một vòng tròn hoàn hảo xung quanh đứa trẻ sơ sinh, chúng không sủa hay di chuyển, chỉ đơn giản là đứng canh gác suốt đêm.

Người dân cho biết đàn chó không cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ thứ gì đến gần vào ban đêm.

Đàn chó bảo vệ đứa trẻ suốt đêm. Ảnh: AI

"Thức dậy, chúng tôi thấy một điều gì đó mà đến bây giờ vẫn khiến chúng tôi nổi da gà", Sukla Mondal, một trong những người đầu tiên phát hiện ra em bé, cho biết. "Những con chó không hung dữ. Chúng trông... cảnh giác. Như thể chúng hiểu đứa trẻ đang chiến đấu để sống", cô nói.

Một người dân tên Subhash Pal nhớ lại, anh đã nghe thấy tiếng kêu vào lúc bình minh.

"Tôi cứ tưởng gia đình đó có một đứa con bị bệnh. Không ngờ lại có một đứa trẻ sơ sinh nằm ngoài trời, được chó canh chừng. Chúng hành động như lính gác vậy", ông nói.

Chỉ đến khi Sukla tiến lại gần, thì thầm, đàn chó mới nới rộng vòng vây. Cô quấn đứa bé trong chiếc khăn choàng và gọi hàng xóm đến giúp đỡ.

Đứa trẻ sơ sinh đầu tiên được đưa đến Bệnh viện Maheshganj và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Krishnanagar Sadar.

Các bác sĩ sau đó cho biết không có thương tích nào và máu trên đầu có thể là từ vết bớt và việc bỏ rơi xảy ra vài phút chứ không phải vài giờ sau khi sinh.

Cảnh sát nghi ngờ có người ở địa phương đã bỏ đứa trẻ ở đó vào ban đêm.

Cảnh sát Nabadwip và cơ quan hỗ trợ trẻ em đã bắt đầu điều tra và tiến hành các thủ tục chăm sóc dài hạn cho em bé.

Tuy nhiên, ngay cả khi các quan chức bắt tay vào công việc, thị trấn vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh những con chó im lặng, không được huấn luyện nhưng lại có khả năng bảo vệ kỳ lạ.

"Đây cũng chính là những con chó mà chúng tôi phàn nàn", một công nhân đường sắt nói. "Nhưng chúng còn nhân đạo hơn cả kẻ đã bỏ rơi đứa trẻ đó", anh nói.

Những người già ở Nabadwip cho biết nơi này luôn tràn ngập lòng trắc ẩn khó giải thích, bắt nguồn từ lời dạy của Sri Chaitanya Mahaprabhu, một vị thánh thế kỷ 15, người sinh ra ở thị trấn ven sông này và thông điệp về sự đồng cảm của ông vẫn còn vang vọng khắp các bến sông và đền thờ nơi đây.

Khi màn đêm buông xuống, người ta thấy trẻ em ở Rail Colony đang tặng bánh quy cho những chú chó đã thức canh vào đêm hôm trước.

Một thiếu niên vuốt ve một chú chó hoang màu nâu và nói: "Chúng đã cứu được em bé".

Phương Linh