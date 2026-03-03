Bé gái vừa chào đời đã nổi như cồn trên mạng: Gương mặt thiên thần khiến dân mạng mê mẩn, y tá thốt lên trăm năm khó gặp!

Khi mới chào đời, nhiều em bé do còn dính nước ối và lớp gây nên da thường nhăn nheo, đỏ hồng, trông như “ông cụ non”, khó mà liên tưởng đến hai chữ “xinh đẹp”.

Thế nhưng cuộc sống luôn đầy điều kỳ diệu. Có những em bé ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã sở hữu gương mặt tựa thiên thần, khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa: đúng là một “tiểu tinh linh”.

Trước đây, một bé gái như vậy đã gây sốt trên mạng xã hội. Nhờ những đường nét hài hòa và ngoại hình nổi bật, em nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Khác hẳn hình ảnh “bé sơ sinh nhăn nheo” thường thấy, cô bé này có làn da trắng mịn, không đỏ sạm, không nhiều nếp nhăn. Đôi mắt to tròn long lanh, không bị sưng húp che lấp; sống mũi nhỏ nhưng cao và thanh. Tổng thể gương mặt hài hòa đến mức nhiều người phải thốt lên: “Đúng là thiên thần nhỏ.”

Điều khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn là em bé rất ít quấy khóc. Khi hướng về ống kính, cô bé còn nở nụ cười ngọt ngào. Một y tá trong phòng sinh – người đã có nhiều năm kinh nghiệm đỡ đẻ và chứng kiến vô số trẻ chào đời – cũng phải cảm thán: “Nhan sắc thế này đúng là hiếm có, có thể nói sinh ra đã ở đỉnh cao rồi!”

Tuy nhiên, ngoại hình của trẻ sơ sinh về lâu dài vẫn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố di truyền từ cha mẹ. Em bé xinh xắn này chắc chắn cũng được thừa hưởng những “gen tốt” từ gia đình.

Gen di truyền ảnh hưởng đến trẻ như thế nào?

Gen không chỉ quyết định đường nét khuôn mặt, mà còn tác động đến nhiều phương diện khác trong cuộc sống của trẻ.

1. Chiều cao

Chiều cao của cha mẹ ảnh hưởng lớn đến chiều cao của con cái. Thông thường, yếu tố di truyền chiếm khoảng 70% tiềm năng chiều cao của trẻ. Nếu cả bố và mẹ đều cao, khả năng con thấp là khá thấp. Ngược lại, nếu bố mẹ không cao, phụ huynh cũng nên nhìn nhận điều này một cách khách quan, tránh đặt kỳ vọng vượt quá giới hạn sinh học.

2. Đường nét khuôn mặt

Ngũ quan của trẻ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cha mẹ. Nếu bố mẹ có ngoại hình ưa nhìn, con thường cũng sẽ có lợi thế nhất định. Tuy nhiên, sự “kết hợp” gen là điều không thể dự đoán hoàn toàn. Có trường hợp con thừa hưởng những nét chưa thật sự nổi bật từ cả hai phía, khiến tổng thể ngoại hình không bằng cha mẹ.

3. Trí tuệ

Nhiều nghiên cứu cho thấy trí thông minh có yếu tố di truyền. Qua các khảo sát dài hạn trên số lượng lớn trẻ em, các nhà khoa học nhận thấy những trẻ có chỉ số thông minh cao thường có cha mẹ cũng sở hữu năng lực trí tuệ tốt. Dù môi trường sống và giáo dục đóng vai trò quan trọng, nền tảng di truyền vẫn là một yếu tố đáng kể.

Ảnh minh họa

4. Tính cách

Câu nói “bản tính khó đổi” vẫn còn nhiều tranh luận, nhưng thực tế cho thấy trẻ có thể thừa hưởng một phần đặc điểm tính cách từ cha mẹ. Tuy nhiên, tính cách không hoàn toàn cố định. Môi trường giáo dục, cách ứng xử và hình mẫu từ gia đình có thể điều chỉnh, định hướng và cải thiện những đặc điểm chưa tích cực.

Nếu cha mẹ nóng tính, điều quan trọng không phải là lo lắng con sẽ giống mình, mà là chủ động thay đổi cách ứng xử để tạo ảnh hưởng tích cực.

5. Năng khiếu

Nếu cha mẹ có năng khiếu ở một lĩnh vực nào đó – như hội họa, âm nhạc hay thể thao – con cũng có khả năng thừa hưởng tiềm năng tương tự. Tuy nhiên, để năng khiếu ấy phát triển thành tài năng thực sự còn phụ thuộc vào môi trường, sự rèn luyện và đặc biệt là hứng thú của trẻ.

Ảnh minh họa

Lời kết

Trẻ em có thể được xem là “phiên bản kết hợp” của cha mẹ – vừa sao chép ngoại hình, vừa tiếp nhận những yếu tố bên trong – rồi từ đó phát triển thành một cá thể độc lập.

Vì thế, cha mẹ không nên quá khắt khe hay áp đặt kỳ vọng rằng con phải xuất sắc hơn mình, hay buộc con thực hiện những ước mơ dang dở của người lớn. Mỗi đứa trẻ đều là một cá nhân riêng biệt, có con đường phát triển và giá trị riêng.

Nguồn: Sohu