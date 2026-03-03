Nuôi 1 cậu con trai cũng như đang nuôi 1 em cún

Gần đây mình đọc được một câu chuyện khiến mình cười muốn xỉu.

Một chị kể lại “chuyện tình của bố mẹ”. Hồi mới yêu, bố chị năng lượng lúc nào cũng như vừa được sạc pin full 100%, chạy nhảy không biết mệt. Thế là mẹ chị nghĩ ra một “cao chiêu”: dắt ra biển, cầm chiếc đĩa bay ném thật xa rồi hô to: “Đi đi anh yêu, nhặt về đây!”

Chưa hết, mẹ còn cố tình ném vào chỗ sóng to, góc khó, chỉ để bố phải chạy nhiều hơn, lội nước nhiều hơn. Mục tiêu cực kỳ rõ ràng: làm sao cho… mệt lả mới thôi!

Chị ấy tổng kết một câu xanh rờn: “Những gì mẹ làm với bố hồi đó, y chang cách người ta chơi với một em cún vậy.”

Đọc đến đây mình mới “ngộ” ra một điều: hóa ra sau khi nuôi một em cún, việc nuôi con trai bỗng… thuận tay hơn hẳn!

Điểm chung số 1: Năng lượng vô tận

Nếu bạn từng nuôi một em cún hiếu động, bạn sẽ hiểu cảm giác đi làm về không biết mình sắp bước vào nhà hay bước vào… hiện trường vụ án. Dép mất xác, ghế sofa xơ xác, giấy tờ bay tứ tung.

Bạn nghĩ lớn rồi sẽ đỡ?

Không đâu.

Đến khi có con trai, bạn mới hiểu thế nào là “phiên bản nâng cấp không giới hạn”.

6 giờ sáng tự động bật chế độ gọi mẹ. Trưa không chịu ngủ. Tối mẹ nằm bẹp rồi mà con vẫn nghĩ cách leo trèo, bật nhảy như vận động viên parkour.

Tủ không đóng được vì bản lề hỏng. Tay nắm ngăn kéo “ra đi”. Đồ trang điểm của mẹ hy sinh anh dũng.

Lúc này, nổi giận thật ra chẳng giải quyết được gì. Với những “cỗ máy năng lượng” như vậy, nguyên tắc vàng là: đừng cố chặn – hãy tìm cách cho xả điện.

Thay vì cấm đoán liên tục, bạn có thể:

Cho con phụ xếp hàng hóa khi đi siêu thị

Đưa con vào bếp rửa rau, xếp bát đũa

Cho con tháo lắp đồ chơi, mở hộp carton thỏa thích

Giống như một em cún cần được chạy nhảy, con trai cũng cần được tiêu hao năng lượng đúng chỗ.





Điểm chung số 2: Giao tiếp phải ngắn – rõ – dứt khoát

Thử tưởng tượng bạn nói với một em cún:

“Con ơi, chiếc ghế này mẹ mua bằng ba tháng lương, nếu con cắn thế mẹ buồn lắm…”

Kết quả? Em ấy nghiêng đầu nhìn bạn rồi… tiếp tục cắn.

Với con trai cũng tương tự. Những bài diễn văn 10 phút về “lợi ích của cá vì chứa omega-3 giúp thông minh” có thể đổi lại bằng một câu: “Ăn cá đi”.

Càng dài dòng, hiệu quả càng thấp.

Sau nhiều lần “rút kinh nghiệm”, mình rút ra nguyên tắc:

“Dọn vào”

“Ngồi xuống”

“Đi ngủ.”

“Không được.”

Ngắn gọn. Rõ ràng. Nhất quán.

Thật ra không phải con không hiểu, mà là bộ não của trẻ hiếu động ưu tiên hành động hơn triết lý.

Điểm chung số 3: Người lớn phải giữ thế chủ động

Dắt một em cún ra đường, nếu bạn để nó kéo đi loạn xạ, vài lần sau bạn sẽ trở thành người… bị dắt.

Dắt con đi siêu thị cũng vậy. Nếu mỗi lần con ăn vạ đòi đồ chơi mà bạn đều mềm lòng, thì rất nhanh bạn sẽ bị gắn nhãn “người dễ thương lượng nhất nhà”.

Cả trẻ con lẫn thú cưng đều rất nhạy với cảm xúc người lớn.

Bạn càng nóng, chúng càng hưng phấn.

Bạn càng vững, chúng càng bớt làm quá.

Có lần con mình nhảy nhót trên giường mãi không ngủ. Thay vì quát, mình chỉ ngồi xuống, nói nhẹ: “Con chơi đi, mẹ ngủ đây”. Rồi nhắm mắt lại.

Chẳng bao lâu sau, vì không còn “khán giả”, con tự thấy chán và nằm xuống.

Trẻ con và em cún đều là “ra-đa cảm xúc”. Chúng không chỉ nghe lời bạn nói, mà còn cảm nhận trạng thái của bạn.





Nhưng đừng hiểu sai…

So sánh này không phải để hạ thấp con trẻ, mà chỉ là một cách nói vui về những quy luật tâm lý cơ bản:

Sinh vật nhiều năng lượng cần được vận động.

Hành vi cần được hướng dẫn bằng sự nhất quán.

Người dẫn dắt phải giữ được sự ổn định cảm xúc.

Và điều quan trọng nhất:

Dù nghịch đến đâu, dù làm bạn muốn “rụng tóc” bao nhiêu lần, thì chính cậu bé ấy cũng là người đầu tiên chạy ra ôm chân bạn khi bạn đi làm về. Là người lóng ngóng rót nước khi mẹ ho. Là người hét to nhất: “Con yêu mẹ!”

Có thể nuôi con trai giống như nuôi một em cún hiếu động – mệt, ồn ào, không lúc nào yên. Nhưng cũng giống như một em cún trung thành, tình cảm của con dành cho mẹ lại vô cùng bản năng và chân thành.

Vậy nên nếu hôm nay bạn thấy mình kiệt sức, hãy nhớ: Mẹ không nuôi một “cỗ máy gây rối”. Mẹ đang nuôi một trái tim nhỏ đang học cách lớn lên.

